MNG Kargo 是土耳其最大的快递和包裹递送公司之一，对于它说，步伐从未放缓，压力也从未停止。该公司每天部署 6,000 辆运输车，为遍布 220 个国家或地区的 600,000 个物理地址提供服务。速度、效率、准确性和出色的客户服务是必备条件。平稳运行的流程是关键。如今，IBM Cloud Pak® for Business Automation 为优化这些流程提供基础，以提高工作效率、实现业务目标并推动增长。
2018 年，整个行业以及 MNG Kargo 内部都在发生变化。电子商务、新技术的兴起和不断增长的客户期望既带来了机遇，也带来了挑战。此外，前一年，私募股权公司 Turkven 收购了该公司，并开始推动数字化转型。
但是，尽管 MNG Kargo 正在扩大客户群，但 IT 业务流程管理系统却难以满足需求。这些需求非常巨大，包括所有日常递送的管理、送货车辆维护和租赁的发票程序以及 12,000 名员工的内部流程。
到 2021 年底，每天能够跟踪 10,000 笔交易
每天处理、保护和存储超过 3,000 个文档
“我们的流程管理工具是开源工具。当地没有供应商可以提供支持，而且技术也很陈旧，因此让我们的内部开发人员学习使用并不实际，”MNG Kargo 客户体验应用程序经理 Merve Faydali 说道，“它无法提供我们业务部门所需的输出。另外，作为数字化转型的一部分，我们希望实现许多手动流程的自动化，但该平台无法做到这一点。”
另一个挑战是公司的业务流程和文档管理系统之间缺乏集成。许多流程都是基于纸质文档，需要对文档进行物理存储。很难监控这些流程来提高效率，也很难为管理层提供业务决策的重要意见。
MNG Kargo 需要一个全新的可扩展平台来实现业务流程自动化，并需要一个数字化的自动化文档管理系统来管理整个组织的内容。
IBM 合作伙伴 32bit 和当地 IBM 团队共同向 MNG Kargo 展示了获奖解决方案：IBM Cloud Pak for Business Automation，该平台针对基于任何云或 IT 环境在 Red Hat® OpenShift® 上部署进行了优化。
此一体化集成式解决方案非常适合 MNG Kargo 的需求。它具有处理 MNG Kargo 大量用户和交易所需的可扩展性、快速响应流程请求所需的灵活性以及与公司内部系统集成所需的适应性。而且，作为一种全球解决方案，它可以在公司开展业务的不同地区运行。
32bit 与 IBM Services® 合作实施该解决方案，并对 MNG Kargo 的 IT 员工进行应用程序开发和系统使用方面的培训。为了按时完成项目，IBM 和 32bit 分担责任，IBM 负责技术安装，32bit 负责处理业务流程开发，并与 MNG Kargo 密切合作。
在设计 MNG Kargo 平台时，该团队利用了 IBM Cloud Pak for Business Automation 解决方案中的几个关键功能。通过利用业务自动化工作流程功能，简化并实现现有流程自动化，同时支持创建新流程。还开发了用于监控、记录和报告流程的端到端设计。
拖放功能使开发人员能够以最少的编码创建工作流程。该团队利用该解决方案的内置用户界面为员工提供门户，他们可以通过该门户访问业务流程和任务。
“借助业务自动化工作流程功能，我们每月可以轻松将约 5,300 个发票传输到我们的 ERP 系统中，从而增强运营连续性 – 这是市场领先的运输公司的基本目标，”Faydali 说道，“此外，我们现在使用该工作流程功能运行车辆维护流程，该流程以前需要的手动纸质发票最多。通过将该流程集成到 ERP 中，我们节省了大量的精力。”
“我们还通过该工作流程功能进行非标准包裹审批，”她继续说，“我们设计了一个新流程，使分支机构的财务请求能够以数字方式流向总部。这个主要请求流程包含各种子流程，提供运营部门和总部之间的审批层次结构。”
该解决方案的内容管理功能是该公司文档管理系统的基础，通过该系统，该公司可以将发票和其他重要文档数字化，并使用内置的复杂安全模式进行安全存储，旨在保护机密文档免遭未经授权用户的访问。
