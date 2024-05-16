嵌入表示文本的发展在推进自然语言处理 (NLP) 和 机器学习 (ML) 应用方面发挥了至关重要的作用。词嵌入已成为文本分类、情感分析、机器翻译等任务不可或缺的一部分。

以机器能够理解的方式表示单词的传统方法（如独热编码），将每个单词表示为维度等于词汇表大小的稀疏向量。在这里，向量只有一个元素是“热的”（设置为 1），用来指示该单词的存在。这种方法虽然简单，但存在维度的诅咒，缺乏语义信息，也无法捕捉单词之间的关系。

另一方面，词嵌入是具有连续值的密集向量，而这些值使用机器学习技术（通常基于神经网络）进行训练。这个想法是为了学习编码语义意义和单词之间关系的表示。词嵌入可通过将模型暴露给大量文本数据并根据单词出现的上下文调整向量表示来进行训练。

一种流行的训练词嵌入方法是 Word2Vec，它使用神经网络来预测给定上下文中目标词的周围单词。另一种广泛使用的方法是 GloVe（Global Vectors for Word Representation，单词表示的全局向量），它利用全局统计数据来创建嵌入。

事实证明，词嵌入对于 NLP 任务至关重要，因为与传统方法相比，词嵌入支持机器学习算法以更细致的方式理解和处理单词之间的语义关系。