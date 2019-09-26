主页 人工智能与机器学习 Watson Studio IBM Data Science for ModelOps
同步 DevOps 和 ModelOps。借助云原生应用程序在几乎任何云中构建和扩展 AI 模型。
阅读 ESG 技术验证
一名男子手持平板电脑在工厂车间查看机器

 

什么是多云 ModelOps？ 为什么是现在？

到 2023 年，70% 的 AI 工作负载将使用应用程序容器或使用无服务器编程模型构建，从而使得开发运维文化成为必要。

ModelOps 是一种在应用程序中有效运行模型的原则性方法。ModelOps 可同步应用程序和模型管道之间的节奏。借助多云 ModelOps，您可以使用从边缘到核心再到云的数据、模型和资源来优化数据科学和 AI 投资。

多云 ModelOps 涵盖端到端生命周期，面向优化跨云模型和应用程序的使用，针对机器学习模型、优化模型和其他运营模型，以与持续集成和持续部署 (CICD) 集成IBM Cloud Pak® for Data 使用 IBM Watson® Studio 作为构建多云 ModelOps 实践的理想平台。

如何大规模构建负责任的人工智能
现在可用：watsonx.ai

隆重宣布推出 watsonx.ai – 全新的企业工作室，结合了传统机器学习与由基础模型提供支持的全新生成式 AI 功能。

 尝试 watsonx.ai
ModelOps 优势 自动执行 AI 生命周期管理

加快端到端 AI 模型开发。通过为团队赋能和重新培训，缩短实现价值的时间。

 深入了解 AutoAI 加快实现 AI 成果

借助平台方法，充分利用 AI。利用自动化、预测和优化等战略性推动因素。

 向行业领导者学习 让 AI 为开发运维做好准备

只需几分钟即可为云原生应用程序选择性能最佳的模型。跟踪使用情况统计数据并管理模型使用情况。

 查看信息图 简化进入流程

统一数据、人才和工具。借助可视化数据科学和自然语言界面，预测和优化结果。

 阅读简介
在 IBM Cloud Pak® for Data 上试用多云 ModelOps
ModelOps 有哪些具体功能？ 了解有关 ModelOps 的更多信息 生成模型管道排行榜

自动准备数据、选择模型、执行功能工程并优化超参数以生成管道排行榜。

 监控机器学习模型

通过查看可能的模型偏差并了解如何缓解偏差和解释结果，监控机器学习模型。

 检查模型并消除模型偏差

生成去偏差模型端点并显示可解释性。检测导致模型漂移的数据不一致问题。

 使用应用程序部署模型功能

在将数据传递给模型之前对其进行预处理，执行错误处理并包括对多个模型的调用。

 在多云环境中构建和部署模型

几乎可以随时随地部署和推送模型。使用 x86、IBM Cloud Pak® for Data System 和 IBM Power® System 构建自己的 AI 就绪云。

 在统一界面上构建、运行和管理模型

准备数据、构建模型和衡量成果。借助持续反馈，不断改进模型。
多云 ModelOps 有哪些新增功能？ 网络研讨会：同步 DevOps 和 AI

了解为什么 63% 的企业采用 DevOps，其中 33% 涉及 AI 驱动型应用程序的数据科学团队。

 观看按需点播的网络研讨会 451 Research：借助自动化实现 AI 和 ModelOps

获取 AI 先驱有关如何在多云环境中构建 ModelOps 的洞察分析成果和实用技巧。

 阅读 451 报告 开发者学习路径：机器学习

在统一数据和 AI 平台上构建、运行和管理模型。不断改进模型并将其用于您的应用程序。

 立即开始

产品图像

KPI 比较            将模型与关键性能指标进行比较。
解释 了解如何解释 AI 结果。
管道排行榜            自动准备数据、设计功能、优化参数并生成模型排行榜。
检测并纠正生产中的模型漂移。
Multicloud versus traditional ModelOps
多云 ModelOps 传统 ModelOps

多云支持

自动执行 AI 生命周期

业务 KPI 监控

可解释性和去偏差

漂移方向和衡量

借助 CICD 一键部署

模型管理和反馈

高级数据精炼

数据准备

*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
开始使用

深入了解 IBM Watson Studio for IBM Cloud Pak for Data

 免费试用 加入社区
了解有关 IBM Watson Studio for IBM Cloud Pak for Data 的更多信息 查看文档