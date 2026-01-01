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Gartner 数据集成魔力象限认可 IBM 在支持本地、混合和云环境中复杂的企业级集成方面的能力。IBM 持续帮助组织保持数据控制力、灵活性和信任度——无需进行破坏性的迁移。
IDC MarketScape 2025 年全球数据集成软件平台供应商评估认可 IBM 在支持复杂混合数据环境，以及帮助组织在保持开放性、治理和商业价值的同时简化集成方面的优势。
Gartner 云数据库管理系统魔力象限重点关注 IBM，因其支持可信、高性能的数据库服务，帮助企业自信地加速现代化和扩展规模。
本报告强调了高质量、可访问且治理良好的企业数据作为成功 AI 计划基础的重要性，概述了从结构化和非结构化数据中释放价值的关键挑战和策略。
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成功的 AI 智能体始于正确的数据。深入了解数据质量、治理和集成如何影响 AI 智能体的可靠性和结果。
智能体式 AI 依赖于可信、企业级的数据。了解如何准备、治理和集成数据，以支持整个组织中可扩展的 AI 智能体。
为帮助组织超越 AI 试点阶段，本次会议探讨了由 watsonx.data 支持的可信、治理良好的数据如何实现可扩展、可用于生产的 AI 智能体，从而交付可衡量的业务成果。
深入了解现代化智能数据平台如何帮助组织大规模地统一、管理和激活数据——从而实现更快的洞察、更好的决策和可量化的业务收益。
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深入了解现代云数据管理如何以灵活性和可控性支持 AI、分析和企业级工作负载。
通过在混合云和多云环境中集成、治理和优化非结构化和结构化数据，实现 AI 就绪数据。
深入了解 IBM 如何帮助组织以灵活和可控的方式集成、治理和激活数据，以支持 AI、分析和混合云战略。
简要概述 watsonx.data 如何实现对企业数据的可扩展、治理良好的访问。通过实际演示场景深入了解关键功能和优势。
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IBM 产品荣获 23 项 TrustRadius 2026 年买家选择奖——完全基于经过验证的用户评价——这反映了客户在 AI、混合云、数据与分析、安全等领域的广泛信任和满意度。
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质量差的数据的真实成本通常在其下游显现为效率低下、合规风险、收入损失和错失机会时才被感受到。
了解如何使用 IBM 的开源 Docling 与 Python，将一组扫描文件中的非结构化数据转换为结构化格式。