标签
业务自动化 IT 自动化

RPA 在医疗保健领域的精彩应用方式

发布日期 2021年9月21日
在诊所办公桌前使用笔记本电脑的医疗保健专业人员

当今的医疗行业正面临高昂的成本、极高的就诊量以及严格的监管。这些压力可能对患者护理的质量和及时性造成挑战。

降低成本的动力与持续提升患者体验的需求以及遵守通常需要繁琐文书工作和报告的法规之间存在矛盾。

在医疗机构中，许多重复性的流程和决策都依赖于准确数据的可用性。例如，患者入院和随访、医疗账单和理赔处理、为医生生成报告以及处方管理，都是各类医疗机构中常见的重复性任务。这些因素共同构成了 Robotic Process Automation (RPA) 能够提高效率、降低成本并改善患者体验的理想环境。

 

什么是机器人流程自动化 (RPA)？

Robotic Process Automation (RPA) 是一种自动化技术，它使用软件模仿人类工作人员的后台任务，例如提取数据、填写表格和移动文件。RPA 结合了 API 和用户界面 (UI) 交互，在企业和生产力应用程序之间集成和执行重复性任务。通过部署模拟人类流程的脚本，RPA 工具在不相关的软件系统中自主执行各种活动和事务。

RPA 的价值

医疗机构的运作是实时的，不允许有任何空档。繁琐且易出错的任务会拖慢流程，影响从成本结构到合规性再到患者体验的方方面面。RPA 软件通过自动化任务提升数据和报告的准确性，从而提高决策速度。这不仅带来成本节约，也意味着资源能够被更有效地分配到最需要的地方。

RPA 自动化处理使用结构化数据和逻辑的任务，并且通常依赖业务规则引擎，根据预定义的规则和条件自动化决策。RPA 也可以处理非结构化数据集，但前提是机器人先提取数据，然后使用如自然语言处理 (NLP) 和光学字符识别 (OCR) 等功能将其转化为结构化数据。

当 RPA 解决方案与人工智能 (AI) 结合使用时，会形成智能自动化 (IA)（或认知自动化），其目标是通过机器人等手段尽可能地模拟人类的能力和行为。

在医疗行业中，哪些用例可以通过 RPA 得到改进，以及改进方式是什么？

医疗行业涉及许多高度敏感的客户互动，但同时也包含许多耗时、重复的任务以及不需要专业知识的行政工作。RPA 可以在整个组织中提供任务自动化，从前台事务到运营流程，再到患者互动和账单支付。

根据 Gartner（ibm.com 外部链接）的数据，“未来三年，美国有 50% 的医疗服务提供者将投资 RPA。”Gartner 还指出，“医疗服务提供者正处于缩减支付、提升治疗效果、改善体验以及增强资质的完美风暴之中。任何旨在帮助这些提供者提升服务质量并简化运营的技术，也必须优化成本。”

通过 RPA 可以缓解医疗保健领域的一些挑战，其中包括：

  • 管理数据录入：在医疗环境中，管理数据只是众多数据类型之一。管理数据录入通常不需要专业技能，但这是一个重复性强的任务。通过使用自然语言处理 (NLP)、语音识别和图像识别，RPA 可以从各种来源获取数据输入，其中一些可能需要通过机器人转换为结构化数据。随后，这些数据必须被输入到数据库或其他存储库中，以供组织使用。
  • 文档数字化流程：RPA 可以利用智能文档处理 (IDP) 来准备文档（无论是健康记录还是保险理赔相关），并将其导入到更大的存储库中以便存储或使用。
  • 管理和安排患者的预约：可以通过 RPA 机器人及其他流程自动化来优化与客户的互动。同时，也可以根据需要或客户请求，安排、变更、取消或更新患者的预约。
  • 账单与处理：账单和理赔处理工作的重复性很强。这些流程可以通过 RPA 实现自动化，机器人可以处理理赔管理，包括初步咨询或后续跟进。
  • 记录管理：医疗行业受到高度监管，需要对患者记录、病历及其他敏感信息遵循非常严格的流程和报告要求。合规性依赖于记录的准确性、一致性和保护，而这些正是 RPA 可以提供的。
  • 感染控制：RPA 可用于帮助医疗专业人员执行感染控制流程，包括但不限于：
    • 管理分诊任务
    • 跟踪流程和筛查，包括合规性要求和 CDC（疾病控制与预防中心）协议
    • 管理库存和患者流动
    • 监控患者护理计划，并根据患者数据阈值提醒工作人员
  • 通信：在医疗行业，与其他行业一样，RPA 可用于自动化通信，例如网站咨询回复、客服一线来电处理、前台管理员查询，以及向患者、供应商和员工发送电子邮件群发
  • 客户服务和远程关怀：RPA 和机器人可用于自动化重复的客户服务和远程护理活动，借助机器学习和智能自动化 (IA)，能够以一致且高效的方式处理重复性问题。RPA 还可以用于远程护理的后续跟进，按照业务规则在患者护理计划的特定步骤中传递特定的沟通内容。

