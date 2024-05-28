医疗保健和生命科学云解决方案

利用云技术做出更明智的护理点决策。
更安全、更具创新性的医疗解决方案

IBM Cloud® 为医疗保健行业客户提供了一个开放、安全的企业级环境，无论您处于上云之旅的哪个阶段或有何工作负载需求，都可以用它来支持工作负载。 加快研究速度，激发患者对于创新型客户体验的信心，提高系统正常运行时间，同时符合安全性和合规性标准。

多样化的解决方案可帮助您将传统工作负载直接迁移到云端并对其进行现代化改造。 利用开源技术在云端轻松创建应用程序，然后将它们与现有工作负载集成起来。 各种规模的医疗保健机构均采用 IBM Cloud，通过快速交付创新服务，满足不断变化的客户和行业需求，像初创企业一样开展敏捷运营 -  IBM 提供了可满足您需求的解决方案
为何选择 IBM Cloud？
加快数字化转型

凭借 IBM 深厚的行业专业知识以及基于 HIPAA 和 GxP 的数据集，我们可以帮助您加快完成上云之旅。
提供更好的业务洞察

利用各种创新服务（例如 IBM Garage™ 和 IBM® Watson Health®），释放数据的力量，创建更高效的系统，并改善客户体验。
提高安全性和保密性

IBM 是唯一使用最高级别加密认证（FIPS 140-2 4 级），并使用专用硬件安全模块 (HSM) 保管您自己的密钥 (KYOK) 的云供应商。 这意味着：只有您能访问您自己的数据。
AI

AI 可帮助您预测和塑造未来结果、自动执行复杂流程并优化员工的工作时间。

 IBM Watson Health

IBM 提供了一些医疗保健行业工具和服务，这些工具和服务可帮助您获得更多数据洞察并简化运营。

计算

云计算允许您按需分配计算、网络、存储和安全资源。

 IBM Cloud 裸机服务器

服务器及其资源都专用于单租户使用，并托管在 IBM Cloud 网络上。

维护您的本地基础架构，同时提高公共云的可扩展性和可用性。

在高度可扩展且可靠的云上管理 Red Hat® OpenShift® 集群。

安全

针对静态数据、动态数据和使用中数据提供市场领先的安全保护，并且一切由您掌控。

 合规性

无论您是否面临区域、全球或行业 HIPAA 合规问题，IBM Cloud 都帮助您满足这些法规的要求。

借助 IBM 的专业知识，确保您的企业应用程序和工作负载持续安全。

了解基础知识
探索云安全以及企业将其纳入业务运营的重要意义。
在电脑上打字的男士
使用 SQL 处理大数据日志
本教程将帮助您构建日志分析管道，专门用于收集、存储和分析日志记录，以便满足法规要求或协助发现信息。
访问 IBM 云培训中心
后续步骤

最受欢迎的 IBM Cloud 服务如何为您提供帮助？

