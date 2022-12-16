成本是任何组织进行云扩展的最大障碍之一。“即用即付”模式感觉更像是“伴随着痛苦的增长”，令人不禁重新思考：云计算是否真的减少了支出？我们的基础架构是否合规？是否遵守了我们的政策？
IBM Multicloud 可帮助您解答这些问题。用户友好的仪表板和自动化功能让您能够完全控制并清楚了解 Microsoft Azure、AWS、Google Cloud、IBM Cloud、Openshift、Kubernetes 和本地 VMware 的云资产和成本，因此，当出现问题时，您只需点击几下，即可获得准确的答案。
的云工程师未成功分配云成本¹
的 FinOps 团队尚未实现异常管理自动化¹
构建跨云透明的工具，确保您始终遵守行业规则和数据要求。
一个简单易用的仪表板，其中显示有关云成本的实时综合数据。为您提供数据洞察和建议，自动执行日常任务，构建可跨多个云和混合环境使用的新工具。
IBM Multicloud Provisioning 提供完全自动化且妥善维护的着陆区，确保您的云活动顺利运行并符合最佳治理实践。持续的环境更新可帮助您及时了解着陆区的情况。
完全托管的多云图像，为寻求金牌图像解决方案的组织强化 SaaS，从而减轻架构设计师的工作量，减少占用的公司资源，而不影响质量和合规。
一个自动化的多云补丁解决方案，可确保所有基于云的操作系统的安全性和合规性。Autopatcher 可提高安全性，完全控制维护窗口、补丁顺序和并发性、补丁前后的治理操作，简化补丁管道。
IBM Multicloud Autobackup 是一个面向 IaaS 和 PaaS 环境的多云数据保护解决方案。通过用户友好的仪表板向您发送关键事件和问题通知，让您及时了解最新情况，保护和跟踪资源。
将云资产数据与帐单数据相结合，可以在单个资源级别上实现非常详细的云可见性。跨 AWS、Microsoft Azure、Google Cloud Platform 和 IBM Cloud 采用 API 优先的方法实现多云优化。
入职过程快速简单（只需几天的工作）。该流程包括培训、初始配置，以及协助您的团队将卡支出的价值最大化。从一开始就有机会节约资源。
这些互补产品通过简单直观、用户友好的用户界面以及可阅读、可理解的数据和透明的仪表板，在各种 FinOps 和 DevOps 工具之间实现协同效应。用户界面对工程团队和主管都很有吸引力。
专有算法和分类规则意味着将云成本分配、图像增强、备份和打补丁等流程所需的工程时间降至最少 。自动执行异常检测、节省建议和监控。
现在，企业越来越关注碳足迹，他们总是在关灯、关水龙头、关闭云平台——因为云活动也会消耗宝贵的资源。IBM Multicloud Accelerator 可提高对云成本相关活动的可见性和掌控力，助您更高效地运行这些活动，减少碳足迹，推动您的云运营实现财务和绿色平衡。
IBM 的多云产品由 IBM 旗下公司 Nordcloud 开发。Nordcloud 是欧洲云迁移、应用程序开发和托管服务领域的领导者。凭借在欧洲取得的成功，Nordcloud 在世界各地均提供服务。
该工具包最先是用于帮助 Nordcloud 的内部托管云团队跨 Microsoft Azure、AWS、GCP 和本地 VMware 开展工作，并取得了巨大成功，然后成为客户在整个云之旅中不可或缺的 Nordcloud 产品。
Nordcloud 的云原生专家继续支持持续开发 IBM Multicloud，这些工具也仍然是 Nordcloud 推动 IBM 客户在云之旅中取得成功的必要元素。
利用 IBM Multicloud Accelerator 全面了解所有部门的云支出，确定节省建议并消除异常情况，从而减少云支出。
使用我们的 Machine Image Toolkit 将图像增强过程自动化，以保证虚拟机的安全。
通过提供企业云资产的实时概览，工程师能够及时采取行动。消除手动报告流程，提升工程团队的技能，让他们专注于高价值的工作。
Autopatcher 和 Autobackup 可自动执行以前需要手动完成的流程，确保系统不断更新，让工程师可以专注于缩短上市时间。
IBM 杰出工程师、首席技术官 - IBM Consulting Offerings and Software Assets。Hicks 拥有超过 15 年的经验，提供以客户为中心的创意软件和价值驱动的解决方案，重点研究人工智能、分析、机器人流程自动化、数据湖和微服务平台。
Jakub 是 IBM 旗下公司 Nordcloud 软件解决方案部门负责人，是一名工程师和产品经理，拥有扎实的软件工程背景，曾领导多个 Nordcloud 产品的前端开发，并带领了多个软件工程团队。
Jakub 是 IBM 旗下公司 Nordcloud 软件部门首席技术官，是一名热衷于公共云的云架构设计师。他通过了 AWS、GCP 和 Kubernetes 认证，在波兹南理工大学学习分布式系统，在 DevOps 文化和系统管理领域拥有丰富的经验。
Katarzyna 是 IBM 旗下公司 Nordcloud 的 IT 产品经理，负责多云管理工具，制定产品愿景、战略和路线图并协调项目干系人，支持简单的解决方案和简洁的设计。
借助更加智能的资源管理，基础架构支出削减 33%，数据中心更新成本降低 75%，工程时间节省 30%。
增强企业应用程序性能监控的功能和可观察性，提供所需的上下文加速解决事件。
DevSecOps 是开发、安全和运营的缩写，可在软件开发生命周期的每个阶段自动与安全性集成。
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我们的混合云方法是推动真正的业务转型的明智策略，提供的价值比纯公有云方法高出 2.5 倍。
IBM 云迁移服务可帮助您处理云迁移，让您可以专注于其他工作，从而实现业务转型。