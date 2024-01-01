专用服务器托管解决方案

设计为全方位的隔离、控制和安全保护，适合于 IBM Cloud 上使用可定制专用服务器托管的任务关键型工作负载
配置、价格和报价 精选专用服务器
在服务器机房中处理服务器的技术人员
高度可信的专用服务器托管

IBM 的专用服务器托管解决方案旨在为您繁重的任务关键型工作负载提供全方位的隔离、控制和安全保护。 我们的专用裸机服务器环境有助于最大程度提高定制和性能水平，提供各种不同的配置选项，涵盖 Intel® 和 AMD 的 CPU 架构以及多种多样的存储产品等 与其他供应商不同，IBM Cloud® 在超过 60 个数据中心和 19 个国家或地区提供专用服务器托管位置。
在 IBM Cloud 上使用全新的 Intel® Xeon® 技术

了解 Intel 和 IBM 如何致力于帮助客户实现 HPC 工作负载的现代化和保护。

 阅读产品发布信息 使用全新的第四代 Intel® Xeon® 可扩展处理器构建服务器并节省成本

在 IBM Cloud 裸机服务器上使用第四代 Intel® 技术，可获得 1000 美元的折扣。

 申请码 SAPPHIRE1000
定制托管方式

我们的专用服务器托管服务为 IBM Cloud 裸机服务器提供各种高端的 Intel 和 AMD 高性能 CPU。 另外还提供 BYO 功能、多种多样的存储产品和大容量内存等。
依赖于我们的全球网络

数据距离用户越近，延迟、安全性和及时服务交付方面的麻烦就越少。 借助 IBM 的专用服务器托管，您可以从分散的数据中心和 POP 位置的全球网络中进行选择。
始终使用最新技术

您可以为 SAP HANA/SAP NetWeaver 和其他经认证的工作负载提供专用服务器托管，并为 HPC 需求添加最新的 NVIDIA Tesla GPU。
获得具有竞争优势且透明的定价

最近，我们全面降低了 IBM Cloud 裸机服务器上的专用服务器托管价格，平均降低了 17%。 我们还提供 20 TB 的免费带宽。1 根据设定价格选择按小时、按月和保留计费选项，实现智慧的云成本管理。
专用 Web 托管
流式传输大型文件和视频。 指定和复制集群 Web 托管服务器以满足您的需求。
专用应用托管
获得非常安全、完全管理的异地托管。 集成 IBM Watson® 服务等等。
专用游戏托管
快速扩展以满足玩家需求。 您还可以定制规则，安装更新，隔离玩家，并获取高 ping 值。
Intel® Xeon® E-2174G

4 核，3.80 GHz / 16 GB RAM / 1 TB SATA x 1 / 20 TB 带宽1 

 配置、价格和报价 Intel® Xeon® 4210

20 核，2.20 GHz / 32 GB RAM/ 1 TB SATA x 1 / 20 TB 带宽1 

 配置、价格和报价 Intel® Xeon® 8260

48 核，2.40 GHz / 32 GB RAM / 1 TB SATA x 1 / 20 TB 带宽

 配置、价格和报价
超过 1100 万个配置

选择采用最新 Intel 或 AMD 技术的单处理器、双处理器或四处理器。 选择 CPU 速度、RAM、存储、操作系统等。 或者从预先配置的专用服务器托管选项中进行选择，以加快配置速度。

 无虚拟机管理器层

通过直接 root 访问，更好地控制专用服务器托管环境。 IBM Cloud 裸机服务器是实体、专属的和专用的计算服务器，提供您所需的基本功能。

 最高 128 核

在更少的时间内完成计算密集型任务。 支持现代的专用主机工作负载和容器化服务，每个平台最多支持 128 个核心。

 按需配置

每月专用服务器在短短两到四个小时内就可以上线。 每小时专用服务器可以在 30 分内启动并运行。

印度尼西亚
印度
新加坡
The Netherlands
美国
注册即可获得 USD 200 的信用额度

IBM Cloud 上的网络有多快？

了解裸机服务器之间的网络在网络吞吐量和延迟方面的性能有多出色。
什么是服务器托管?

通过支付每月预订费或按使用量付费，您可以远程访问异地虚拟服务器或实体服务器及相关资源。
什么是 Web 托管?

我们为构成贵方网站和软件的文件提供存储容量，另外还提供实体硬件和网络基础架构，以使其他人可通过互联网访问您的网站。
文档

查看我们的教程、安全、存储和软件选项。
博客帖子

探索为什么选择裸机服务器或虚拟服务器。
后续步骤
探索 IBM Cloud 上的裸机服务器
配置、价格和报价

使用您的确切规格定制专用服务器，获得可下载的报价。

 了解更多信息 来自 IBM Cloud 的虚拟专用服务器

专用服务器托管不是您感兴趣的内容？ 探索虚拟专用服务器 (VPS) 选项。

 了解更多信息
脚注

1美国、加拿大和欧盟数据中心包含 20 TB 带宽；所有其他数据中心包含 5 TB 带宽。 新价格和优惠不得与任何其他当前或未来折扣同享。