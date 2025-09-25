为 Scuderia Ferrari HP 设计车迷交互策略

IBM 为 Scuderia Ferrari HP 的全新数字车迷体验提供支持

全新数字化目的地

该应用程序已成为 Scuderia Ferrari HP 数字社区的智能中心，车迷可以借此了解更多信息以及车队的历史传承与未来展望。自 2025 年 5 月在迈阿密大奖赛推出全新应用程序以来，Scuderia Ferrari HP 已实现以下目标：

2X
每日活跃用户人数上升幅度
35%
投入于应用程序的平均时间增加幅度
IBM 徽标和 Scuderia Ferrari HP 黄色盾牌

“这是法拉利车迷值得拥有的应用程序，堪称口袋中的赛事盛典。”

Lewis Hamilton，Scuderia Ferrari HP 车手
全新数字化目的地

Scuderia Ferrari HP 作为知名一级方程式赛车队，拥有全球规模最大、最狂热的车迷群体之一，总人数达 3.96 亿。法拉利车迷与众多 F1 车迷不同，他们对车队的忠诚度远高于对个人车手的忠诚度。这一忠诚度的核心源自法拉利世代传承的超级车迷群体 — Tifosi。作为历久弥坚的全球社群，Tifosi 几十年来始终致力于塑造车队的精神内核。

用 Scuderia Ferrari HP 车手 Charles Leclerc 的话来概括，“法拉利车迷对法拉利品牌本身及其历史传承有着超乎寻常的热情，每次驰骋于意大利国境内或某条赛道上时，你都能感受到这份热情。”

Scuderia Ferrari 的车迷群体仍在扩大。除了老车迷外，新生代支持者也在不断涌入。这些新的支持者是数字原生代超级粉丝与首次观赛者，正通过全新的渠道和视角探索一级方程式赛车的魅力。

Scuderia Ferrari HP 车迷发展部主管 Stefano Pallard 表示：“法拉利车迷的独特个性源自多种因素，品牌历史传承就是其中之一。作为唯一全程参与 F1 赛事的元老车队，我们深感自豪。”

面对如此活跃且多元化的受众群体，Scuderia Ferrari 需要找到一种方式来满足多重需求，同时保留法拉利体验的独特性与真实性。他们希望无论车迷置身赛场内外，都能在赛前、赛中和赛后近距离体验赛事。

Scuderia Ferrari 现有的 F1 车迷应用程序拥有丰富的编辑内容。但车队需要融入更多的交互性和个性化内容。因此，他们求助于 IBM，以塑造可在全球范围内扩展、适应当地文化并彰显“跃马”风范的车迷体验。

Scuderia Ferrari 车队负责人 Frédéric Vasseur 强调有必要提供更深入且更具吸引力的车迷体验，他表示，“过去几年，我们迎来了许多新的车迷，但并不是每个人都对 F1 有着深入的了解。重要的是我们应为其提供了解车队运作的机会。”

“IBM® Consulting 致力于支持 Scuderia Ferrari HP 不断提升车迷体验，未来的增强功能则旨在针对每场赛事营造更具交互性和个性化的氛围。”

Billy Seabrook，IBM 全球首席设计官
迈向智能业务的未来

IBM 和 Scuderia Ferrari HP 之间的合作建立于共同的热忱之上，即不断突破极限、重塑一切可能。法拉利品牌的动力源自始终不渝的创新精神。他们不断进步、测试新的创意并竭力实现巅峰性能。正是对持续创新的共同追求，铸就了法拉利与 IBM 的深厚友谊。

为了实现这一愿景，F1 车队与 IBM Consulting 建立合作，全面重构其移动应用程序。他们共同创建了新一代车迷互动平台，该平台由 IBM® Design Thinking 塑造并基于 IBM® watsonx 技术构建。

该项目以 Scuderia Ferrari HP 对多元化车迷画像的深入研究为出发点，涵盖 Tifosi 社群和新一代车迷。然后，IBM 利用这些洞察分析为新的应用程序绘制路线图，并专注完善每一处细节。IBM Consulting 负责应用程序架构和界面的重新设计，致力于构建一个简洁而直观的平台，以提供赛事洞察分析、交互式功能和个性化内容。

“我们考虑了所有因素：用户期望呈现的内容、最有可能参与互动的时段、互动时的情绪表现、常用设备及其打开应用程序时的位置。这一深层次洞察分析不仅指导着我们的设计决策，还支撑着我们的优化功能架构和技术后端。”

Fred Baker，IBM 欧洲、中东和非洲地区体育业务负责人

Scuderia Ferrari HP 数字化形象的转型印证了有效实施技术能够推动更智能的业务成果。混合云基础设施的部署为未来实现可扩展性营造了灵活的环境。IBM AI 工具的结合运用显著提高了生产力。IBM® Instana 平台的自动化功能提高了运行时间和可靠性。IBM® watsonx.data 数据存储则支持管理大量多元数据。这些解决方案共同奠定了实现高速规模化扩展和智能业务的现代数字基础。

