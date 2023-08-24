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利用经过验证的现有技术投资整合，并借助 watsonx 平台扩展能力
watsonx 合作伙伴的插图
创新无所畏惧。齐头并进。

我们正通过技术合作伙伴关系，推动全球变革，以塑造未来。我们的创新突破通过巧妙的应用和自动执行工作流程提升了 AI 的影响力，同时提高了业务价值。

借助 IBM® watsonx AI 和数据平台，我们正与 AI 技术领导者建立新的技术合作伙伴关系，或深化现有合作关系，以推动创新，并构建应对全球挑战的解决方案。我们将齐心协力：

  • 加速 AI 创新。
  • 突破技术边界。
  • 创造新的商机。

利用如下技术集成， 或与我们合作。
携手同行，行以致远

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技术合作伙伴

技术合作伙伴通过经验证的集成来扩展 watsonx 平台的功能，从而加快客户实现价值的时间，并支持现有技术投资的运用。
合作伙伴展示空间

IBM 凭借不断壮大的技术合作伙伴清单引领 AI 创新环境。

 AWS

IBM、AWS 和 Red Hat® 的合作伙伴关系让各大公司都能使用全面的生成式 AI 堆栈，快速、负责任地扩展 AI 工作负载，此类堆栈由 AWS Cloud 和混合云环境中运行的 Amazon Bedrock 和 IBM watsonx 组成。

 深入了解 AWS 和 IBM 的合作伙伴关系 查看 watsonx 的 AWS 连接器 Box

Box 是一款领先的内容云，也是单一平台，可支持组织管理整个内容生命周期。watsonx 用户可以通过简单的连接资产轻松访问他们放在 Box 中的数据。

 查看 watsonx 的 Box 连接器 Cirata (WANdisco)

Cirata 可自动转换数据格式，使其立即可用而不会中断。借助 IBM® watsonx.data 湖仓一体方案，企业可以将 Cirata 作为数据仓库进行优化，配备横跨所有云环境和本地环境的共享元数据层。

 观看演示 (2:29) Cloudera

Cloudera 数据平台与 watsonx.data 无缝集成，可支持客户访问和共享单个数据副本，而无复制或 ETL 的需求，同时在其业务中利用 AI 的全部价值。

 观看演示(9:54) DataStax

实时矢量数据库可扩大至数十亿个向量。Vector Search 提供与 IBM watsonx 集成的解决方案，用于在用户友好型云平台中提供上下文数据、数据管道和内存存储。

 阅读 watsonx 和 Astra DB 的相关信息 构建 AI 模型 Elastic

Watsonx 和 Elastic 可帮助企业扩展其搜索能力。借助由 Elasticsearch 提供支持的 IBM watsonx Discovery，客户可以使用语义搜索和生成式 AI 根据专有数据提供实时会话反馈。

 阅读博客 阅读文档 Hugging Face

watsonx 和 Hugging Face 可帮助企业跨多个领域构建、部署和自定义基础模型。在 watsonx 中，AI 构建者可以使用来自 IBM 和 Hugging Face 的预训练模型支持各种各样的 NLP 任务。

 阅读博客 阅读新闻稿 Intel

IBM 与 Intel 合作优化 watsonx.data 堆栈，通过我们对 Presto 开源社区的共同技术贡献，实现性能的突破进展。

 阅读客户感言 MongoDB

获取必要的企业级功能，自信踏上启动可扩展、有弹性、安全且受支持的 AI 之旅。MongoDB Vector Search 和 IBM watsonx.ai™ AI Studio 为开发人员解锁了传统 AI 和生成式 AI 的强强联手组合。

 阅读博客 Meta

IBM 和 Meta 合作推动 AI 领域的开放式创新。这包括在 watsonx 上提供 Meta 最先进的 Llama 模型，以及就 PyTorch、Presto 和 Velox 等关键开源 AI 技术进行合作。

 阅读博客 阅读新闻稿 SingleStore

SingleStoreDB 和 watsonx.ai 非常适合生成式 AI 应用程序，并提供语义搜索、快速数据摄取、用于服务基础模型的低延迟响应时间、传统式 ML 和高并发查询处理等功能。

 阅读博客 观看网络研讨会 VMware

VMware Private AI 可支持客户使用 IBM watsonx AI 的功能，无论其在何处运营。企业可以快速训练并部署 AI，同时保持对其数据的全面控制和合规性。

 阅读博客 阅读新闻稿
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