RPA 在医疗保健领域的精彩应用方式

医疗机构的运作是实时的，不允许有任何空档。繁琐且易出错的任务会拖慢流程，影响从成本结构到合规性再到患者体验的方方面面。RPA 软件通过自动化任务提升数据和报告的准确性，从而提高决策速度。这不仅带来成本节约，也意味着资源能够被更有效地分配到最需要的地方。

RPA 自动化处理使用结构化数据和逻辑的任务，并且通常依赖业务规则引擎，根据预定义的规则和条件自动化决策。RPA 也可以处理非结构化数据集，但前提是机器人先提取数据，然后使用如自然语言处理 (NLP) 和光学字符识别 (OCR) 等功能将其转化为结构化数据。

当 RPA 解决方案与人工智能 (AI) 结合使用时，会形成智能自动化 (IA)（或认知自动化），其目标是通过机器人等手段尽可能地模拟人类的能力和行为。