IBM Cloud 上的游戏服务器托管服务

利用 IBM Cloud 上提供的无限制入站和出站带宽，获取高度安全的专用游戏服务器和游戏托管服务
配置、定价和报价
十几岁男孩头戴耳机在家玩视频游戏的图像
让 IBM Cloud 成为您的全球网络支柱

低延迟对于游戏的名声和开发人员的成功至关重要。 位于北美、南非、欧洲、亚洲和澳大利亚的所有 IBM Cloud® 数据中心都与 IBM 的全球私有网络互联，从而提高了数据传输和下载的速度和效率。 我们所有的数据中心的设计都超出了您可以信赖的云游戏服务器的行业标准。

 探索我们的托管位置
创建一个 IBM Cloud 帐户，并获得可用于游戏托管服务器的 200 美元积分。
为何选择在 IBM Cloud 上托管您的游戏服务器
成本效益

通过全天候支持，体验免费且无限制的后端带宽和入站数据传输。

 专门为游戏公司打造的 IBM 游戏出海云服务器
灵活性

利用灵活的带宽套餐、预配置选项、透明定价、按需配置和 GPU 选项。
全球玩家覆盖

专用硬件和全球网络可以跨平台平衡活动，增强连通性并避免延迟。

 守望先锋联赛 (Overwatch League) 与 IBM Cloud (0:35) 环境控制

可用于控制游戏设置、定制规则、隔离玩家和减少高 ping 值的功能。 完全管理、root 用户访问权和远程选项

 无限缩放

通过在 30 分钟内添加更多内存、处理能力和游戏服务器等，增强了实时纵向扩展或横向扩展的能力
示例服务器配置 从可用配置中选择最符合您需求的服务器。 游戏服务器托管服务专业版

配置：Intel Xeon E3-1270 v6 | 4 核，3.80 GHz | 16 GB RAM | 一个 1 TB HDD | CentOS | 20 TB 带宽*

 入门 游戏服务器托管服务精华版

配置：Intel Xeon 5120 | 28 核，2.20 GHz | 32 GB RAM | 一个 1 TB HDD | CentOS | 20 TB 带宽*

 入门 游戏服务器托管服务高级版

配置：AMD EPYC 7F72 | 48 核，3.20 GHz | 512 GB RAM | 一个 960 GB SSD SED | Red Hat® Enterprise Linux® 7.x | 20 TB 带宽*

 入门
云上的卓越游戏
一位年轻人坐在电脑前面玩儿游戏
华斧网络科技

IBM Cloud 携手华斧网络科技 AXESDN 为智明星通玩家 打造顺畅超凡的游戏体验

 了解案例详情 (423 KB)
晚上玩游戏的年轻男性玩家
打造创新的云游戏

Skyegrid 使用 IBM Cloud 和 IBM Cloud 裸机服务器，在云端向有一定预算的游戏玩家交付顶级视频游戏。

 了解他们是如何做到的
在家拿着视频游戏控制器玩游戏的人的腹部
支持多人在线游戏

Exit Games 在 IBM Cloud 裸机服务器上运行 Photon 游戏开发云，每月可支持 2.5 亿个游戏玩家。

 阅读客户成功案例 (482 KB)
在家用 PC 玩在线视频游戏的年轻人
面向游戏开发人员的 IBM Cloud
IBM Cloud 为游戏开发人员提供最安全且可扩展的公共云来处理其工作负载，并与 IBM® Watson 和 IBM Blockchain 一起支持全新的游戏设计和盈利模式。
裸机服务器特写图
从裸机开始
探索安全、存储和软件选项。 查看我们的教程、文档等。
后续步骤

探索我们的裸机产品以了解可用的选项。 使用成本估算器来估算成本或保存报价以备将来订购。

 注册并配置您的服务器 了解更多信息
脚注

*美国、加拿大和欧盟数据中心包含 20 TB 带宽；所有其他数据中心包含 5 TB 带宽。 新价格和优惠不得与任何其他当前或未来折扣同享。