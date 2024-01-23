为解决高精密制造过程中不合格零件问题，UMBRAGROUP 联合 IBM 和 IBM 合作伙伴 Nodes S.r.l.，基于 IBM Watson Studio 技术推出建模和预测解决方案。解决方案有助于识别可能阻碍顺利生产运行的未知因素。
没有人喜欢浪费效率和金钱，尤其是制造商。考虑到收集必要的原材料、按照严格的标准准备原材料并最终将它们组装成可用的产品所花费的时间、精力和努力，因此出现任何有缺陷或无法使用的单元都可能非常令人烦躁。或者，甚至出现更糟糕的情况，即造成经济损害。
而且，产品越复杂，不合格的生产运行就越令人沮丧。
“我们正在生产高精度机械部件，例如航空航天业的循环滚珠轴杆，”UMBRAGROUP 首席信息官 Mauro Bernareggi 解释道，“我们的一些产品需要长达四个月的时间才能完成。如果经过几个月的工作后生产出不合格的产品，经济影响会很大。”
UMBRAGROUP 特别关注这些不合格零部件，因为它们发生在后期生产阶段，此时价值更重要。“随着这些不合格零部件数量的增加，”Bernareggi 继续说道，“它会影响我们企业的利润和价值。作为持续改进工作的一部分，我们曾尝试解决这个问题，但仍有改进的空间，因此我们决定通过分析和预测性工具采用不同的方法。”
在查阅了无数的生产记录和报告后，该企业需要将其方法转变为考虑问题的新方法。“大约三年前，我们第一次听说机器学习和 AI，”Bernareggi 补充道，“我们看到一些人如何使用这项技术来分析来自不同来源的数据，以确定人工分析无法明确找出的根本原因。我们需要这样的东西。”
IBM 的长期客户 UMBRAGROUP 向 IBM 寻求帮助，并帮助该制造商与 IBM 业务合作伙伴 Nodes 取得了联系。
UMBRAGROUP、Nodes 和 IBM 通力合作进行了初步概念验证 (POC)，使用 Watson™ 技术从公司的生产数据中获得新的洞察分析和理解。尤其是，Nodes 团队评估了 UMBRAGROUP 的各种后台系统，并将其 ERP 和制造执行系统 (MES) 确定为特别关注的焦点。
Nodes 销售总监 Guillaume Ammassari 解释说：“第一步是确保我们拥有正确的数据。如果您希望算法正常工作，则需要良好的数据。不然就会出问题。”
确定适当的系统后，Nodes 团队随后清理数据，将其置于分析和预测引擎可用的格式中。
成功进行 POC 后，UMBRAGROUP 与 Nodes 和 IBM 合作创建了一个更强大的长期版本的平台。Watson Studio 是解决方案的核心，负责分析现有数据并从中得出结论，同时支持建立新的模型和预测流程。
“通过分析数据，我们就我们从未考虑的流程得出了一些非常出乎意料的结论，”Bernareggi 指出，“例如，我们发现在设置特定工具后，生产的第一批产品的不合格零部件比例相对较高。因此，我们改变了运营流程，这推动了显著改进。”
他继续说道：“我们还注意到，如果停止某些机器（允许极小的公差）停止并在半小时后重启，可能会出现更多不合格零件。现在，无论出于什么原因，我们都尽量避免在白天停机。因此，我们午饭期间不停工，而是轮班保证持续工作。”
除了初步分析之外，UMBRAGROUP 还继续使用该解决方案来监控当前的生产工作并减少未来的浪费。“在工具包中，我们可以不断进行分析，”Bernareggi 补充说，“我们每周都会检查数据，看看是否有可能出现我们没有考虑到的其他情况。或者，如果我们计划做出变更，我们可以模拟该变更可能导致出现多少废品。”
在解决分析引擎发现的问题后，UMBRAGROUP 大幅减少了不合格产品的数量，与上一年相比下降了 20% 以上。因此节省了大量的时间和成本。
此外，该解决方案还能够持续进一步完善制造流程，识别效率低下和其他可能破坏有效生产的瓶颈。
“他们现在拥有预测、预料和避免新问题所需的一切工具，”Ammassari 补充道，“即正确的数据，正确的算法，正确的解决方案。”
UMBRAGROUP 对自己的选择非常满意。
“说实话，”Bernareggi 补充道，“在概念验证之后，我们评估了许多提供商。最终，我们决定继续与 Nodes 和 IBM 合作。通过 Nodes，我们认识到他们拥有从数据中提取价值的高超技能。这个项目中的所有洞察分析都来自该核心技能。他们通过 POC 确实证明了他们完全理解我们的数据和我们的业务需求。”
他继续道："IBM 提供的工具包易于上手。对我们来说，关键在于解决方案的简单性和用户友好性。该项目由业务主管管理，我们没有足够的 IT 资源来运行该项目。我们只需将 Watson Studio 融入 ETL（提取、转换、加载）流程，就可以使用，无需任何编程。”
UMBRAGROUP（链接位于 ibm.com 外部）是全球领先的滚珠螺杆、机电执行器、轴承和其他航天和工业领域高科技组件制造商。公司成立于 1972 年，总部位于意大利福利尼奥，在德国和美国设有生产基地。
关于 Nodes S.r.l.
IBM 业务合作伙伴 Nodes（ibm.com 外部链接）成立于 2006 年，总部位于意大利罗马。它为意大利市场提供 IT 产品、解决方案和服务。该公司专注于数据治理以及用于监控、测量和提高数据质量的系统。
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美国出品，2020 年 7 月。
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