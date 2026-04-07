借助 IBM Granite 开启 AI“黑匣”。轻松构建和部署 AI 解决方案。
Granite 模型从底层构建，旨在实现安全的企业部署。
Granite 语言模型采用加密签名验证 IBM 模型来源，并利用 IBM® Research 的开源红队测试框架 ARES 进行单次和自适应多轮红队测试。
Granite 语言模型根据安全策略和风险分类进行调整，在核心安全基准测试中的表现优于同类模型。IBM 还开放了 Guardian 模型的源代码，将其作为护栏、安全策略工具和 ARES 红队测试框架，以支持开源社区。
Granite 模型遵循稳健的模型与数据治理策略，具备元数据追踪及法律与伦理审查功能。适用于 IBM Granite 语言模型的 Granite AI 管理系统 (AIMS) 已通过 ISO 42001 认证。Granite 从底层构建，专为合规管理、安全防护和企业工作流而设计。
随时随地针对各类 AI 原生工作量进行部署。Granite Guardian 在 Granite 模型原生内置的强大安全和安防功能基础上，增设专业安全保障层。护栏模型可以检测任何 AI 模型的提示和响应中存在的风险，有助于确保安全和负责任的部署。
检测并缓解提示、响应和智能体工作流中的幻觉、有害内容、偏见、越狱行为和 RAG 质量及准确性问题。
Granite Guardian 模型在 GuardBench 排行榜的前 10 名中位居第 6 位，用于衡量护栏模型检测有害和幻觉内容以及安全控制体系越狱行为的能力。
在 IBM，我们不仅会使用 IBM Granite 进行负责任的构建，还会开放模型、工具和资产的源代码，以支持负责任的开源 AI 创新。
我们不会将 AI 安全保障视为孤岛。IBM 与领先的专家和组织密切合作，持续测试、验证和加强 Granite 的安全性和可靠性。