转型的核心在于部署混合云基础设施，并借助 watsonx 产品组合训练和管理 AI 模型。Scuderia Ferrari 应用程序由 AWS 等不同供应商的云组合提供支持，搭载可大规模驱动性能的无服务器架构，以及一系列基于 Red Hat OpenShift Platform 编写的应用程序。这一基础确保 watsonx.data 能够统一、整理和准备来自法拉利各个领域的数据，包括赛车部门、商品和标志性豪华汽车品牌。“就这一应用程序而言，我们必须汇集来自不同区域的大量不同数据源，”IBM 欧洲、中东和非洲地区体育业务负责人 Fred Baker 解释道，“为了实现这一目标，我们构建了一个混合架构，并融入来自 AWS 等多个供应商的多云元素。随后，watsonx 帮助我们采集、分类并最终输出数据和洞察分析，为车迷创造更具意义的互动体验。”

 

基于 IBM® watsonx.ai AI 工作室构建的生成式 AI (gen AI) 模型通过分析实时遥测和历史数据，生成动态赛事摘要和故事线。IBM® watsonx Code Assistant 解决方案则帮助开发人员高效完成任务，同时借助 AI 简化编码并加速功能交付。

该套件的另一个核心组成部分是 IBM® watsonx.governance工具包，它有助于保护 Scuderia Ferrari 的两项关键资产，即其品牌和数据。法拉利品牌形象的一大显著特征是其独特语调。watsonx.governance 帮助开发人员治理 AI 模型输出，包括对话风格。此功能支持应用程序塑造真实的品牌语调，为车迷提供沉浸式交互体验。

该应用程序通过关联 2025 赛季关键赛事时刻与 Scuderia Ferrari HP 在赛车、车手及赛道的标志性里程碑，借助丰富的历史洞察分析提升叙事体验。这些洞察分析由 IBM® Granite AI 基础模型等 watsonx 大型语言模型 (LLM) 生成，同时无缝嵌入 AI 生成的赛事摘要和法拉利的其他内容，增强每次车迷交互体验的深度、情景化和历史氛围。

该应用程序的内容引擎为编辑团队提供 AI 驱动的工作流，支持其在比赛期间发布实时更新和个性化内容。这些功能也意味着车迷每次打开应用程序，都能解锁新鲜资讯。同时，Instana 还具备实时监控功能，无论用户数量如何增长，都能提高运行时间和可靠性。

除了上述功能之外，由 Salesforce 提供支持的商务引擎还支持车迷通过应用程序访问法拉利官方产品和赛事日独家发售商品。该引擎还有助于深入洞察每位车迷的交互状态和个人需求，从而为实现更具个性化的交互奠定基础。

这些解决方案共同助力 Scuderia Ferrari HP 打造高度还原现场赛事的精准数字体验，从而营造可扩展的 AI 增强型环境，确保车迷以前所未有的方式近距离接触车队和赛道。

主要功能包括：

  • AI 生成的赛事摘要整合遥测、天气和战略数据，将其转化为粉丝自选语调的生动叙事。这些摘要基于整个赛季的每场比赛以及 Scuderia Ferrari 的标志性历史赛事而生成。
  • 标志性赛事功能展现车队历史上的高光时刻。
  • 全新动画式赛事中心体验帮助车迷了解关键赛事细节并与之交互，包括直观的交互式最快圈速、逐圈位置和轮胎策略。
  • 来自车队负责人、车手、工程师和整个团队的独家幕后内容。
  • 每日车迷投票和向车队发送消息等交互功能支持车迷直接与车队互动。
  • 个性化内容交付，未来还计划推出本地化和基于行为的定制化功能
  • 基于 watsonx 而构建的赛事洞察分析功能，通过独特的聚合赛事数据为车迷提供历史赛绩、车手及车队经典时刻的独家解析。
  • 借助 Salesforce 提供的应用程序内置集成功能，车迷可以直接从应用程序访问 Scuderia Ferrari 商品。
  • 基于粉丝行为和偏好的 AI 驱动式个性化。
  • 扩展多语言支持能力，使用车迷的母语与之互动。
  • 虚拟体验，例如数字车库和交互式学习之旅。
加速实现更智能的业务成果

这些解决方案共同提升了内容交付效率，并简化了内部工作流。无论是当下还是未来，统一的数据访问均支持更快速、更明智的决策。正因如此，该应用程序才能缩短开发周期、提高平台可靠性并实现规模化的稳定性能。

主要业务成果包括：
关于 Scuderia Ferrari HP

Scuderia Ferrari HP 于 1929 年在意大利马拉内罗创立，作为一级方程式赛事史上最成功且最具传奇色彩的车队，共获 16 次车队总冠军和 15 次车手总冠军荣誉。
IBM 徽标和 Scuderia Ferrari HP 黄色盾牌

