屡获殊荣的非营利组织 Food Ladder，认识到并非人人都能获得食品安全或接触到新鲜营养食品，并致力于解决这一问题。十三年来，Food Ladder 一直通过可持续发展园艺计划和教育，帮助偏远和弱势社区实现发展和繁荣。他们通过开发可以安装在任何地方的紧凑型气候控制商业水培养和温室系统实现了这一目标。

通过将创新蔬果种植技术融入学校并提供与学校课程相关的数千种教育资源，Food Ladder 学校系统使教师能够让学生在温室内获得实践学习体验。这种方法不仅可以提高教育成果，还可以带来丰富的新鲜农产品供应。事实上，一个温室每年可以补充 85,000 顿餐食，将一个社区的食物供应从稀缺变为充足。

在将业务扩展到不丹、印度和乌干达的几个偏远地区之前，Food Ladder 在澳大利亚的每个州和地区都设立了运营机构，但它面临着一个新问题 - 如何满足需求。一个小团队虽然机敏，却要负责亲身前往各个地方，安装技术并培训教师。由于有 400 多所学校需要 Food Ladder 系统，组织无法维持这样的扩展。Food Ladder 意识到利用技术和 AI 来扩张规模的潜力，但又担心会失去他们的自身特色，于是向 IBM 求助。