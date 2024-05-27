低延迟对于游戏的名声和开发人员的成功至关重要。 位于北美、南非、欧洲、亚洲和澳大利亚的所有 IBM Cloud® 数据中心都与 IBM 的全球私有网络互联，从而提高了数据传输和下载的速度和效率。 我们所有的数据中心的设计都超出了您可以信赖的云游戏服务器的行业标准。
通过全天候支持，体验免费且无限制的后端带宽和入站数据传输。
利用灵活的带宽套餐、预配置选项、透明定价、按需配置和 GPU 选项。
专用硬件和全球网络可以跨平台平衡活动，增强连通性并避免延迟。
可用于控制游戏设置、定制规则、隔离玩家和减少高 ping 值的功能。 完全管理、root 用户访问权和远程选项
通过在 30 分钟内添加更多内存、处理能力和游戏服务器等，增强了实时纵向扩展或横向扩展的能力
配置：Intel Xeon E3-1270 v6 | 4 核，3.80 GHz | 16 GB RAM | 一个 1 TB HDD | CentOS | 20 TB 带宽*
配置：Intel Xeon 5120 | 28 核，2.20 GHz | 32 GB RAM | 一个 1 TB HDD | CentOS | 20 TB 带宽*
配置：AMD EPYC 7F72 | 48 核，3.20 GHz | 512 GB RAM | 一个 960 GB SSD SED | Red Hat® Enterprise Linux® 7.x | 20 TB 带宽*
*美国、加拿大和欧盟数据中心包含 20 TB 带宽；所有其他数据中心包含 5 TB 带宽。 新价格和优惠不得与任何其他当前或未来折扣同享。