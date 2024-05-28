医疗保健和生命科学云解决方案

IBM Cloud® 为医疗保健行业客户提供了一个开放、安全的企业级环境，无论您处于上云之旅的哪个阶段或有何工作负载需求，都可以用它来支持工作负载。 加快研究速度，激发患者对于创新型客户体验的信心，提高系统正常运行时间，同时符合安全性和合规性标准。

多样化的解决方案可帮助您将传统工作负载直接迁移到云端并对其进行现代化改造。 利用开源技术在云端轻松创建应用程序，然后将它们与现有工作负载集成起来。 各种规模的医疗保健机构均采用 IBM Cloud，通过快速交付创新服务，满足不断变化的客户和行业需求，像初创企业一样开展敏捷运营 - IBM 提供了可满足您需求的解决方案。