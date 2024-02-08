水边码头的起重机重达 2000 吨，高 450 英尺，将集装箱从船上吊起并放置到岸上。然后，几十辆码头拖拉机将集装箱运到自动堆垛机上存放，或运到 BoxBay，这是一种最先进的新型系统，可将集装箱存放在高达 11 层楼高的钢架上。在这里，集装箱一直存放到外部客户或卡车运输公司来取货为止。

在 DP World，这种货物与设备之间错综复杂的摇晃就像往常一样。2020 年，这家全球物流企业和供应链解决方案提供商为宜家和日产等品牌巨头处理了 7120 万个集装箱。但对于 DP World 全球工程副总裁 Jan Cuppens 来说，这一切都只是日常工作：“归根结底，我们希望尽可能高效地将货物或集装箱从 A 点运送到 B 点，并让客户感到简单顺畅”。

为了简单流畅地运行，DP World 必须像一台运转良好的全球机器一样运行。这意味着在整个组织内拥有与设备、工作、项目管理等相关的标准化流程和可靠数据。这是一项艰巨的任务；DP World 在全球 64 个国家开展业务，其中包括 55 个海运码头。这一增长的部分原因在于 2005 年收购了一系列新码头，几乎在一夜之间将 DP World 从一家本地运营商转变为全球物流巨头。

但 Cuppens 先生认为，新码头也有自身的传统系统和运营挑战。“每个码头都有自身的运营方式、流程以及不同的财务、维护和工程系统。我们无法从系统中获得任何一致的数据，而且不同码头的许多流程也不尽相同。没有全球标准。”

他继续说道： “因此，我们同意在全球范围内使用一个工程管理系统，并实现流程标准化。