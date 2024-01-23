IBM 合作伙伴 32bit 和当地 IBM 团队共同向 MNG Kargo 展示了获奖解决方案：IBM Cloud Pak for Business Automation，该平台针对基于任何云或 IT 环境在 Red Hat® OpenShift® 上部署进行了优化。

此一体化集成式解决方案非常适合 MNG Kargo 的需求。它具有处理 MNG Kargo 大量用户和交易所需的可扩展性、快速响应流程请求所需的灵活性以及与公司内部系统集成所需的适应性。而且，作为一种全球解决方案，它可以在公司开展业务的不同地区运行。

32bit 与 IBM Services® 合作实施该解决方案，并对 MNG Kargo 的 IT 员工进行应用程序开发和系统使用方面的培训。为了按时完成项目，IBM 和 32bit 分担责任，IBM 负责技术安装，32bit 负责处理业务流程开发，并与 MNG Kargo 密切合作。

在设计 MNG Kargo 平台时，该团队利用了 IBM Cloud Pak for Business Automation 解决方案中的几个关键功能。通过利用业务自动化工作流程功能，简化并实现现有流程自动化，同时支持创建新流程。还开发了用于监控、记录和报告流程的端到端设计。

拖放功能使开发人员能够以最少的编码创建工作流程。该团队利用该解决方案的内置用户界面为员工提供门户，他们可以通过该门户访问业务流程和任务。

“借助业务自动化工作流程功能，我们每月可以轻松将约 5,300 个发票传输到我们的 ERP 系统中，从而增强运营连续性 – 这是市场领先的运输公司的基本目标，”Faydali 说道，“此外，我们现在使用该工作流程功能运行车辆维护流程，该流程以前需要的手动纸质发票最多。通过将该流程集成到 ERP 中，我们节省了大量的精力。”

“我们还通过该工作流程功能进行非标准包裹审批，”她继续说，“我们设计了一个新流程，使分支机构的财务请求能够以数字方式流向总部。这个主要请求流程包含各种子流程，提供运营部门和总部之间的审批层次结构。”

该解决方案的内容管理功能是该公司文档管理系统的基础，通过该系统，该公司可以将发票和其他重要文档数字化，并使用内置的复杂安全模式进行安全存储，旨在保护机密文档免遭未经授权用户的访问。

32bit、IBM 和 MNG Kargo 这三个团队通力合作，不仅能够满足目标项目完成日期，而且还培训 MNG Kargo IT 团队开始承担系统维护和应用程序开发工作。在三年内，MNG Kargo IT 团队就开始自行构建流程。