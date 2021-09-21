RPA 在医疗保健领域的精彩应用方式

当今的医疗行业正面临高昂的成本、极高的就诊量以及严格的监管。这些压力可能对患者护理的质量和及时性造成挑战。
降低成本的动力与持续提升患者体验的需求以及遵守通常需要繁琐文书工作和报告的法规之间存在矛盾。
在医疗机构中，许多重复性的流程和决策都依赖于准确数据的可用性。例如，患者入院和随访、医疗账单和理赔处理、为医生生成报告以及处方管理，都是各类医疗机构中常见的重复性任务。这些因素共同构成了 Robotic Process Automation (RPA) 能够提高效率、降低成本并改善患者体验的理想环境。
Robotic Process Automation (RPA) 是一种自动化技术，它使用软件模仿人类工作人员的后台任务，例如提取数据、填写表格和移动文件。RPA 结合了 API 和用户界面 (UI) 交互，在企业和生产力应用程序之间集成和执行重复性任务。通过部署模拟人类流程的脚本，RPA 工具在不相关的软件系统中自主执行各种活动和事务。
医疗机构的运作是实时的，不允许有任何空档。繁琐且易出错的任务会拖慢流程，影响从成本结构到合规性再到患者体验的方方面面。RPA 软件通过自动化任务提升数据和报告的准确性，从而提高决策速度。这不仅带来成本节约，也意味着资源能够被更有效地分配到最需要的地方。
RPA 自动化处理使用结构化数据和逻辑的任务，并且通常依赖业务规则引擎，根据预定义的规则和条件自动化决策。RPA 也可以处理非结构化数据集，但前提是机器人先提取数据，然后使用如自然语言处理 (NLP) 和光学字符识别 (OCR) 等功能将其转化为结构化数据。
当 RPA 解决方案与人工智能 (AI) 结合使用时，会形成智能自动化 (IA)（或认知自动化），其目标是通过机器人等手段尽可能地模拟人类的能力和行为。
医疗行业涉及许多高度敏感的客户互动，但同时也包含许多耗时、重复的任务以及不需要专业知识的行政工作。RPA 可以在整个组织中提供任务自动化，从前台事务到运营流程，再到患者互动和账单支付。
根据 Gartner（ibm.com 外部链接）的数据，“未来三年，美国有 50% 的医疗服务提供者将投资 RPA。”Gartner 还指出，“医疗服务提供者正处于缩减支付、提升治疗效果、改善体验以及增强资质的完美风暴之中。任何旨在帮助这些提供者提升服务质量并简化运营的技术，也必须优化成本。”
通过 RPA 可以缓解医疗保健领域的一些挑战，其中包括：
在降低成本、加快运营速度、简化任务、提升业务流程效率以及改善患者体验的压力下，医疗机构有望从 RPA 中获得巨大收益。
医疗行业的领导者可以实施 RPA 来实现以下目标：
在医疗行业成功实施 RPA 需要全面的前瞻性思考，以确定哪些环节可以通过自动化获益、有哪些资源可协助该过程，以及合作伙伴是否能够通过技能或资源加速实施。
RPA 在医疗行业有着广泛的应用。对于任何组织来说，重点关注其中一些能够带来经济收益的应用，是一个良好的起点。
让我们来看一下如何应用 RPA 工具来提升医院的运营效率。X 综合医院有大量的行政管理开销，其中 30% 的成本来自处理手工流程中的错误和延误。医院需要优化成本和资源，以应对由于新冠疫情高峰而呈指数增长的患者数量。
X 综合医院评估了其业务流程，并识别出几项成本高于其他流程的环节：
每个流程都涉及多个耗时的手工任务，这些任务要求高度准确以确保患者护理的质量。
通过使用 RPA，X 综合医院可以减少每个流程对人工的依赖，从而降低人为错误的风险并提高准确性，从而降低成本。医院针对每个流程都采用 RPA 来自动化任务：
这些只是医疗环境中受益于 RPA 的部分行政流程示例。通过减少人工干预、重复性任务和人为错误，RPA 最终能够降低成本、提升患者护理质量并改善患者体验。
