RPA 帮助电信行业转型的八种方法

在物联网 (IoT)、5G 和边缘计算的推动下，电信服务的使用量正呈爆炸式增长。这种激增的需求为通信服务提供商 (CSP) 带来了巨大的创收机会，但同时也带来了巨大的挑战。由于大量用户通过网络发送海量数据，电信公司发现，即使是客户支持和订单履行等基本组织职能也变得越来越复杂。
为了应对这些挑战，电信服务提供商正在转向自动化。事实上，电信行业是机器人流程自动化 (RPA) 应用最广泛的行业之一。
机器人流程自动化 (RPA) 是一种自动化方法，它使用软件机器人来执行简单、结构化和重复性的业务流程，如数据录入。在部署 RPA 技术时，用户会创建机器人并进行编程，让它们模仿人类员工完成相同任务的具体步骤。
例如，许多电信公司使用 RPA 来简化发票处理流程。在这种情况下，机器人会遵循这样的脚本：
电信业实施 RPA 的其他常见示例包括处理新订单、向 CRM 添加新的客户数据以及为订户生成自动账单。
但这些应用仅仅揭示了 RPA 潜力的冰山一角。当 RPA 与人工智能 (AI) 处理、低代码编写工具、并发机器人执行和综合自动化解决方案相结合时，CSP 可以从根本上改善其技术生态系统。
随着电信技术的发展，公众的期望也在不断提高。个人消费者和企业客户都依赖高速、大功率的通信和计算能力来处理每天不断增长的数据量。
电信公司需要转变运营方式，以满足 5G 和物联网时代的需求。它们需要停止将自己视为简单的网络提供商，而将自己重塑为可扩展的混合云平台，以支持不断增长的数据、语音和多媒体服务。
在这一过程中，电信公司有两大核心任务：
RPA 是满足这两项要求的核心，下面我们将介绍 RPA 帮助行业转型的八种方法。
电信是一个受到严格监管的行业，但电信公司必须快速行动，跟上最新的技术进步和客户需求。RPA 可以帮助电信公司更加灵活地发展，并保持合规性，具体方法如下：
电信公司依靠各种系统和软件解决方案来维护网络完整性和服务效率。它们可以用 Microsoft Visio 绘制网络地图，用 IBM Process Mining 对这些网络进行流程数据挖掘，并使用 MATLAB 等数值计算平台更深入地研究流程挖掘所产生的洞察分析。
让所有这些不同的系统相互共享数据可能会令人生畏，但 RPA 可以让这一切变得简单。这是因为 RPA 提供了一个通用的集成点。IT 团队无需编写特殊代码或构建新的 API 来促进系统连接。相反，可以对机器人进行编程，让其按照人类工作人员的相同步骤，将数据从网络映射工具传输到流程挖掘解决方案，再传输到数值计算平台。另外，机器人在系统间移动数据时也更不容易出错。
RPA 机器人还具有几乎无限的可扩展性。如果 CSP 选择了内置并发执行功能的 RPA 解决方案，团队就可以在一台机器上同时运行多个机器人。这样就可以同时在多个系统之间传输多个数据，大大加快自动化流程的速度。
网络流量每 12-16 个月增长 40-50%，通信服务提供商（CSPs）必须确保其基础设施能够应对这一增长态势。每当网络速度变慢或断开连接时，都可能导致客户流失与收入损失。
RPA 与 AI 处理相结合，可以帮助自动执行网络优化，以便在最大限度减少人工干预的情况下实时解决故障。这确保了用户体验始终保持卓越水平。
例如，公司可以使用机器学习和 AI 算法来分析网络使用数据。这种分析可能会识别出提示潜在网络问题的特定指标，如并发用户数量或信号强度。当这些指标触及关键阈值时，业务规则管理系统可自动规划标准化工作流。当达到这些阈值时， AI 可以提醒 RPA 机器人根据既定业务规则采取行动。RPA 机器人可能会提取网络数据，将其插入报告中，然后将报告发送给网络技术人员，以便他们进行干预，减少潜在的故障。
联邦通信委员会 (FCC) 对电信行业实施严格监管，涵盖反垄断、经营许可及资费定价等领域。遵守监管规定可能既耗时又耗力，但 RPA 可以减轻管理负担。
公司只需安排一组无人值守的机器人定期从指定系统中收集相关合规数据，并将所有数据编入中央电子表格。必要时，组织就能随时获取最新的合规信息。由于 RPA 机器人不会出现转录错误，因此数据也可能比人类员工收集的数据更加准确。
电信与媒体公司正日益融合，双方均需依赖彼此，才能充分释放其服务的全部价值。因此，越来越多的电信公司开始布局内容与媒体服务，实现收入来源多元化。
RPA 可帮助电信公司更智能地管理内容服务。例如，在光学字符识别 (OCR) 与 AI 处理的辅助下，RPA 能够从内容中提取非结构化数据，并将其录入 Salesforce 等内容管理系统，这些数据可用于标记与分类。这种分类可以更便捷地为用户提供定制化内容及广告建议。
