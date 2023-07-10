在当今竞争激烈的工业领域，确保机器的平稳运行和使用寿命至关重要。遵循循序渐进的振动分析流程，可以帮助您充分利用机器振动更好地了解设备和系统运行状况。

第一步：收集初步数据

要进行振动分析，首先要收集有关要分析的设备和/或结构的数据。请务必确定振动测量所需的传感器位置和类型，包括任何振幅和频率范围，因为传感器将在整个过程中充当数据收集器。收集有关设备运行条件的速度、负载和温度等信息也很重要。

第二步：测量振动

下一步是测量所选机械的振动情况。振动分析通常涉及测量资产或系统的振动幅度。

在这种情况下，您将依靠连接到关键振动部位的加速度计进行测量。加速度计（如压电加速度计、接近探头、激光多普勒测振仪等）使用高频响应来测量振动物体在上下、左右和前后三个方向的加速度。

您还可以使用速度传感器和位移传感器测量振动。速度传感器测量振动物体的速度，提供中频响应，非常适合监测机器的整体运行状况。另一方面，位移传感器测量振动物体的位移，提供适合检测结构问题和不平衡情况的低频响应。

第三步：分析数据

收集完所有相关数据后，就可以开始分析了。在分析阶段，您需要使用计算机算法和软件来识别振动模式和数据趋势，并将数据与既定标准和准则进行比较。

维护团队可以利用各种技术来分析振动数据，包括以下技术：

时域 分析 ： 要进行时域分析，您需要分析原始振动信号的时间变化。技术人员可直接从时间波形中提取和评估信号数据（如峰值幅度、峰值因数、偏斜度、均方根值 (RMS) 等）。该技术可用于检测冲击或震动等瞬态现象。

要进行时域分析，您需要分析原始振动信号的时间变化。技术人员可直接从时间波形中提取和评估信号数据（如峰值幅度、峰值因数、偏斜度、均方根值 (RMS) 等）。该技术可用于检测冲击或震动等瞬态现象。 频域 分析 ： 使用一种称为快速傅里叶变换 (FFT) 的数学频率分析运算，将时域信号转换为频域信号。由此产生的频谱便于识别与机械故障相关的特定频率。

使用一种称为快速傅里叶变换 (FFT) 的数学频率分析运算，将时域信号转换为频域信号。由此产生的频谱便于识别与机械故障相关的特定频率。 包络分析 ： 包络分析也称为解调，主要用于检测早期轴承缺陷。它涉及从整体振动信号中提取损坏轴承产生的高频冲击信号，使技术人员能够识别轴承故障的存在和严重程度。

包络分析也称为解调，主要用于检测早期轴承缺陷。它涉及从整体振动信号中提取损坏轴承产生的高频冲击信号，使技术人员能够识别轴承故障的存在和严重程度。 模态分析：模态分析是一种更先进的技术，主要用于确定机器的固有频率、模态振型和阻尼特性。研究这些特性有助于分析人员评估机器的动态行为，并确定潜在的结构问题和/或共振条件。

第四步：解释结果

成功的分析需要振动分析师了解与各种机械问题相关的特定频率。常见的故障频率包括以下几种：

基频 ： 旋转组件旋转一圈的频率。与基线基频的偏差可以帮助您识别特定故障，例如不平衡、错位和松动。

旋转组件旋转一圈的频率。与基线基频的偏差可以帮助您识别特定故障，例如不平衡、错位和松动。 谐波 ： 基频的整数倍，通常与齿轮啮合问题或其他周期性事件有关。

基频的整数倍，通常与齿轮啮合问题或其他周期性事件有关。 边带：基频被另一频率调制的结果，如轴承故障与旋转组件频率之间的相互作用。边带通常表现为基频或其谐波周围的对称峰值，可能表明轴承问题和/或齿轮齿断裂。

第五步：采取纠正措施

在解释阶段确定潜在问题后，设置报警阈值，当振动超过阈值时触发响应。这些阈值可基于行业标准、历史数据或制造商建议。最常用的警报阈值类型有绝对阈值、趋势阈值和统计阈值。

绝对阈值 是基于特定类型设备的可接受振动水平的固定值。

是基于特定类型设备的可接受振动水平的固定值。 趋势 阈值 是根据设备历史性能随时间变化的动态值。当振动水平突然增加时，可能表明问题正在发展。

是根据设备历史性能随时间变化的动态值。当振动水平突然增加时，可能表明问题正在发展。 统计阈值是通过对历史数据的统计分析得出的，其中考虑到了振动水平的平均值和标准偏差。

当系统或资产超过警报阈值时，维护经理应采取适当的措施来解决问题。这可能涉及安排维护、调整运行参数或进行进一步分析以查明问题原因。