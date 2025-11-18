23 款不同 IBM 产品 荣获 TrustRadius 2026 年度买家选择奖 ，这一荣誉既源自客户的声音，也体现了IBM日复一日创造的价值。

客户的反馈、洞察与互动始终塑造着我们的创新、创造与部署方式，确保每一款 IBM 解决方案不仅提供强大性能，更承载着合作伙伴般的信任。