IBM Content Collector 是一个产品系列，旨在收集、增强和管理电子邮件、文件系统以及 SAP 数据和文档。其功能根据业务价值识别和归档内容，并确保关键内容得到保护和保留。全套解决方案提供了从内容中发掘价值的策略。