IBM® watsonx Orchestrate 为开发团队提供了多种构建智能体并将其投入生产环境的途径。您可以使用智能体开发工具包 (ADK) 以低代码或专业代码创建智能体。此类智能体将充分利用丰富的推理选项，例如 ReAct、Flows、Collaborators 等。开发人员还可以直接导入现有的 LangGraph 智能体，并立即从规模化运行所需的企业级治理、安全性和可观测性中获益。