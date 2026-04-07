Granite 信任、安全和保障

借助 IBM Granite 开启 AI“黑匣”。轻松构建和部署 AI 解决方案。

下载披露文件 下载模型
极简主义风插图：蓝色和绿色立方体

负责任的 AI 至关重要

企业 AI 需要企业级信任。由于某些模型基于盗版数据进行训练，或者会输出存在偏见的结果，因此信任的重要性显而易见。IBM Granite 模型以保障、安全和治理为核心，助您轻松构建负责任的 AI。

 了解负责任的 AI 阅读负责任使用指南

开放架构

Granite 模型从底层构建，旨在实现安全的企业部署。
真正的开源开发
与许多仅发布模型权重的“开放”模型不同，IBM Granite 具备广泛的透明度，包括训练数据来源、方法和架构决策，并采用宽松的 Apache 2.0 许可证。
了解更多
模型开放性框架
IBM Granite 符合 Linux 基金会框架中关于模型完整性和开放度的分类标准，且获评“III 类开放模型”，这是许多模型提供商未能取得的成就。
亲自感受
行业领先的透明度
IBM 在斯坦福基础模型透明度指数中名列前茅。
阅读报告
插图：以蓝色、绿色和灰色呈现的彩色方块图案
IBM 延续了对 Granite 漏洞赏金计划的 10 万美元承诺。
IBM 携手 HackerOne 持续推进 Granite 漏洞赏金计划，为在企业级环境中成功识别越狱漏洞的人提供高达 10 万美元的赏金。
了解该计划

企业级信任

抽象插图：不同颜色（包括绿色、蓝色和白色）的几何形状
安全性

Granite 语言模型采用加密签名验证 IBM 模型来源，并利用 IBM® Research 的开源红队测试框架 ARES 进行单次和自适应多轮红队测试。
插图：黑色球体置于抽象几何形状之上，背景为绿色
安全性

Granite 语言模型根据安全策略和风险分类进行调整，在核心安全基准测试中的表现优于同类模型。IBM 还开放了 Guardian 模型的源代码，将其作为护栏、安全策略工具和 ARES 红队测试框架，以支持开源社区。
插图：深浅不一的绿色构成一个几何图案，右下角有一个白色圆圈
管制

Granite 模型遵循稳健的模型与数据治理策略，具备元数据追踪及法律与伦理审查功能。适用于 IBM Granite 语言模型的 Granite AI 管理系统 (AIMS) 已通过 ISO 42001 认证。Granite 从底层构建，专为合规管理、安全防护和企业工作流而设计。

介绍 Granite Guardian 4.1

随时随地针对各类 AI 原生工作量进行部署。Granite Guardian 在 Granite 模型原生内置的强大安全和安防功能基础上，增设专业安全保障层。护栏模型可以检测任何 AI 模型的提示和响应中存在的风险，有助于确保安全和负责任的部署。

 下载 Granite Guardian Granite Guardian 文档

全面风险检测

检测并缓解提示、响应和智能体工作流中的幻觉、有害内容、偏见、越狱行为和 RAG 质量及准确性问题。

行业领先的性能

Granite Guardian 模型在 GuardBench 排行榜的前 10 名中位居第 6 位，用于衡量护栏模型检测有害和幻觉内容以及安全控制体系越狱行为的能力。

插图：以灰色、绿色和蓝色呈现的彩色方块图案，图片中央有一把黑色门锁

开源模型、工具和资产

在 IBM，我们不仅会使用 IBM Granite 进行负责任的构建，还会开放模型、工具和资产的源代码，以支持负责任的开源 AI 创新。
Granite Guardian
Granite Guardian 可检测并缓解提示、响应和智能体工作流中的幻觉、有害内容、偏见、越狱行为和 RAG 质量及准确性问题。
ARES
ARES 是 IBM Granite 团队利用的开源框架，可支持开发人员和安全研究人员定义目标、设计对抗性有效载荷，并评估各种威胁模型下的 AI 行为，以检测 AI 系统响应中的故障。
政策工具
Policy Tools 是一个开源存储库，用于定义、测试和执行生成式 AI 应用程序中的策略。借助简易 YAML 格式，团队可以明确 AI 的言论边界，生成用于测试和验证运行时合规性的合成数据。
Granite 4.1 披露信息
Granite 4.1 模型和数据元数据披露信息以机器可读的 JSON 格式提供，可进行简易提取和解析，以便在生成式应用程序的运行时环境为基于风险的控制体系提供信息。
Mellea 技能编译器
Mellea 技能编译器是一个开源工具，用于强化以自然语言指定的智能体技能，使其本质上更加安全、可靠和高效。
AI Atlas Nexus
AI Atlas Nexus 是一种分类体系和工具，旨在识别、评估和缓解与 AI 相关的风险和企业影响。

值得信赖的合作伙伴

我们不会将 AI 安全保障视为孤岛。IBM 与领先的专家和组织密切合作，持续测试、验证和加强 Granite 的安全性和可靠性。
HackerOne

一项全面的漏洞赏金计划，依托全球规模最大的道德黑客社区，成功发现漏洞者最高可获 10 万美元的赏金。

HiddenLayer

高级红队测试冲刺演练可模拟真实的攻击场景，以增强 Granite 模型的稳健性、弹性和安全性。

NewsGuard

防止 Granite 模型被某些敌对政府运营的宣传网络感染，这些网络由 NewsGuard 全球不可靠网站数据流的子集提供支持。
AI 联盟

AI Alliance 由 Meta 共同创立，目前涵盖 140 多个组织，致力于推动 AI 安全领域的开源创新，并普及社区驱动的负责任 AI 开发方案。

通用 AI 行为准则

IBM 正努力兑现承诺，计划于《欧盟 AI 法案》执法期限前实现合规就绪。

资源

Granite 文档
Granite 模型的技术文档、模型卡和实施指南。
Granite 负责任使用指南
关于如何以负责任的方式面向企业普及 Granite 模型的综合资源。
人工智能治理和安全基线
基线是 AI 项目根据成熟度和风险等级设定的最低要求。它旨在为开源 AI 开发人员提供基础指南。
安全 AI：风险与补救措施
深入了解大规模、负责任地部署 AI 模型所需的必要框架和护栏机制。
IBM 的信任与透明度原则
IBM 的负责任 AI 开发核心原则和构建可信系统的方法。
watsonx.governance
AI 治理工具包，用于管理、监控并确保混合云环境中 AI 模型的合规性。
Granite 技术博客
Granite 4.1 语言模型的技术博客。