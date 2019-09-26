到 2023 年，70% 的 AI 工作负载将使用应用程序容器或使用无服务器编程模型构建，从而使得开发运维文化成为必要。

ModelOps 是一种在应用程序中有效运行模型的原则性方法。ModelOps 可同步应用程序和模型管道之间的节奏。借助多云 ModelOps，您可以使用从边缘到核心再到云的数据、模型和资源来优化数据科学和 AI 投资。

多云 ModelOps 涵盖端到端生命周期，面向优化跨云模型和应用程序的使用，针对机器学习模型、优化模型和其他运营模型，以与持续集成和持续部署 (CICD) 集成。IBM Cloud Pak® for Data 使用 IBM Watson® Studio 作为构建多云 ModelOps 实践的理想平台。