在迪拜西南 35 公里处的阿里山港口，一艘拖船正将一艘长 400 米、装载近 20000 个 40 英尺多式联运集装箱的货轮推入码头。
水边码头的起重机重达 2000 吨，高 450 英尺，将集装箱从船上吊起并放置到岸上。然后，几十辆码头拖拉机将集装箱运到自动堆垛机上存放，或运到 BoxBay，这是一种最先进的新型系统，可将集装箱存放在高达 11 层楼高的钢架上。在这里，集装箱一直存放到外部客户或卡车运输公司来取货为止。
在 DP World，这种货物与设备之间错综复杂的摇晃就像往常一样。2020 年，这家全球物流企业和供应链解决方案提供商为宜家和日产等品牌巨头处理了 7120 万个集装箱。但对于 DP World 全球工程副总裁 Jan Cuppens 来说，这一切都只是日常工作：“归根结底，我们希望尽可能高效地将货物或集装箱从 A 点运送到 B 点，并让客户感到简单顺畅”。
为了简单流畅地运行，DP World 必须像一台运转良好的全球机器一样运行。这意味着在整个组织内拥有与设备、工作、项目管理等相关的标准化流程和可靠数据。这是一项艰巨的任务；DP World 在全球 64 个国家开展业务，其中包括 55 个海运码头。这一增长的部分原因在于 2005 年收购了一系列新码头，几乎在一夜之间将 DP World 从一家本地运营商转变为全球物流巨头。
但 Cuppens 先生认为，新码头也有自身的传统系统和运营挑战。“每个码头都有自身的运营方式、流程以及不同的财务、维护和工程系统。我们无法从系统中获得任何一致的数据，而且不同码头的许多流程也不尽相同。没有全球标准。”
他继续说道： “因此，我们同意在全球范围内使用一个工程管理系统，并实现流程标准化。
DP World 在 2020 年处理了7120万个海运集装箱
IBM Maximo 软件将在55 个海运码头运行
在研究了许多解决方案后，DP World 选择了在 IBM Cloud® 上运行的 IBM® Maximo® 应用套件技术。该解决方案可直接从公司的各种资产（例如起重机和拖拉机）中获取数据。这些数据与新的标准化代码和流程相结合，为机器停机时间、维修和维护成本、业务运营和其他 KPI 提供了前所未有的洞察分析。
“数据的可用性和透明度之间存在巨大差异，”DP World 全球工程业务应用经理 Suresh Kumar 说道。“例如，一个重要的 KPI 是整体设备效率。因此，如果一台机器的电机空转，我们就会知道；我们会利用这些指标采取行动。我们还可以进行分析，协调我们的设备和维护计划，避免出现故障。这就是我们的目标。”
为了支持其在全球所有码头实施 IBM Maximo 软件的愿景，DP World 与 IBM 业务合作伙伴 Envision Middle East Solutions 合作，后者是一家领先的解决方案提供商，在港口、码头、仓储和物流行业拥有丰富的能力和领域知识。“我们需要的是可扩展性、全球影响力和灵活性来了解我们的需求，这一点在疫情期间得到了清晰的体现，”Cuppens 先生补充道。
该项目的重点是为该公司 55 个码头的资产分级、配置、项目定义、工作计划、项目管理时间表和故障模式分析最终制定标准化流程。
Envision 提出的应对方案是构建一个标准的部署模板，并根据终端的具体情况进行本地配置，以及与内部和外部系统（如燃料管理、监控与数据采集 (SCADA) 和企业资源规划 (ERP) 系统）进行集成。它还有助于 DP World 实现了在 IBM Cloud 实例上采用单一 Maximo 技术并与 Oracle Fusion 平台集成的愿景。
DP World 在 IBM Cloud 上的 Maximo 技术平台仍在不断成熟，但数据质量已显著提高。这些数据还输入到DP World 的可靠性计划中，该计划旨在提高工作效率，减少浪费，避免在为客户提供服务时发生设备故障。
“如果一艘船停泊在岸边，而我们用四台码头起重机搬运它 24 小时或 36 小时，就不会出现任何故障，”Kumar 先生说。“要做到这一点，一切都需要基于流程和数据。如果您没有任何数据可供使用，如果您的流程错误，您就不知道从哪里开始改进。”
有了洞察力，才会有行动。标准化的故障代码、工作指令和操作代码有助于提高日常使用设备的工程管理人员的效率。Cuppens 先生解释道：“如果数据显示出前 10 个故障，我们就可以进行主动工程设计，而不是被动工程设计。我们希望根据从系统中获得的数据，成为一个积极主动的组织。”
IBM Cloud 上 Maximo 平台提供的数据还能帮助我们深入了解维修和维护成本。过去，工程成本报告与财务报告不一致。现在，信息是一致的。“如果信息在 Maximo 云中，那么在财务系统中也是一样的，”Kumar 先生总结道。"这让我们可以比较类似运行模式的终端。我们可以问：'为什么这个比那个贵？机器老旧了吗？”有了正确的数据，我们就能找出发生了什么。”
自 2018 年启动该计划以来，DP World 已在超过 12 个码头推出了IBM Cloud 上的 Maximo 应用套件技术平台。该公司计划在 2021 年底之前再建成六个码头，并在 2022 年底之前完成整个历程。
DP World （链接位于 ibm.com 外部）总部位于阿拉伯联合酋长国迪拜，是全球智能、端到端供应链物流的领先提供商，致力于实现全球贸易流通。其全面的产品和服务涵盖了综合供应链的各个环节—从海运和内陆码头到海事服务和工业园区以及技术驱动的客户解决方案。
关于 Envision Enterprise Solutions Pvt. Ltd.
IBM 业务合作伙伴 Envision （链接位于 ibm.com 外部）成立于 2006 年，是领先的 IBM Maximo 集成商和解决方案提供商，在美国、加拿大、新加坡、印度和阿拉伯联合酋长国设有办事处。除了专注于企业应用、规划和优化技术外，该公司还在数据科学、物联网、嵌入式系统等领域提供创新解决方案。
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2021 年 11 月在美国制作。
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