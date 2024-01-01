专用服务器托管解决方案

IBM 的专用服务器托管解决方案旨在为您繁重的任务关键型工作负载提供全方位的隔离、控制和安全保护。 我们的专用裸机服务器环境有助于最大程度提高定制和性能水平，提供各种不同的配置选项，涵盖 Intel® 和 AMD 的 CPU 架构以及多种多样的存储产品等 与其他供应商不同，IBM Cloud® 在超过 60 个数据中心和 19 个国家或地区提供专用服务器托管位置。
了解 Intel 和 IBM 如何致力于帮助客户实现 HPC 工作负载的现代化和保护。
在 IBM Cloud 裸机服务器上使用第四代 Intel® 技术，可获得 1000 美元的折扣。
我们的专用服务器托管服务为 IBM Cloud 裸机服务器提供各种高端的 Intel 和 AMD 高性能 CPU。 另外还提供 BYO 功能、多种多样的存储产品和大容量内存等。
数据距离用户越近，延迟、安全性和及时服务交付方面的麻烦就越少。 借助 IBM 的专用服务器托管，您可以从分散的数据中心和 POP 位置的全球网络中进行选择。
您可以为 SAP HANA/SAP NetWeaver 和其他经认证的工作负载提供专用服务器托管，并为 HPC 需求添加最新的 NVIDIA Tesla GPU。
最近，我们全面降低了 IBM Cloud 裸机服务器上的专用服务器托管价格，平均降低了 17%。 我们还提供 20 TB 的免费带宽。1 根据设定价格选择按小时、按月和保留计费选项，实现智慧的云成本管理。
4 核，3.80 GHz / 16 GB RAM / 1 TB SATA x 1 / 20 TB 带宽1
20 核，2.20 GHz / 32 GB RAM/ 1 TB SATA x 1 / 20 TB 带宽1
48 核，2.40 GHz / 32 GB RAM / 1 TB SATA x 1 / 20 TB 带宽1
选择采用最新 Intel 或 AMD 技术的单处理器、双处理器或四处理器。 选择 CPU 速度、RAM、存储、操作系统等。 或者从预先配置的专用服务器托管选项中进行选择，以加快配置速度。
通过直接 root 访问，更好地控制专用服务器托管环境。 IBM Cloud 裸机服务器是实体、专属的和专用的计算服务器，提供您所需的基本功能。
在更少的时间内完成计算密集型任务。 支持现代的专用主机工作负载和容器化服务，每个平台最多支持 128 个核心。
每月专用服务器在短短两到四个小时内就可以上线。 每小时专用服务器可以在 30 分内启动并运行。
1美国、加拿大和欧盟数据中心包含 20 TB 带宽；所有其他数据中心包含 5 TB 带宽。 新价格和优惠不得与任何其他当前或未来折扣同享。