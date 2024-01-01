专用服务器托管解决方案

IBM 的专用服务器托管解决方案旨在为您繁重的任务关键型工作负载提供全方位的隔离、控制和安全保护。 我们的专用裸机服务器环境有助于最大程度提高定制和性能水平，提供各种不同的配置选项，涵盖 Intel® 和 AMD 的 CPU 架构以及多种多样的存储产品等 与其他供应商不同，IBM Cloud® 在超过 60 个数据中心和 19 个国家或地区提供专用服务器托管位置。