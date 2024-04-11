IBM® Content Manager OnDemand 是什么？ IBM Content Manager OnDemand 可自动捕获和存储文档，并提供强大的搜索和检索选项。 该解决方案可以部署在本地或安全的单租户 IBM® Cloud 基础架构中。

优势 自动信息存储 归档、捕获和存储大量外发报表和信件。 快速的多功能搜索 通过 Web 客户端解决方案提供强大的归档、搜索和检索选项。 360 度客户视图 创建每个客户的 360 度视图，并将该视图在正确的位置交付给适合的人员。 提高客户保留率 充当实施电子帐单呈递和支付解决方案的平台，以改进客户服务，提高客户保留率。 高可用性 提供跨双数据中心配置的单租户专用基础架构，以实现高可用性。 减轻 IT 负担 监督特定于应用程序的管理任务，让 IT 员工能够专注于其他优先事项。

客户感言

IBM ECM 解决方案的第一阶段部署工作完成后，检索案例历史文档所用的时间已从几分钟缩短到几秒钟，从而提高了案例工作人员的工作效率和为客户提供的服务质量。 John Rigg 局长 伊利诺伊州公共服务部

IBM Content Manager OnDemand 的主要功能 改进客户服务和自助服务 使您的组织能够改进客户服务，并提供对报表、帐单和信件的 24x7 全天候自助访问。 轻松迁移您的内容 IBM Lab Services 采用经过验证的分阶段方法，成功将数十个满意的客户迁移至 Content Manager OnDemand。 优化大容量批量捕获、存储和检索 对 XML、PDF 和 AFP 文档执行大容量批量捕获、存储和检索。内部生产报告已获得专利并公开。 使用强大的分析和报告挖掘功能 Content Manager OnDemand Enterprise Archive 充当 IBM® Watson Analytics、IBM® Cognos 和 Apache Spark 等分析工具的可信数据源。 简化报告分发活动 OnDemand Distribution Facility (ODF) 消除了特定于平台的功能差异，并有助于简化报告分发活动。 其他语言支持 增加对俄语和土耳其语的支持后，IBM Content Manager OnDemand 现在总共支持 26 种语言。