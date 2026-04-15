由智能体 AI 驱动的极致体验

在智能体的驱动下，游客旅程得到提升，山地运营更加智能
Serre Chevalier 是南阿尔卑斯山最大的全年山地目的地之一，也是 Compagnie des Alpes 集团内的旗舰站点，接待的游客期望随着度假村提供的服务而稳步增长。选择合适的滑雪通行证这一基本接触点，随着体验的扩展而变得出乎意料地复杂。看似简单的选择取决于多个变量，包括滑雪区域、时长、经验水平和季节性条件。这些细微差别导致了大量常规性问题，尤其是在旺季，这表明游客难以对自己的选择感到自信。
该度假村曾依赖早期一代的数字助手技术来支持这些互动，尽管它为游客服务了许多个季节，但咨询的性质已经发生了变化。问题变得更加多样化、更加依赖上下文，并且越来越多语言化，超出了现有工具的能力范围，需要客户服务团队更频繁地介入。挑战不在于之前的解决方案失败了；而在于度假村的运营和体验需求已经超出了旧系统设计所能提供的范围。
在简化滑雪通行证选择的直接需求背后，是一个更广阔的愿景：确保游客从规划伊始就能感受到清晰、直观且安心的旅程体验。Serre Chevalier 希望游客能够快速、轻松地完成关键决策，在流程早期减少阻碍，从而使整体住宿体验能够以积极的基调开始。
为了应对日益复杂的游客咨询，并打造更顺畅的游客旅程开端，Serre Chevalier 与 IBM 及业务合作伙伴 Next Decision 合作，开发了由 IBM Cloud 上的 IBM watsonx Orchestrate 提供支持的智能体式 AI 解决方案。在与 IBM Client Engineering 的合作中，各方团队提前就系统需要协调的目标、工作流和数据输入达成一致。在这一基础确立后，项目进展迅速：新体验在大约两周半内上线，这对于涉及多个系统和 AI 组件的部署来说，是非常快的时间表。
实施本身是一项协作努力，Next Decision 利用其对度假村系统和游客旅程的熟悉程度，主导了构建和集成工作。同时，IBM 与团队并肩合作，提供产品专业知识、架构指导和实践技术支持，帮助优化 AI 智能体的推理、信息检索以及与游客互动的方式。
随着解决方案投入日常使用，Serre Chevalier 采用了 IBM watsonx 产品组合中的额外功能，加强可靠性和监督。该度假村现在使用 IBM watsonx.governance，通过改进的仪表板和多 LLM 监控，为营销和运营团队提供更清晰的可见性。它还依赖 IBM watsonx.ai 来自动化重复性的数据收集任务，包括为基本运营工作流提供数据的日常网页抓取程序。
AI 体验本身是作为一组协调的智能体构建的，而不是传统的聊天机器人。这些智能体解读游客意图、访问相关知识，并触发支持工具（如基于 Python 的小型实用程序）来实时收集或处理信息。这种智能体式设计使系统能够以更清晰、更深入的方式引导游客完成滑雪通行证选择、行程规划和常见问题解答。
该体验直接嵌入 Serre Chevalier 网站，在游客规划旅程的自然节点与他们会面，并提供直观的支持，无需他们切换渠道或搜索信息。
自冬季开始以来，AI 智能体已处理了超过 1500 次客户对话，减少了服务团队的常规工作量。这一转变使顾问能够将更多时间集中在复杂或高价值的互动上。服务响应能力也得到提升，目前 94% 的游客诉求在 48 小时内得到解决，标志着在效率和支援质量方面迈出了重要一步。早期的优化工作进一步增强了体验，将响应延迟从 6-8 秒降低到约 1 秒，为规划住宿的游客创造了更快、更直观的互动流程。
起初作为一项聚焦客户服务的举措，现已发展成为 AI 支持运营的蓝图，展示了编排如何连接度假村内的任务、系统和知识。Serre Chevalier 正在将智能体式 AI 扩展到更多领域，人工造雪监测的早期原型正在进行中，AI 智能体可以帮助解读天气条件并在冬季为运营团队提供支持。各团队还在探索 HR 流程自动化，更好地支持度假村高度季节性的劳动力——使用编排的、智能体驱动的工作流来简化入职流程、快速呈现相关信息并减少重复性行政任务。
设备管理是另一个具有 AI 驱动支持巨大潜力的领域。考虑到分布在山上的设备数量，度假村正在评估由 watsonx Orchestrate 驱动的预测性维护仪表板，帮助监控和管理这些资产。架构工作目前正在进行中，确定将该功能与现有系统集成的最佳方式。随着这些机会的推进，Serre Chevalier 开始构建更加互联的运营模式，将智能体不仅应用于游客互动，还应用于维持山地运行的核心功能。
Serre Chevalier 成立于 1941 年，是法国最受欢迎的冬夏两季山地度假村之一。该山谷位于南阿尔卑斯山的埃克兰国家公园入口处，地形多样——从落叶松林滑雪到自由式区域，以及联合国教科文组织列名的沃邦雪道上的夜间滑雪——横跨 Le Monêtier-les-Bains、Villeneuve、Chantemerle 和 Briançon 等市镇。
Next Decision 是一家 IBM Business Partner 和咨询公司，专注于决策技术和商业智能。该公司总部位于法国，通过以用户为中心的 BI 和数据项目为能源、工业、银行、保险、零售、运输和公共部门等领域的组织提供支持。
© 版权所有 IBM Corporation 2026 年 4 月。
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示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。