由智能体 AI 驱动的极致体验

Serre Chevalier 是南阿尔卑斯山最大的全年山地目的地之一，也是 Compagnie des Alpes 集团内的旗舰站点，接待的游客期望随着度假村提供的服务而稳步增长。选择合适的滑雪通行证这一基本接触点，随着体验的扩展而变得出乎意料地复杂。看似简单的选择取决于多个变量，包括滑雪区域、时长、经验水平和季节性条件。这些细微差别导致了大量常规性问题，尤其是在旺季，这表明游客难以对自己的选择感到自信。

该度假村曾依赖早期一代的数字助手技术来支持这些互动，尽管它为游客服务了许多个季节，但咨询的性质已经发生了变化。问题变得更加多样化、更加依赖上下文，并且越来越多语言化，超出了现有工具的能力范围，需要客户服务团队更频繁地介入。挑战不在于之前的解决方案失败了；而在于度假村的运营和体验需求已经超出了旧系统设计所能提供的范围。

在简化滑雪通行证选择的直接需求背后，是一个更广阔的愿景：确保游客从规划伊始就能感受到清晰、直观且安心的旅程体验。Serre Chevalier 希望游客能够快速、轻松地完成关键决策，在流程早期减少阻碍，从而使整体住宿体验能够以积极的基调开始。