RPA 在医疗保健领域的优势

在降低成本、加快运营速度、简化任务、提升业务流程效率以及改善患者体验的压力下，医疗机构有望从 RPA 中获得巨大收益。

医疗行业的领导者可以实施 RPA 来实现以下目标：

  • 通过自动化耗时且资源密集的重复手工任务，降低医疗行政成本
  • 通过对繁琐任务的自动化，提高分诊等流程的速度
  • 通过减少人为错误、确保任务和输出的一致性，并使组织能够成功实施最佳实践，提高临床环境及其他场景中数据、任务和报告的准确性
  • 通过对不需要人类智慧或思考的任务实现自动化，提高医疗人员的工作效率，从而释放资源以专注于更复杂的活动。
  • 通过更准确的决策、降低成本以及对整个患者病历的更高可视性，提高患者体验，实现更一致的护理。

在医疗行业成功实施 RPA 需要全面的前瞻性思考，以确定哪些环节可以通过自动化获益、有哪些资源可协助该过程，以及合作伙伴是否能够通过技能或资源加速实施。

用例：医院使用 RPA 来降低成本、提高流程效率并改善患者体验

RPA 在医疗行业有着广泛的应用。对于任何组织来说，重点关注其中一些能够带来经济收益的应用，是一个良好的起点。

让我们来看一下如何应用 RPA 工具来提升医院的运营效率。X 综合医院有大量的行政管理开销，其中 30% 的成本来自处理手工流程中的错误和延误。医院需要优化成本和资源，以应对由于新冠疫情高峰而呈指数增长的患者数量。

X 综合医院评估了其业务流程，并识别出几项成本高于其他流程的环节：

  • 事前保险授权
  • 成本估算
  • 保险核查及福利拒付
  • 理赔管理与应收账款

每个流程都涉及多个耗时的手工任务，这些任务要求高度准确以确保患者护理的质量。

通过使用 RPA，X 综合医院可以减少每个流程对人工的依赖，从而降低人为错误的风险并提高准确性，从而降低成本。医院针对每个流程都采用 RPA 来自动化任务：

  • 事前保险授权：RPA 和 AI 技术用于提交和跟进手术或治疗的事前授权请求，自动与患者及所有相关方沟通，并经常安排手术。由于保险授权的提交依赖于正确的编码，AI 技术可以识别并在某些情况下解决因人工错误导致的提交不一致问题。特殊检查的覆盖批准或治疗授权通过电子方式提出，包括向患者告知费用，并通过自动生成的电子邮件传达结果。
  • 成本估算：患者可以提前获知手术和治疗的费用，同时付款计划和催收工作也实现了自动化。
  • 保险核查及福利批准或拒付：在患者预约、就诊或取消时，RPA 用于跟踪并请求批准。有关患者费用、免赔额及其他保障细节的信息会自动生成，以便提前获得更清晰的可视性并确保一致性。
  • 理赔管理与应收账款：RPA 通过机器人和 AI 技术管理理赔处理工作流程。这包括拒付通知与重新提交，以及基于历史数据的收入和成本预测。收入催收也实现了自动化，工作流程能够在无需重复人工干预的情况下帮助回收资金。

这些只是医疗环境中受益于 RPA 的部分行政流程示例。通过减少人工干预、重复性任务和人为错误，RPA 最终能够降低成本、提升患者护理质量并改善患者体验。

RPA 和 IBM

欲了解更多信息，请浏览 RPA: A no-hype buyer’s guide，并注册以免费试用IBM Robotic Process Automation 软件

作者

Paula Williams

Content Director

Robotic Process Automation (RPA)