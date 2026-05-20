AI 智能体开发和部署

使用智能体开发工具包从头开始构建，或将现有 LangGraph 智能体直接导入 watsonx Orchestrate

开始免费试用 预约实时演示
“应用 Linux 补丁”的“工作流部署”选项卡屏幕截图

构建新的智能体或引入自研智能体

IBM® watsonx Orchestrate 为开发团队提供了多种构建智能体并将其投入生产环境的途径。您可以使用智能体开发工具包 (ADK) 以低代码或专业代码创建智能体。此类智能体将充分利用丰富的推理选项，例如 ReAct、Flows、Collaborators 等。开发人员还可以直接导入现有的 LangGraph 智能体，并立即从规模化运行所需的企业级治理、安全性和可观测性中获益。

智能体在生产环境中所需的一切

工具和 API 集成

在智能体中实现并调用工具，确保 AI 智能体能够调用外部 API 和服务，从而扩展其功能。

 人工介入审批

创建具备审计可追溯性的工作流，用于暂停人工验证、记录背景信息并实现自动恢复。

 评估和回归测试

利用全面的评估框架，有效验证智能体行为，识别回归问题，确保整个生命周期的稳定性和可靠性。

 自动调整反馈回路

建立自动化流程，通过集成 OpenTelemetry 和 Langfuse 等工具提升准确性和效率，以便监控、评估并重新训练智能体。

 模型灵活性

借助 AI Gateway，将多提供商 AI 模型集成到 watsonx Orchestrate 中，并通过可配置的路由策略最大限度提高灵活性和性能。

 多模态交互

构建可通过各种渠道和方式（包括语音和文本）与用户交互的智能体。

 人工智能驱动的智能体和工具构建模式

利用无代码 AI 智能体构建器，按照引导式步骤和模板创建 AI 智能体，或在 Langflow 中借助代码或可视化原型设计构建自定义智能体。

 人工智能驱动的对话提示工程

使用 Orchestrate Agent Architect Prompt-Tune 指导智能体创建流程。

快速入门

运用 watsonx Orchestrate 智能体开发工具包 (ADK)、Langflow，或直接导入现有 LangGraph 智能体，只需几分钟即可快速上手。凭借内置的高速、治理和扩展功能，从原型设计过渡至生产阶段。
安装 ADK
创建第一个智能体
创建第一个工具
导入 LangGraph 智能体
watsonx Orchestrate 代码片段

开发人员为何选择 watsonx Orchestrate

您的框架，由您定义

利用 ADK、Langflow或 Flow Builder 在watsonx Orchestrate 中进行原生构建。或直接将现有的 LangGraph 智能体引入平台。IBM 可支持开发人员常用的框架。

 
无需从头构建，即可在生产环境中部署

无论您是在 watsonx Orchestrate 上，还是完全通过其他平台构建智能体，您都能获得同样的企业级安全性、治理能力和可观测性。无需重写即可投入生产环境。
适配各类智能体的企业服务

平台中的每个智能体（无论是原生还是导入智能体）都可以使用长期记忆、平台凭据、策略执行和评估功能。控制平面对所有智能体一视同仁，无论其源自何处。
一站式治理

原生智能体、导入的 LangGraph 智能体和外部 A2A 智能体全部显示在统一的仪表板中。借助单一控制平面，即可监控、管理和治理整个企业的智能体组合。

随机森林工作原理

将您的工具、模型和数据接入受控的智能体工作流
使用智能体开发工具包 (ADK) 定义工具

构建 Python 或 OpenAPI 定义的工具并在本地验证，然后将其直接导入 Orchestrate 环境。

 在 Langflow 中直观呈现原型设计流程

使用可重用的节点和工具拖放并测试智能体流程——所有资源均通过 Orchestrate 运行时连接。

 利用智能体工作流构建器进行编排

增加人工干预环节、分支逻辑和长期运行流程，以处理复杂的企业运营任务。

 从容地进行部署

通过版本控制、策略执行和内置测试门控，将草案推广到生产环境。

 观测和优化

利用 Open Telemetry 跟踪记录和可审计的仪表板，实时监控智能体的性能、延迟和合规性。

 安全扩展

通过基于角色的访问、身份联合验证和数据隔离，在混合环境中进行部署。

支持

智能体开发工具包
面向 ADK、Flow Builder 和 Langflow 的完整指南
文档
产品信息和支持
创意门户
请提供您的反馈和建议，帮助我们改进 watsonx Orchestrate
TechXchange 社区
与专家和同行建立联系，以提升技术专业技能，解决问题并分享洞察分析。
采取后续步骤

免费试用 IBM watsonx Orchestrate 或与 IBM 专家预约免费现场演示。

  1. 免费试用
  2. 预约实时演示