32bit、IBM 和 MNG Kargo 这三个团队通力合作，不仅能够满足目标项目完成日期，而且还培训 MNG Kargo IT 团队开始承担系统维护和应用程序开发工作。在三年内，MNG Kargo IT 团队就开始自行构建流程。
“借助业务自动化工作流程功能，我们每月可以轻松将约 5,300 个发票传输到我们的 ERP 系统中，从而增强运营连续性 – 这是市场领先的运输公司的基本目标，”Faydali 说道，“此外，我们现在使用该工作流程功能运行车辆维护流程，该流程以前需要的手动纸质发票最多。通过将该流程集成到 ERP 中，我们节省了大量的精力。”
“我们还通过该工作流程功能进行非标准包裹审批，”她继续说，“我们设计了一个新流程，使分支机构的财务请求能够以数字方式流向总部。这个主要请求流程包含各种子流程，提供运营部门和总部之间的审批层次结构。”
该解决方案的内容管理功能是该公司文档管理系统的基础，通过该系统，该公司可以将发票和其他重要文档数字化，并使用内置的复杂安全模式进行安全存储，旨在保护机密文档免遭未经授权用户的访问。
32bit、IBM 和 MNG Kargo 这三个团队通力合作，不仅能够满足目标项目完成日期，而且还培训 MNG Kargo IT 团队开始承担系统维护和应用程序开发工作。在三年内，MNG Kargo IT 团队就开始自行构建流程。
如今，MNG Kargo 正在通过新的业务自动化工作流程和内容管理系统获益。借助新的业务自动化工作流程，该公司每天可以跟踪超过 2,500 个业务流程请求和 8,000 个任务，并计划到 2021 年底将业务流程请求数量增加到 4,000 个，每天交易总数超过 10,000 笔。
通过自动化工作流程：
工作人员还可以更轻松地将批准的采购金额与发票金额进行比较。Faydali 表示：“以前，经理们很难发现差异，因为批准是通过电子邮件完成的。自从实施该项目以来，管理层能够看到几个月内的流程全貌，因此阻止了一些欺诈行为。”
新的内容管理系统也产生了非常积极的影响。业务流程请求平均每天涉及 3,000 个文档，因此每天需要处理 6,000 笔交易。这些文本档大部分是包含机密信息的发票。除了处理、移动和保护文档之外，该系统还存储大约 4,300 万个过往发票的备份。
通过内容管理系统：
如今，MNG Kargo 正在将其他流程集成到系统中，并为自动化之旅的下一阶段做好准备。“我们今年年初与 32bit 续签了合同，并计划来年与 32bit 和 IBM 进行接洽，了解新的 AI 和机器人流程自动化 (RPA) 技术，”Faydali 总结道。随着该公司开发新的自动化流程以实现数字化转型，团队合作与创新的结合预示着公司将继续取得成功。
MNG Kargo（ibm.com 外部链接）成立于 2003 年，总部位于土耳其的伊斯坦布尔，是土耳其领先的快递和包裹递送服务提供商。该公司拥有超过 850 个分支机构、27 个转运中心、35 个小型枢纽和 14 个区域董事会。该公司的员工总数超过 12,000 名，每天使用约 3,500 辆自有陆地车辆以及租赁车辆向 220 个国家或地区超过 600,000 个地址提供服务。
关于 32bit Bilgisayar
IBM 合作伙伴 32bit 于 1988 年在土耳其的伊斯坦布尔成立，为企业提供交钥匙 IT 软件解决方案以及技术集成和咨询服务。主要专业领域包括业务流程、面向服务的架构 (SOA) 和集成、财务应用程序以及移动和 Java Enterprise Edition (JEE) 应用程序。
© Copyright IBM Corporation 2021. IBM Corporation, IBM Cloud, New Orchard Road, Armonk, NY 10504
2021 年 10 月在美国制作。
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