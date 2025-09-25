Scuderia Ferrari HP 作为知名一级方程式赛车队，拥有全球规模最大、最狂热的车迷群体之一，总人数达 3.96 亿。法拉利车迷与众多 F1 车迷不同，他们对车队的忠诚度远高于对个人车手的忠诚度。这一忠诚度的核心源自法拉利世代传承的超级车迷群体 — Tifosi。作为历久弥坚的全球社群，Tifosi 几十年来始终致力于塑造车队的精神内核。

用 Scuderia Ferrari HP 车手 Charles Leclerc 的话来概括，“法拉利车迷对法拉利品牌本身及其历史传承有着超乎寻常的热情，每次驰骋于意大利国境内或某条赛道上时，你都能感受到这份热情。”

Scuderia Ferrari 的车迷群体仍在扩大。除了老车迷外，新生代支持者也在不断涌入。这些新的支持者是数字原生代超级粉丝与首次观赛者，正通过全新的渠道和视角探索一级方程式赛车的魅力。

Scuderia Ferrari HP 车迷发展部主管 Stefano Pallard 表示：“法拉利车迷的独特个性源自多种因素，品牌历史传承就是其中之一。作为唯一全程参与 F1 赛事的元老车队，我们深感自豪。”

面对如此活跃且多元化的受众群体，Scuderia Ferrari 需要找到一种方式来满足多重需求，同时保留法拉利体验的独特性与真实性。他们希望无论车迷置身赛场内外，都能在赛前、赛中和赛后近距离体验赛事。

Scuderia Ferrari 现有的 F1 车迷应用程序拥有丰富的编辑内容。但车队需要融入更多的交互性和个性化内容。因此，他们求助于 IBM，以塑造可在全球范围内扩展、适应当地文化并彰显“跃马”风范的车迷体验。

Scuderia Ferrari 车队负责人 Frédéric Vasseur 强调有必要提供更深入且更具吸引力的车迷体验，他表示，“过去几年，我们迎来了许多新的车迷，但并不是每个人都对 F1 有着深入的了解。重要的是我们应为其提供了解车队运作的机会。”