IBM Content Collector 是一个产品系列，旨在收集、增强和管理电子邮件、文件系统以及 SAP 数据和文档。其功能根据业务价值识别和归档内容，并确保关键内容得到保护和保留。全套解决方案提供了从内容中发掘价值的策略。
确定哪些数据需要归档，包括结构化数据和非结构化数据。
根据组织的业务和监管需求收集并归档内容。
有效且可靠地保留、持有和处置归档内容。
通过迁移到较低的存储层来降低成本并提高性能。
Content Collector for Email 从各种电子邮件系统上的邮箱提供自动化、策略驱动的电子邮件归档。这有助于管理信息和满足法律要求。
Content Collector for SAP Applications 使您能够使用 ECM 平台在高度安全的集成存储库中收集、归档和管理 SAP 生成的数据。
Content Collector for File Systems 使用户能够控制网络文件共享上的文档，并且可以配置为在文档放置在受监控位置时自动捕获文档。
IBM Content Collector 允许系统操作员定义策略，归档很少使用的数据以及从源系统中删除这类数据。
Content Collector for Microsoft SharePoint 使用户能够出于长期归档、合规性或其他业务驱动原因从 SharePoint 捕获内容。
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