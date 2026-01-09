苏格兰社会保障局是苏格兰政府的执行机构，从一开始就设计为在云环境中运行。苏格兰社会保障局以公平高效地向苏格兰人民提供福利为使命，在 Amazon Web Services(AWS) 上构建基础设施，充分利用云原生技术的敏捷性与可扩展性。

但快速增长也带来了隐性成本。随着组织规模扩大，其云支出持续增长，却缺乏专门的治理机制来跟踪或优化开支。在这种情况下，苏格兰社会保障局面临两大紧迫挑战：

云支出庞大，但无法清晰了解资源利用率与成本控制情况。

无法将云使用量归因于特定团队或业务部门，因此难以确保成本归属到正确的服务负责人。

随着交付计划接近尾声，英国政府和苏格兰政府对预算约束更加重视，苏格兰社会保障局将优化成本、同时不影响服务交付作为更高优先级，并明确以为苏格兰公民实现价值最大化为目标。