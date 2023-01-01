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体验 G2 Crowd

正文：IBM® Robotic Process Automation 荣获 G2 Crowd 夏季大奖。

 TrustRadius 冬季大奖

IBM Robotic Process Automation 荣获 TrustRadius 最佳冬季功能集、性价比和关系奖。

 终极自动化强强组合

自动化的两个步骤可为您释放尚未开发的价值。
计划 IBM Robotic Process Automation (RPA) 简介

详细了解 IBM 如何帮助您将智能应用于 RPA。

 干货买家指南

了解 RPA 可在自动化环境中应用于哪些位置。

 使用 IBM Process Mining 加快您的 RPA 之旅

了解如何轻松找到业务流程中的自动化机会，并加快实现 RPA 的成功部署。
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通过我们的自定进度课程系列了解如何使用 IBM Robotic Process Automation。

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实践 IBM 委托开展的 Forrester Total Economic Impact™ (TEI) RPA 报告

通过对真实客户实施的分析和结果，了解采用 IBM RPA 的潜在投资回报。

 保险业采用 RPA 的案例

了解 RPA 如何改变保险公司的业务开展方式。

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 在零售业应用 RPA 的关键方法

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 Inter Aduaneira

巴西公司使用 RPA 解决方案促进贸易运营，同时节省分析人员的工作时间。

 企业中的自动化和 RPA

了解组织如何通过 RPA 提高生产力并加速实现价值。
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