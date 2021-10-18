RPA 帮助电信行业转型的八种方法

电信是一个受到严格监管的行业，但电信公司必须快速行动，跟上最新的技术进步和客户需求。RPA 可以帮助电信公司更加灵活地发展，并保持合规性，具体方法如下：

1. 简化应用程序和基础架构

电信公司依靠各种系统和软件解决方案来维护网络完整性和服务效率。它们可以用 Microsoft Visio 绘制网络地图，用 IBM Process Mining 对这些网络进行流程数据挖掘，并使用 MATLAB 等数值计算平台更深入地研究流程挖掘所产生的洞察分析。

让所有这些不同的系统相互共享数据可能会令人生畏，但 RPA 可以让这一切变得简单。这是因为 RPA 提供了一个通用的集成点。IT 团队无需编写特殊代码或构建新的 API 来促进系统连接。相反，可以对机器人进行编程，让其按照人类工作人员的相同步骤，将数据从网络映射工具传输到流程挖掘解决方案，再传输到数值计算平台。另外，机器人在系统间移动数据时也更不容易出错。

RPA 机器人还具有几乎无限的可扩展性。如果 CSP 选择了内置并发执行功能的 RPA 解决方案，团队就可以在一台机器上同时运行多个机器人。这样就可以同时在多个系统之间传输多个数据，大大加快自动化流程的速度。

2. 自动执行网络管理

网络流量每 12-16 个月增长 40-50%，通信服务提供商（CSPs）必须确保其基础设施能够应对这一增长态势。每当网络速度变慢或断开连接时，都可能导致客户流失与收入损失。

RPA 与 AI 处理相结合，可以帮助自动执行网络优化，以便在最大限度减少人工干预的情况下实时解决故障。这确保了用户体验始终保持卓越水平。

例如，公司可以使用机器学习和 AI 算法来分析网络使用数据。这种分析可能会识别出提示潜在网络问题的特定指标，如并发用户数量或信号强度。当这些指标触及关键阈值时，业务规则管理系统可自动规划标准化工作流。当达到这些阈值时， AI 可以提醒 RPA 机器人根据既定业务规则采取行动。RPA 机器人可能会提取网络数据，将其插入报告中，然后将报告发送给网络技术人员，以便他们进行干预，减少潜在的故障。

保持合规性

联邦通信委员会 (FCC) 对电信行业实施严格监管，涵盖反垄断、经营许可及资费定价等领域。遵守监管规定可能既耗时又耗力，但 RPA 可以减轻管理负担。

公司只需安排一组无人值守的机器人定期从指定系统中收集相关合规数据，并将所有数据编入中央电子表格。必要时，组织就能随时获取最新的合规信息。由于 RPA 机器人不会出现转录错误，因此数据也可能比人类员工收集的数据更加准确。

4. 管理元数据

电信与媒体公司正日益融合，双方均需依赖彼此，才能充分释放其服务的全部价值。因此，越来越多的电信公司开始布局内容与媒体服务，实现收入来源多元化。

RPA 可帮助电信公司更智能地管理内容服务。例如，在光学字符识别 (OCR) 与 AI 处理的辅助下，RPA 能够从内容中提取非结构化数据，并将其录入 Salesforce 等内容管理系统，这些数据可用于标记与分类。这种分类可以更便捷地为用户提供定制化内容及广告建议。

5. 释放更多创新潜力

IBM RPA 等现代 RPA 解决方案提供低代码机器人开发工具，使每位团队成员无论是否具备高级技术知识，都能创建高效的软件机器人。当自动化技术实现普及时，通往加速创新的大门也将随之敞开。

例如，客户服务代表可以掌握第一手资料，了解客户旅程的哪些步骤最受益于自动化。现场技术人员可能会想到如何简化服务调度。如果电信公司让每个人都能使用 RPA 软件，就能让每个员工都有能力帮助加快业务转型。