IBM RPA 等现代 RPA 解决方案提供低代码机器人开发工具，使每位团队成员无论是否具备高级技术知识，都能创建高效的软件机器人。当自动化技术实现普及时，通往加速创新的大门也将随之敞开。
例如，客户服务代表可以掌握第一手资料，了解客户旅程的哪些步骤最受益于自动化。现场技术人员可能会想到如何简化服务调度。如果电信公司让每个人都能使用 RPA 软件，就能让每个员工都有能力帮助加快业务转型。
如果与电信提供商解决问题需要耗时一天以上，客户满意度就会下降 30％——遗憾的是，解决电信行业的问题平均需要耗时 4.1 天。
电信领域的客户体验仍有提升空间，但这恰恰意味着，对于那些致力于提供更优质服务的企业而言，此处蕴藏着广阔机遇。RPA 可以通过创造更具吸引力和个性化的客户体验，在吸引和留住更多客户方面发挥关键作用。
RPA 擅长所谓的“转座活动”（即在系统之间移动数据）。这意味着 RPA 有能力加快订单周转。设想以下场景：客户通过 AI 聊天机器人（又称“智能虚拟代理”（IVA））下订单。聊天机器人会将订单转发给 RPA 机器人，后者会在订单下达后立即将客户的订单数据输入库存管理系统，立即启动订单履行流程。
RPA 还可以加快为用户提供服务的过程，同时使客户服务代表能够提供更加个性化的服务。例如，一位客户来电，要求为其公司开通新的互联网服务。当客户打电话时，客服代表可以在后台运行 RPA 机器人，将订单详情输入调度或车队管理系统（如 Verizon Connect）。客户无需等待，在 RPA 处理订单的同时，客服代表可以继续回答客户的问题。
RPA 也可以在店内发挥类似的作用。例如，客户购买了一部新的智能手机，需要服务提供商开通服务。销售人员可以让 RPA 将客户数据输入计费系统，同时向客户介绍新手机的功能。
在每种情况下，RPA 都支持更高水平的客户服务，并使其更有可能在一天内满足客户请求。
客户希望迅速满足他们的需求，但又不希望客户服务给人机械的感觉。除非结合人性化，否则自动化很快就会变得令人反感。好消息是，RPA 可以支持更加个性化的客户参与方式。
上述订单和供应管理示例说明了 RPA 允许客户服务代表在不牺牲效率的情况下提供更具吸引力的服务。不过，将 RPA 与 AI 相结合，可以确保自动化不会显得过于机械和冰冷，即使在没有人类员工参与的情况下也是如此。
例如，您可以使用 AI 和机器学习功能来分析客户习惯，并创建量身定制的优惠和促销活动。然后，RPA 可以通过聊天机器人、短信，甚至通过 HubSpot 等营销解决方案的自动电子邮件营销活动来传达这些优惠信息。
追踪竞争对手与客户的动态是至关重要的商业情报手段，而 RPA 技术能通过海量数据的采集与整合为此提供有力支持。
例如，公司可以编写 RPA 机器人脚本来检查竞争对手的网站，收集网站上显示的价格数据，并将其输入到集中式电子表格中。通过安排无人值守的机器人定期进行这项工作，公司将始终掌握有关竞争对手活动的最新报告。
了解消费者数据使用模式有助于电信公司规划基础设施更新，从而更好地满足客户需求。RPA 可以从 Riverbed 等网络性能管理系统中收集数据，并将其汇总到一个集中的电子表格中，以便相关团队成员轻松访问，从而更好地利用这些数据。
电信公司正持续加大对基础设施与网络的投资，以适配客户日益增长的需求及技术迭代的趋势。但是，这些必要的升级会快速侵蚀收入。McKinsey 预测，到 2025 年，网络总拥有成本或将翻倍。
电信公司必须确保技术以最佳水平运行并降低运营成本，从而最大限度地提高技术投资回报。RPA 对于实现这两个目标都至关重要。
RPA 可以自动执行更新客户记录等基本任务。与 AI 处理相结合时，它还可以帮助自动执行网络管理等更高级的功能。在这两种情况下，RPA 都能通过自动化典型的人工流程，更有效地提供服务，从而提高客户满意度，增加新用户和留住更多收入。与此同时，员工可以将更多时间花在高价值任务上，例如流程和产品创新、解决复杂的客户问题。
此外，自动化还可以更轻松地监控网络性能、规划基础架构扩展并在必要时进行优化。这意味着电信公司可以减少维护方面的时间和资金投入，而有更多时间收获高效网络的回报。
IBM 提供功能齐全的低代码 RPA 解决方案，可帮助电信公司大规模实现业务和 IT 流程自动化。借助 IBM Robotic Process Automation，组织可以将传统 RPA 的便捷性和速度与可操作的 AI 洞察分析相结合，实现智能自动化并加速数字化转型。