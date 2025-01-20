主页
Case Studies
Food Ladder
屡获殊荣的非营利组织 Food Ladder，认识到并非人人都能获得食品安全或接触到新鲜营养食品，并致力于解决这一问题。十三年来，Food Ladder 一直通过可持续发展园艺计划和教育，帮助偏远和弱势社区实现发展和繁荣。他们通过开发可以安装在任何地方的紧凑型气候控制商业水培养和温室系统实现了这一目标。
通过将创新蔬果种植技术融入学校并提供与学校课程相关的数千种教育资源，Food Ladder 学校系统使教师能够让学生在温室内获得实践学习体验。这种方法不仅可以提高教育成果，还可以带来丰富的新鲜农产品供应。事实上，一个温室每年可以补充 85,000 顿餐食，将一个社区的食物供应从稀缺变为充足。
在将业务扩展到不丹、印度和乌干达的几个偏远地区之前，Food Ladder 在澳大利亚的每个州和地区都设立了运营机构，但它面临着一个新问题 - 如何满足需求。一个小团队虽然机敏，却要负责亲身前往各个地方，安装技术并培训教师。由于有 400 多所学校需要 Food Ladder 系统，组织无法维持这样的扩展。Food Ladder 意识到利用技术和 AI 来扩张规模的潜力，但又担心会失去他们的自身特色，于是向 IBM 求助。
Food Ladder 与 IBM Client Engineering 合作，确定了 AI 驱动发展的关键领域。在大约两个半月的时间里，他们开发出采用 IBM® watsonx.ai 和 IBM watsonx Assistant 构建的人工智能驱动的解决方案，大大提升了用户体验。
一些最关键的转型包括：
Food Ladder 的 CEO 兼联合创始人 Kelly McJannett 表示，当 Food Ladder 向 IBM 提出需要实现自动化的几个用例时，IBM 团队提出解决方案的速度之快令人惊讶。与利用多种技术不同，IBM watsonx 可用于所有用例。她说：“对我们来说，进入 AI 领域，试图从 40 所学校发展到可能改变世界的饮食方式，这使我们的前路变得大为笔直顺畅。”
虽然 Kelly McJannett 曾担心将 AI 嵌入到实践、协作的学习体验中，会极大减少 Food Ladder 受益人非常欣赏的温度和个人接触，但她现在明白事实恰恰相反。他说：“这种转变将为教学者和内部员工双方带来丰富的体验。教师们可以重获属于个人的夜晚时间。他们可以去做对教学真正重要的事情，那就是社会支持和了解每个孩子的需求；而不是那些琐碎的事情，比如将数学课添加到课程中，以及随之而来的各种文书工作。对于我们的员工来说，这将使他们有能力从事更重要的工作，即构思、创造和改进产品和平台。他们可以为教师提供更好的价值，而不仅仅是实施确保治理结构等措施切实到位的自动化流程。”
Food Ladder 正在从一个手工完成所有工作的组织转变为一个完全自动化的体系，使学校能够建立、了解和收获自己的食品系统，并与其他学校建立联系。Food Ladder 目前在澳大利亚的 40 所学校以及印度、不丹和乌干达的几处场所开展业务。截至 2024 年，通过 Food Ladder 学校系统，该组织影响了约 17,000 人，每年生产 132,480 顿餐食。通过与 IBM 的合作，Food Ladder 计划到 2030 年将扩展到每年超过 2500 万顿餐食，并在世界各地建立超过 1,000 个由人工智能驱动的智能食品生产中心。
在这种规模下，社区将全年供应新鲜、有营养的水果和蔬菜，这是前所未有的。与食物打交道会让孩子们以不同的方式看待食物，改善他们与食物的长期关系。此外，与地面系统相比，Food Ladder 温室的种植效率更高。因此，鉴于许多 Food Ladder 温室地处偏远，该组织正在帮助减少世界上一些时间最长、碳排放量最大的供应链，从而大大改善可持续发展指标。McJannett 表示：“能够以如此大的规模和范围完成这些令人难以置信的项目，我们感到非常高兴，现在我们可以在更大尺度上完成这些项目。与 IBM 和我们的技术合作伙伴一起，我们将在短短 6 年内彻底改变粮食安全。”
Food Ladder（ibm.com 外部链接）是一个非营利组织，它旨在帮助弱势社区种植新鲜农产品，通过可持续农作物种植计划和教育来改善食物安全、健康和经济机会。Food Ladder 总部位于澳大利亚，由 Kelly McJannett 和 Alex Shead 创立，目标是解决粮食不安全问题，并为贫困社区提供教育。
© Copyright IBM Corporation 2024。IBM、IBM 徽标、IBM watsonx、watsonx.ai 和 watsonx Assistant 是 IBM Corp. 在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。本文档在最初公布日期为最新，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式，以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。