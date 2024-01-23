此前，巴西国际贸易咨询公司 Inter Aduaneira 正着手寻找能简化运营并改进其所提供服务的方法。该公司成立于 1996 年，并与其多家中介机构共同使用模拟方法来帮助客户跟踪全球货物运输情况。其专业知识涵盖对世界各国、各地区复杂的官僚机构、法律事务以及会计规则的透彻了解。

由于需要人工操作和大量文件，因此往往难以跟踪货物。数据输入过程非常耗时，容易出错，而且缺乏强大的安全措施。每笔进出口交易均涉及多个部门，每个部门都会为商业发票、装箱单、提单等文件添加数据。由于这些数据通常不是数字格式，因此必须手动合并。Inter Aduaneira 联合创始人兼分拆公司 Axxin CEO Breno Palhares 表示：“在外贸领域，数据输入错误意味着高额罚款和无法交货。”

公司本身无法利用员工队伍的创新能力。Inter Aduaneira 意识到，未来的成功取决于员工的双手和头脑。Inter Aduaneira 的 IT 部门开始研究如何创建一个技术解决方案来取代所有人工流程。