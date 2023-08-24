我们正通过技术合作伙伴关系，推动全球变革，以塑造未来。我们的创新突破通过巧妙的应用和自动执行工作流程提升了 AI 的影响力，同时提高了业务价值。

借助 IBM® watsonx AI 和数据平台，我们正与 AI 技术领导者建立新的技术合作伙伴关系，或深化现有合作关系，以推动创新，并构建应对全球挑战的解决方案。我们将齐心协力：

加速 AI 创新。

突破技术边界。

创造新的商机。

利用如下技术集成， 或与我们合作。