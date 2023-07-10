振动分析（或振动监测）是一种强有力的诊断工具，可用于识别、监测和预防旋转和往复运动机械中的机械故障。它是预测性维护计划的重要组成部分，使技术人员能够在设备出现问题导致代价高昂的计划外停机时间或灾难性故障之前，检测到这些问题。
振动分析是状态监测系统的一个组成部分，它利用振动传感器测量资产的频率，并检测可能表明存在问题的异常情况。振动分析的核心是研究机器及其组件围绕既定平衡点的振荡运动。产生振动的原因有很多，包括不平衡、错位、松动、轴弯曲和轴承缺陷等等。
通过测量和分析机器振动，技术人员可以更好地评估设备的运行状况和性能，从而查明问题并实施纠正措施。由于旋转和往复运动部件（例如电机、压缩机、泵等）随着使用年限的增加，振动往往会剧烈、更加嘈杂，因此分析振动变化可帮助维护管理人员实时监控机器状况，并主动识别资产磨损和损坏。
振动是多维的，因此振动测试需要了解各种参数。主要参数包括振幅、频率和相位：
振动分析仪可以利用这些因素以及其他因素（如波形形状和谐波含量）来识别具体的机器故障及其严重程度。
振动也有两大类：
在当今竞争激烈的工业领域，确保机器的平稳运行和使用寿命至关重要。遵循循序渐进的振动分析流程，可以帮助您充分利用机器振动更好地了解设备和系统运行状况。
要进行振动分析，首先要收集有关要分析的设备和/或结构的数据。请务必确定振动测量所需的传感器位置和类型，包括任何振幅和频率范围，因为传感器将在整个过程中充当数据收集器。收集有关设备运行条件的速度、负载和温度等信息也很重要。
下一步是测量所选机械的振动情况。振动分析通常涉及测量资产或系统的振动幅度。
在这种情况下，您将依靠连接到关键振动部位的加速度计进行测量。加速度计（如压电加速度计、接近探头、激光多普勒测振仪等）使用高频响应来测量振动物体在上下、左右和前后三个方向的加速度。
您还可以使用速度传感器和位移传感器测量振动。速度传感器测量振动物体的速度，提供中频响应，非常适合监测机器的整体运行状况。另一方面，位移传感器测量振动物体的位移，提供适合检测结构问题和不平衡情况的低频响应。
收集完所有相关数据后，就可以开始分析了。在分析阶段，您需要使用计算机算法和软件来识别振动模式和数据趋势，并将数据与既定标准和准则进行比较。
维护团队可以利用各种技术来分析振动数据，包括以下技术：
成功的分析需要振动分析师了解与各种机械问题相关的特定频率。常见的故障频率包括以下几种：
在解释阶段确定潜在问题后，设置报警阈值，当振动超过阈值时触发响应。这些阈值可基于行业标准、历史数据或制造商建议。最常用的警报阈值类型有绝对阈值、趋势阈值和统计阈值。
当系统或资产超过警报阈值时，维护经理应采取适当的措施来解决问题。这可能涉及安排维护、调整运行参数或进行进一步分析以查明问题原因。
实施振动分析作为预测性维护计划的一部分具有许多优点：
振动分析的多功能性使其成为一种适用于各种行业和设备类型的有用方法。
制造工厂利用振动分析来监测电机（包括电动马达）、齿轮箱、传送带和机床的状况。振动数据可用于优化生产流程、降低设备故障风险并提高工厂的整体效率。
在汽车产业中，振动分析在设计、开发和测试组件方面发挥着重要作用。通过分析发动机、变速箱和悬架系统的振动特性，可以帮助工程师优化设计，从而改善实际性能和可靠性，并提高乘客舒适度。
在航空航天行业中，振动分析使工程师能够识别和解决过度振动、共振或材料疲劳等问题，从而提高飞机系统的可靠性和使用寿命。在风电领域，振动分析可以帮助涡轮机运营商监测涡轮机的运行状况，从而识别叶片不平衡、齿轮箱故障和/或轴承缺陷。
在预测性维护领域，振动分析是一个非常宝贵的工具，它使组织能够及早发现机器故障。了解振动分析原理并使用 IBM Maximo Application Suite 等先进软件，可以帮助维护团队显著提高设备的可靠性、效率和安全性。
IBM Maximo 是一个集成平台，可帮助制造企业优化资产性能并简化日常运营。借助 Maximo，团队可以设置用于观察和测量资产运行状况的仪表，并将这些仪表连接到关键资产上安装的振动传感器，有助于更轻松地存储和访问机器数据。
Maximo 使用人工智能驱动的集成云平台，提供 CMMS、EAM 和 APM 功能，可生成高级振动数据分析，帮助管理人员做出更明智、更数据驱动的维护决策。
随着各行各业不断发展并采用新技术，振动分析仍将处于维护机器运行状况和确保最佳性能的最前沿。通过利用 IBM Maximo 的先进功能和能力，企业可以转变维护运营，跟上不断变化的制造业形势。
