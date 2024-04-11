IBM Content Manager OnDemand 可自动捕获和存储文档，并提供强大的搜索和检索选项。
该解决方案可以部署在本地或安全的单租户 IBM® Cloud 基础架构中。
归档、捕获和存储大量外发报表和信件。
通过 Web 客户端解决方案提供强大的归档、搜索和检索选项。
创建每个客户的 360 度视图，并将该视图在正确的位置交付给适合的人员。
充当实施电子帐单呈递和支付解决方案的平台，以改进客户服务，提高客户保留率。
提供跨双数据中心配置的单租户专用基础架构，以实现高可用性。
监督特定于应用程序的管理任务，让 IT 员工能够专注于其他优先事项。
使您的组织能够改进客户服务，并提供对报表、帐单和信件的 24x7 全天候自助访问。
IBM Lab Services 采用经过验证的分阶段方法，成功将数十个满意的客户迁移至 Content Manager OnDemand。
对 XML、PDF 和 AFP 文档执行大容量批量捕获、存储和检索。内部生产报告已获得专利并公开。
Content Manager OnDemand Enterprise Archive 充当 IBM® Watson Analytics、IBM® Cognos 和 Apache Spark 等分析工具的可信数据源。
OnDemand Distribution Facility (ODF) 消除了特定于平台的功能差异，并有助于简化报告分发活动。
增加对俄语和土耳其语的支持后，IBM Content Manager OnDemand 现在总共支持 26 种语言。