我们正通过技术合作伙伴关系，推动全球变革，以塑造未来。我们的创新突破通过巧妙的应用和自动执行工作流程提升了 AI 的影响力，同时提高了业务价值。
借助 IBM® watsonx AI 和数据平台，我们正与 AI 技术领导者建立新的技术合作伙伴关系，或深化现有合作关系，以推动创新，并构建应对全球挑战的解决方案。我们将齐心协力：
利用如下技术集成， 或与我们合作。
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IBM 凭借不断壮大的技术合作伙伴清单引领 AI 创新环境。
IBM、AWS 和 Red Hat® 的合作伙伴关系让各大公司都能使用全面的生成式 AI 堆栈，快速、负责任地扩展 AI 工作负载，此类堆栈由 AWS Cloud 和混合云环境中运行的 Amazon Bedrock 和 IBM watsonx 组成。
Box 是一款领先的内容云，也是单一平台，可支持组织管理整个内容生命周期。watsonx 用户可以通过简单的连接资产轻松访问他们放在 Box 中的数据。
Cirata 可自动转换数据格式，使其立即可用而不会中断。借助 IBM® watsonx.data 湖仓一体方案，企业可以将 Cirata 作为数据仓库进行优化，配备横跨所有云环境和本地环境的共享元数据层。
Cloudera 数据平台与 watsonx.data 无缝集成，可支持客户访问和共享单个数据副本，而无复制或 ETL 的需求，同时在其业务中利用 AI 的全部价值。
实时矢量数据库可扩大至数十亿个向量。Vector Search 提供与 IBM watsonx 集成的解决方案，用于在用户友好型云平台中提供上下文数据、数据管道和内存存储。
Watsonx 和 Elastic 可帮助企业扩展其搜索能力。借助由 Elasticsearch 提供支持的 IBM watsonx Discovery，客户可以使用语义搜索和生成式 AI 根据专有数据提供实时会话反馈。
watsonx 和 Hugging Face 可帮助企业跨多个领域构建、部署和自定义基础模型。在 watsonx 中，AI 构建者可以使用来自 IBM 和 Hugging Face 的预训练模型支持各种各样的 NLP 任务。
IBM 与 Intel 合作优化 watsonx.data 堆栈，通过我们对 Presto 开源社区的共同技术贡献，实现性能的突破进展。
获取必要的企业级功能，自信踏上启动可扩展、有弹性、安全且受支持的 AI 之旅。MongoDB Vector Search 和 IBM watsonx.ai™ AI Studio 为开发人员解锁了传统 AI 和生成式 AI 的强强联手组合。
IBM 和 Meta 合作推动 AI 领域的开放式创新。这包括在 watsonx 上提供 Meta 最先进的 Llama 模型，以及就 PyTorch、Presto 和 Velox 等关键开源 AI 技术进行合作。
SingleStoreDB 和 watsonx.ai 非常适合生成式 AI 应用程序，并提供语义搜索、快速数据摄取、用于服务基础模型的低延迟响应时间、传统式 ML 和高并发查询处理等功能。
VMware Private AI 可支持客户使用 IBM watsonx AI 的功能，无论其在何处运营。企业可以快速训练并部署 AI，同时保持对其数据的全面控制和合规性。