使用智能体开发工具包从头开始构建，或将现有 LangGraph 智能体直接导入 watsonx Orchestrate
IBM® watsonx Orchestrate 为开发团队提供了多种构建智能体并将其投入生产环境的途径。您可以使用智能体开发工具包 (ADK) 以低代码或专业代码创建智能体。此类智能体将充分利用丰富的推理选项，例如 ReAct、Flows、Collaborators 等。开发人员还可以直接导入现有的 LangGraph 智能体，并立即从规模化运行所需的企业级治理、安全性和可观测性中获益。
在智能体中实现并调用工具，确保 AI 智能体能够调用外部 API 和服务，从而扩展其功能。
创建具备审计可追溯性的工作流，用于暂停人工验证、记录背景信息并实现自动恢复。
利用全面的评估框架，有效验证智能体行为，识别回归问题，确保整个生命周期的稳定性和可靠性。
建立自动化流程，通过集成 OpenTelemetry 和 Langfuse 等工具提升准确性和效率，以便监控、评估并重新训练智能体。
借助 AI Gateway，将多提供商 AI 模型集成到 watsonx Orchestrate 中，并通过可配置的路由策略最大限度提高灵活性和性能。
构建可通过各种渠道和方式（包括语音和文本）与用户交互的智能体。
利用无代码 AI 智能体构建器，按照引导式步骤和模板创建 AI 智能体，或在 Langflow 中借助代码或可视化原型设计构建自定义智能体。
使用 Orchestrate Agent Architect Prompt-Tune 指导智能体创建流程。
运用 watsonx Orchestrate 智能体开发工具包 (ADK)、Langflow，或直接导入现有 LangGraph 智能体，只需几分钟即可快速上手。凭借内置的高速、治理和扩展功能，从原型设计过渡至生产阶段。
利用 ADK、Langflow或 Flow Builder 在watsonx Orchestrate 中进行原生构建。或直接将现有的 LangGraph 智能体引入平台。IBM 可支持开发人员常用的框架。
无论您是在 watsonx Orchestrate 上，还是完全通过其他平台构建智能体，您都能获得同样的企业级安全性、治理能力和可观测性。无需重写即可投入生产环境。
平台中的每个智能体（无论是原生还是导入智能体）都可以使用长期记忆、平台凭据、策略执行和评估功能。控制平面对所有智能体一视同仁，无论其源自何处。
原生智能体、导入的 LangGraph 智能体和外部 A2A 智能体全部显示在统一的仪表板中。借助单一控制平面，即可监控、管理和治理整个企业的智能体组合。
将您的工具、模型和数据接入受控的智能体工作流
构建 Python 或 OpenAPI 定义的工具并在本地验证，然后将其直接导入 Orchestrate 环境。
使用可重用的节点和工具拖放并测试智能体流程——所有资源均通过 Orchestrate 运行时连接。
增加人工干预环节、分支逻辑和长期运行流程，以处理复杂的企业运营任务。
通过版本控制、策略执行和内置测试门控，将草案推广到生产环境。
利用 Open Telemetry 跟踪记录和可审计的仪表板，实时监控智能体的性能、延迟和合规性。
通过基于角色的访问、身份联合验证和数据隔离，在混合环境中进行部署。