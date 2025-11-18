23 款不同 IBM 产品荣获 TrustRadius 2026 年度买家选择奖
该奖项印证了客户对 IBM 解决方案的信任，也体现了我们不仅致力于提供强大技术，更注重打造无缝且可信赖的客户体验。
该奖项印证了客户对 IBM 解决方案的信任，也体现了我们不仅致力于提供强大技术，更注重打造无缝且可信赖的客户体验。
23 款不同 IBM 产品 荣获 TrustRadius 2026 年度买家选择奖 ，这一荣誉既源自客户的声音，也体现了IBM日复一日创造的价值。
客户的反馈、洞察与互动始终塑造着我们的创新、创造与部署方式，确保每一款 IBM 解决方案不仅提供强大性能，更承载着合作伙伴般的信任。
为获取此项荣誉，每款获奖 IBM 产品均满足两项关键基准：第一，在 2025 年 1 月 1 日至 10 月 17 日期间获得至少 10 条经认证的评论；第二，75% 及以上评论者选择 IBM 为最佳功能、最佳价格价值或最佳客户关系。
其中“最佳客户关系”这项标准对我们意义最为重大。它源自客户在每次互动中的真实感受——从方案实施与销售承诺，到他们是否愿意再次选择 IBM。正是这样的反馈激励我们持续创新，并深入理解客户的实际需求。
本年度的买家选择奖覆盖多领域 IBM 产品，涵盖人工智能、自动化、数据与分析、混合云及安全——这充分体现了我们助力企业实现转型与蓬勃发展的深度承诺。
IBM API Connect：API Management
IBM Apptio：技术业务管理
IBM Aspera on Cloud：Managed File Transfer (MFT)
IBM Cloudability：云成本管理
IBM Cloud Object Storage：基础设施即服务
IBM Cognos Analytics：商业智能 (BI)
IBM Db2：关系型数据库
IBM Guardium：数据库安全
IBM Instana：可观测性
IBM Maximo Application Suite：企业资产管理
IBM Planning Analytics：企业绩效管理 (CPM)
IBM SevOne：网络性能监控
IBM SPSS Statistics：统计分析
IBM Storage flashsystem：企业级全闪存存储
IBM StreamSets：数据管道
IBM Targetprocess：敏捷开发
IBM Turbonomic：Cloud Management
IBM Verify：身份管理
IBM watsonx.ai：AI 开发
IBM watsonx.data：数据湖仓一体
IBM watsonx Code Assistant: AI 代码生成
IBM watsonx Orchestrate：AI 智能体构建器
IBM webMethods：Integration Platform as a Service (iPaaS)
我们对此殊荣深感感激，更为背后的团队与客户倍感自豪。您的信任与合作为我们的创新注入动力，激励我们不断突破可能性的边界。
让我们携手共创更智能、更互联的体验。