苏格兰社会保障局与 IBM 及 Nordcloud 合作，率先在政府层面重新构想云成本管理
苏格兰社会保障局是苏格兰政府的执行机构，从一开始就设计为在云环境中运行。苏格兰社会保障局以公平高效地向苏格兰人民提供福利为使命，在 Amazon Web Services(AWS) 上构建基础设施，充分利用云原生技术的敏捷性与可扩展性。
但快速增长也带来了隐性成本。随着组织规模扩大，其云支出持续增长，却缺乏专门的治理机制来跟踪或优化开支。在这种情况下，苏格兰社会保障局面临两大紧迫挑战：
随着交付计划接近尾声，英国政府和苏格兰政府对预算约束更加重视，苏格兰社会保障局将优化成本、同时不影响服务交付作为更高优先级，并明确以为苏格兰公民实现价值最大化为目标。
为应对业务挑战，苏格兰社会保障局决定进行投资，并与 IBM Consulting® 及 IBM 公司旗下的 Nordcloud 合作，制定并协助实施全面的 FinOps 转型。实施始于部署 IBM® Cloudability® 平台，这是一款领先的 FinOps 工具，能够即时提供云支出的可视化，并揭示可执行的成本优化机会。
在合作的一方，IBM Consulting 与苏格兰社会保障局的工程领导层及首席数字官（CDO）紧密协作，评估云使用的财务影响，并制定转型路线图。这项战略咨询工作由 IBM 云平台工程服务 和 IBM 云与技术战略提供支持，助力设计出一个专为苏格兰社会保障局独特公共部门环境量身定制的解决方案。
苏格兰社会保障局选择不实施完全托管服务，但由 Nordcloud 提供支持，定义了战略、运营模式，并协助完成所需的工程工作及整体变更。例如，他们主导生成展示报告，揭示各团队的云资源使用情况及支出金额。这使得苏格兰社会保障局能够确保成本准确归因，并培育新的问责文化。此外，IBM Consulting 团队还引入定制分析和半自动化工程解决方案，以识别并消除浪费。
在整个转型过程中，安全始终是重中之重。IBM、Nordcloud 与苏格兰社会保障局在 AWS 上重新架构了应用程序，设计中即嵌入了安全性与合规性。其中包括实施“合规即代码”的做法，以符合机构内部安全标准，弥补之前缺失的控制环节。团队还引入企业级开源技术，以降低许可费用。此外，他们创建了量身定制的 FinOps 框架，将自动化、手动分析和战略咨询相结合。
其结果是形成了更智能、更透明的云战略，不仅优化了支出，还提升了数字服务交付能力及运营韧性。苏格兰社会保障局目前在英国公共部门的 FinOps 能力方面处于领先地位，也成为其他组织为纳税人创造最大价值的示范。
转型成果立竿见影，效果显著。仅在 18 个月内，苏格兰社会保障局就实现了原本为三年设定的成本优化目标。仅第一年，云成本就下降了 30.4%。因此，机构节省了大量资金，其中 78% 的节省来源于使用量优化。
“我们不仅提供了成本优化，还帮助苏格兰社会保障局建立了 FinOps 运营模式，使其具备控制力、问责制及长期可持续性。引入云单位经济学，为衡量云的业务价值提供了基准。最后，在短短 18 个月内就实现三年的节省，这充分证明了战略咨询与工程协同工作的力量。”Nordcloud FinOps 顾问 Olga Zagraba 与 Marcin Walków 表示。
主要成果包括：
苏格兰社会保障局成立于 2018 年，是苏格兰政府的执行机构。该机构总部位于邓迪和格拉斯哥，为苏格兰约 180 万人提供 17 项福利。机构拥有约 4000 名员工，秉承尊严、公平与尊重的原则，为有需要的人提供支持。
© Copyright IBM Corporation 2025
IBM、IBM 徽标、IBM Consulting 和 Cloudability 是 IBM Corp., 的商标，在全球许多司法管辖区注册。
示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。