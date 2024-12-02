企业内容管理解决方案

使用 IBM® FileNet® Content Manager，节省员工时间，改善客户体验 — 这是一种高度灵活、功能齐全的内容管理解决方案，同时为 IBM Cloud Pak® for Business Automation 提供了基础。 了解如何将其作为外部协作解决方案，应用于任何在云端运行的业务应用。