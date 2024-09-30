数据科学工具和解决方案

利用数据、算法、机器学习和 AI 技术发现模式并建立预测
女技术人员在数据中心的平板电脑上工作
发挥数据科学的力量

数据科学在实践操作中会伴随着各种挑战。 不仅存在数据分散、数据科学技能短缺的挑战，还需要从诸多工具、实践和框架中做出选择并按照严格的 IT 标准进行训练和部署。 模糊不清的准确性和难以审计的预测，也使得实施机器学习 (ML) 模型面临挑战。

采用 IBM 数据科学工具和解决方案，您可以通过以下功能加速 AI 驱动的创新：
- 智能 Data Fabric 架构
- 简化的 ModelOps 生命周期
- 通过灵活部署运行任何 AI 模型的能力
- 值得信赖、可解释的 AI

换言之，您不但能够在任何云上运行数据科学模型，还可以逐渐建立对 AI 结果的信任。 此外，您还能够通过 ModelOps 管理和治理 AI 生命周期，通过预防性分析 优化业务决策，以及通过可视化建模 工具加速实现价值成果。
仅当 AI 可以信赖时，AI 才能发挥其全部影响力。 深入了解面向数据领导者的 MLOps 和值得信赖的 AI。
为何选择 IBM 数据科学
AI 生命周期管理

可扩展的集成式数据科学平台，具有涵盖整个 AI 和 ML 生命周期的各项功能

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现代数据科学技术

预测和优化技术，助力完善决策制定机制

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ModelOps 方法

实施 AI 模型并同步执行开发运维 (DevOps)，加快实现投资回报率

 探索 ModelOps

加速决策 消除对 AI 的偏见
相关的数据科学工具 在任何云中构建和扩展值得信赖的 AI
通过开放、灵活的架构，实现 AI 生命周期的自动化，加速实现价值成果。
随时随地将及时定位的数据连接到正确的人员
通过完全集成的数据和 AI 平台，跨越任何云端收集、组织和分析数据。
利用可视化数据科学和机器学习推动实现投资回报率
利用这一领先的可视化数据科学和机器学习工具，加速实现价值成果。
优化决策以改善业务成果
通过一系列产品获取预防性分析能力，以优化决策机制。

数据科学与 AI 精英 通过 IBM 数据科学与 AI 精英服务，获取您需要的技能、方法和工具，帮助克服准备采用 AI 时会出现的障碍，并迅速解决业务挑战。
数据科学成功案例
运用机器学习，可更好地发掘和利用人类洞察成果，帮助广告客户提高投资回报率
An evening moment of Mt. Fuji in a industrial area in Yokohama, Kanagawa, Japan.
ÇimSA Çimento Sanayi ve Ticaret A.S
采用 IBM 决策优化工具集，降低制造、分销和库存成本
Windows Of Airplane
UMBRAGROUP S.p.A.
利用建模和预测解决方案，发现之前未知的生产阻碍因素

开源数据科学的 7 大优势

了解在多云数据和 AI 平台上使用开源数据科学可获得哪些优势。
首席级高管指南：借力 AI 实现成长

了解在 AI 领域快速成长的领导者如何在其行业中脱颖而出。
ESG 技术验证

了解企业如何利用 IBM Decision Optimization 软件轻松应用预防性分析。
什么是数据科学？

了解数据科学的定义、生命周期和相关工具。
数据科学入门

深入研究和学习亟需的数据科学技能，使用真实的示例代码构建解决方案，并在 IBM Developer 上与全球开发者社区沟通交流。
现代预测分析指南

本指南将帮助您了解现代预测分析的态势，确定发展和加强使用 AI 的机会，帮助数据科学团队和业务利益相关方快速交付价值成果。
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