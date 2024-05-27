低延迟对于游戏的名声和开发人员的成功至关重要。 位于北美、南非、欧洲、亚洲和澳大利亚的所有 IBM Cloud® 数据中心都与 IBM 的全球私有网络互联，从而提高了数据传输和下载的速度和效率。 我们所有的数据中心的设计都超出了您可以信赖的云游戏服务器的行业标准。