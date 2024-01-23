自动化不仅能节省时间和金钱，它还能让人们自由地学习和成长。
此前，巴西国际贸易咨询公司 Inter Aduaneira 正着手寻找能简化运营并改进其所提供服务的方法。该公司成立于 1996 年，并与其多家中介机构共同使用模拟方法来帮助客户跟踪全球货物运输情况。其专业知识涵盖对世界各国、各地区复杂的官僚机构、法律事务以及会计规则的透彻了解。
由于需要人工操作和大量文件，因此往往难以跟踪货物。数据输入过程非常耗时，容易出错，而且缺乏强大的安全措施。每笔进出口交易均涉及多个部门，每个部门都会为商业发票、装箱单、提单等文件添加数据。由于这些数据通常不是数字格式，因此必须手动合并。Inter Aduaneira 联合创始人兼分拆公司 Axxin CEO Breno Palhares 表示：“在外贸领域，数据输入错误意味着高额罚款和无法交货。”
公司本身无法利用员工队伍的创新能力。Inter Aduaneira 意识到，未来的成功取决于员工的双手和头脑。Inter Aduaneira 的 IT 部门开始研究如何创建一个技术解决方案来取代所有人工流程。
Inter Aduaneira 每年的贸易量超过 35,000 笔
自动化已为 Inter Aduaneira 的每位分析师节省 800 个小时
该公司决定从那些影响其向客户所提供的全部或大部分服务的领域入手，例如进出口报关记录、进口许可证、提单以及货物跟踪系统。在意识到此问题的艰巨挑战性后，领导层决定分拆出一家新公司 Axxin 来专门解决该问题。Axxin 针对分析、数据挖掘、工作流程自动化和 AI 分别创建了四个基本解决方案：Axxin Advanced Analytics、Axxin Data Miner、Axxin Workflow Automation 和 Axxin Artificial Intelligence。然后，它开始专注于将自动化技术应用于 Inter Aduaneira 的货运跟踪流程。
Axxin 选择 IBM® Robotic Process Automation (RPA) 解决方案*，因为其在当地的业务并以大数据为基础。Inter Aduaneira 在巴西拥有 35,000 项贸易业务，跨国客户遍布全球，该公司希望利用数据自动化解决方案帮助其规划未来。
RPA 解决方案会全天候不间断运行，以便从多个文件中收集所需信息；其中就包括：进出口报关记录、进口许可证、提单以及官方货物跟踪系统。然后，它会登录政府系统并输入所收集的信息。
RPA 解决方案可让分析师自由运用其技能来建立更好的客户关系并帮助 Inter Aduaneira 不断壮大。到目前为止，它已实现以下内容的自动化：
• 已开具 6,500 张发票
• 7,300 份纳税表
• 5,550 个航空货运系统接入点
• 4,300 项出口流程
• 1,400 项国际贸易流程指令
Inter Aduaneira 约有 200 名熟练的分析师，而该解决方案仅为其中一人便已节省 800 多个小时。在该公司的某些部门，响应时间缩短了 80%。该解决方案不但精确度日益提升，同时还增强了安全性和控制能力。
Inter Aduaneira 希望通过将数据科学和 AI 应用于其数字化数据和自动化流程的基础工作，为国际供应链管理创造价值。
*本成功案例中的客户最初是与 WDG Soluções Em Sistemas E Automação De Proces LTDA 接洽，该公司自 2021 年 1 月 1 日开始以 IBM 的名义开展业务。本案例中的 WDG 产品 WDG Studio 和 WDG RPA 现在分别称为 IBM RPA Studio 和 IBM RPA Solution。
Inter Aduaneira（ibm.com 外部链接）是一家全球贸易咨询公司，于 1996 年在巴西贝洛奥里藏特成立，在全球设有 40 多个办事处，其中 9 个位于巴西，1 个在美国，1 个在加拿大，在巴西有 30 个合作伙伴办事处。
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2021 年 3 月在美国制作。
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