随着组织的发展，依靠纸质工单管理系统（甚至 Excel 电子表格）来管理不断变化的数据需求可能会变得难以为继。规模较大和需求更复杂的组织应考虑投资计算机化维护管理系统 (CMMS) 软件——一种工单管理软件。

高质量的 CMMS 将自动规划、创建、跟踪和整理服务请求、工单和日常维护，为维护经理和主管减轻过多的任务规划职责。

使用 CMMS 软件还可以让组织以电子方式在一个集中位置存储大量数据。由于所有工单数据都位于一个位置，当工单在工单生命周期中移动时，管理团队中的每一个人都可以实时访问工单。CMMS 平台及其配套移动设备软件可进一步提高访问便利性，让用户能够远程跟踪工单和维护活动。

此外，优秀的 CMMS 可以根据部门的具体需求汇总并显示工单数据。维护团队可以构建和查看可自定义的报告，将趋势数据和关键绩效指标 (KPI) 可视化，并监控资产功能，从而简化故障排除和库存管理。

虽然采用 CMMS 的过程可能很复杂，但将 CMMS 软件集成到您的维护运营中可以帮助组织降低成本，提高数据访问便利性和可见性，减少积压和人为错误，并简化设施管理系统。