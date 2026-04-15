为母婴健康构建可信的大规模智能体式 AI

美国的母婴健康结果仍然存在严重的不平等，服务不足的社区——尤其是黑人和原住民女性——受到妊娠相关并发症和损失的过大影响。超过 80% 的妊娠相关死亡是可以预防的。1CDC 对可预防性的定义——通过合理改变患者、提供者、设施、系统和社区因素可以避免的死亡1——帮助明确了 MyLÚA Health 的创始理念。

改善结果需要可信的支持，能够触及诊所之外的家庭。这一信念催生了 LÚA，一个由人工智能驱动的母婴健康平台，旨在提供基于证据、符合文化背景的指导，贯穿整个孕期和产后第一年，包括产检之间的关键时刻。“每位母亲都应该得到理解她的支持——而不仅仅是理解她的病历。LÚA 旨在满足家庭的需求，提供反映其文化、语言和生活经验的指导，”MyLÚA Health 首席执行官兼联合创始人 J’Vanay Santos-Fabian (MBA) 说。

为了以规模化的方式实现这一愿景，MyLÚA Health 需要一个企业就绪的平台，能够提供一致的答案，以同理心和背景实现个性化支持，保护敏感的健康信息，并将用户连接到后续步骤，如检查、提醒和本地资源。