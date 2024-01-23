没有人喜欢浪费效率和金钱，尤其是制造商。考虑到收集必要的原材料、按照严格的标准准备原材料并最终将它们组装成可用的产品所花费的时间、精力和努力，因此出现任何有缺陷或无法使用的单元都可能非常令人烦躁。或者，甚至出现更糟糕的情况，即造成经济损害。

而且，产品越复杂，不合格的生产运行就越令人沮丧。



“我们正在生产高精度机械部件，例如航空航天业的循环滚珠轴杆，”UMBRAGROUP 首席信息官 Mauro Bernareggi 解释道，“我们的一些产品需要长达四个月的时间才能完成。如果经过几个月的工作后生产出不合格的产品，经济影响会很大。”



UMBRAGROUP 特别关注这些不合格零部件，因为它们发生在后期生产阶段，此时价值更重要。“随着这些不合格零部件数量的增加，”Bernareggi 继续说道，“它会影响我们企业的利润和价值。作为持续改进工作的一部分，我们曾尝试解决这个问题，但仍有改进的空间，因此我们决定通过分析和预测性工具采用不同的方法。”



在查阅了无数的生产记录和报告后，该企业需要将其方法转变为考虑问题的新方法。“大约三年前，我们第一次听说机器学习和 AI，”Bernareggi 补充道，“我们看到一些人如何使用这项技术来分析来自不同来源的数据，以确定人工分析无法明确找出的根本原因。我们需要这样的东西。”

