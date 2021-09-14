多年来，金融团队一直使用机器人流程自动化 (RPA)来提高特定任务的速度、效率和准确性。现在，他们将 RPA 与机器学习 (ML)相结合，使 RPA 更上一层楼。事实上，最近的 Gartner 研究表明，大约 80% 的金融业领导者已经实施或计划实施 RPA。
20 世纪 90 年代，麻省理工学院的研究人员开发了光学字符识别（OCR）技术，用于高速、准确地读取支票上的手写部分，金融自动化由此起步。在支票处理之外，当今的银行和金融服务公司还使用 RPA 工具与各种关键应用程序进行交互，例如企业资源规划 (ERP) 和客户关系管理 (CRM) 平台。这些工具能够以之前需要人工交互的方式处理数据、触发响应并与其他系统进行通信。
最新的 RPA 解决方案利用人工智能 (AI)和机器学习 (ML) 模型的集成功能来“审查”报告、标记潜在问题并从经验中学习。RPA 解决方案对金融功能具有高级别的安全性，并且它们可以不间断工作，从而节省大量成本。
如果考虑在您自己的金融机构中实施 RPA，最佳方式是什么？本文概述了五个值得深入研究的 RPA 用例。
应用于各行各业的机器人流程自动化 (RPA) 是指使用低代码软件“机器人”来处理人类工作人员重复、耗时的任务，例如发票处理、数据输入、合规报告等。RPA 是超自动化大趋势的一部分，它使组织能够从模仿人类行为的自动化转向利用数据优化端到端金融流程的自动化。
RPA 中使用的机器人非常适合在无需人工干预的情况下处理大量重复性任务。这使员工能够专注于更有意义的工作，包括与客户建立牢固的关系，分析数据以获得竞争优势，以及将好的想法转化为新的金融产品。
AI 和 ML 技术可通过以下方式来增强 RPA：
例如，假设您使用 RPA 软件帮助整合来自不同来源的有关预定客户付款以及需要支付的发票的数据。ML 可以预测每个客户按时付款的可能性。此预测可为降低管理成本、延长供应商付款期限或投资新设备等行动提供信息。[1]
当开始使用 RPA 科技时，许多金融业领导者会寻找最容易出现人为错误或导致最大工作流程瓶颈或造成效率低下而导致客户服务和员工敬业度不佳的任务。
以下是使用由 AI 和 ML 驱动的 RPA 平台来重塑金融机构时可以考虑的五个方面。
银行和金融服务机构的竞争非常激烈，尤其是在利率较低且数字化转型计划成本高昂的领域。增加收入的其中一种方法是识别新财务规划产品的交叉销售机会。输入 RPA。
通过实施 RPA，金融机构可以将客户行为数据自动发送给组织中的特定人员。ML 模型有助于根据客户行为将其划分类别，从而向他们推荐最具吸引力的产品或服务。例如，银行知道哪些客户可能对开启新的信贷额度最感兴趣。
RPA 科技通过自动化处理交易繁重、人工密集且需要对账的任务来降低运营成本。数字工作者可以从多个后台系统中检索和汇总数据，核对金额（例如发票付款或账单金额），并实时采取行动解决差异。例如，利用自然语言处理，数字工作者可以分析发票中的文本，并自动将问题导向正确的团队。
当今的消费者在金融服务方面拥有比以往更多的选择，他们对个性化服务、快速处理时间和响应迅速的支持抱有很高的期望。RPA 工具可以改善客户体验的各个方面，从初始开户到账户更新。新客户可以通过自动化的“了解您的客户”（KYC）验证，在几分钟内开设新账户并申请其他产品。
RPA 还可以帮助通知利益相关者有关特定事件的信息，例如客户对新的移动银行功能的投诉。借助 ML，可以过滤以往类似投诉的数据，以预测最有影响力的改进机会。
为了帮助检测和预防欺诈，金融机构需要使用正确的网络安全技术来进行尽职调查、制裁筛选以及交易监控和调查。RPA 提高了欺诈检测的速度和准确性。首先，RPA 机器人确认数据是否符合联邦反洗钱 (AML) 准则。ML 通过分析差异来推断它们可能发生的原因并标记潜在的欺诈实例来提供帮助。
为降低监管罚款和声誉损害的风险，金融机构可以使用 RPA 来加强财务流程的治理。RPA 有助于整合来自特定系统或文档的数据，以减少合规报告所涉及的手动业务流程。ML 还可以进一步决定审计师可能需要评论哪些数据，找到这些数据并将其存储在方便的位置，以提高决策速度。
