机器人流程自动化 (RPA) 帮助零售行业简化关键工作流程、提供更具吸引力的客户体验，并适应日益数字化的世界。以下是具体方法。
正如零售和消费品行业的领导者所了解的，看似简单的将产品交到顾客手中的行为，实际上需要复杂的流程协作，包括库存管理、店铺规划、销售预测、企业资源计划 (ERP) 管理以及客户支持。随着客户期望的不断变化、供应链更加敏捷，以及全渠道体验成为常态，零售组织发现自己正面临日益复杂的商业环境。
Capgemini 估计，通过自动化客户退货、供应链管理、客户数据库更新、库存记录维护等关键流程，零售行业每年可节省高达 3400 亿美元。在零售中实现这种级别自动化的最有效方法之一是通过 机器人流程自动化 (RPA)，这是一种使用软件机器人执行通常由人工处理的结构化和重复性任务的自动化形式。
部署 RPA 时，您创建的机器人将遵循预设脚本，完整复现人类员工在软件环境中完成任务所需执行的各个步骤。RPA 之所以能在零售与电子商务行业获得广泛应用，正是因为它为人员、流程与应用系统之间的多重交互提供了自动化解决方案，而这些交互正是现代零售战略的重要基石。
由于 RPA 机器人能够模拟人类操作行为，它们可成为通用集成枢纽，即使对于缺乏 API 的应用程序与软件系统也能实现无缝集成。例如，如果团队成员需要将数据从电子表格转移到客户关系管理 (CRM) 系统，机器人可以按脚本将数据在系统间转移，就像人工操作一样。无需额外的编程知识。
在零售业务中，RPA 通常应用于重复性任务，如数据收集、库存状态跟踪和处理简单的客户退货。
RPA 在零售中的主要优势在于，它允许人工将重复性任务交给机器人同事，从而让员工专注于更具创造性、战略性和增值的工作。例如，RPA 可以减少数据转录、订单处理和客户支持等任务中的错误。无人值守的机器人可以被安排全天候处理可重复的工作，如数据库更新，从而加快完成速度。RPA 还可以与 AI 驱动的聊天机器人结合使用，协助客户和客服人员处理诸如产品查询或退货流程等基础任务。当客户或团队成员发出请求（例如查询订单状态）时，聊天机器人可以将请求传递给 RPA 机器人以执行任务。
RPA 本身可以自动执行简单、耗时、基于规则的任务。然而，RPA 也可成为通向更广泛自动化领域的重要门户，这得益于其成本低廉、部署相对简易，并能整合多个异构系统的独特优势。领先的 RPA 解决方案通常利用低代码或无代码平台，使技术知识有限的用户也能为机器人创建有效脚本，从而使 RPA 成为超自动化和更广泛流程优化的可行起点。
一旦 RPA 建立起来，零售商可以在这一基础上，通过将 RPA 的基本功能与先进的人工智能 (AI) 和机器学习工具结合，来自动化越来越复杂的任务。例如，业务规则管理系统 (BRMS) 不仅可以帮助 RPA 机器人模仿人类活动，还可以就执行哪些任务以及何时执行做出更明智的决策。工作流自动化软件可以创建由人工智能监控的完全自主的 RPA 流程。借助流程挖掘算法，零售商甚至可以深入挖掘 RPA 性能数据，并找到更多优化 RPA 部署的方法。
在零售领域，RPA 可以部署用于执行后台办公和面向客户的功能。它可以执行任何需要明确、可重复步骤或操作结构化数据的任务。RPA 在零售行业中的典型应用程序包括：
RPA 自动化重复性任务，为客户和员工带来双重好处。员工可以专注于更有成就感、更具参与性且对组织有更大影响的工作，从而提高工作满意度和生产力。同样，客户也会因为 RPA 提供的便捷和高效服务而感到满意，这不仅提升了客户满意度，还直接影响收入。根据普华永道 (PwC) 的数据，客户愿意为了优质的客户体验多支付 16%。
RPA 在零售行业的一些具体优势包括：
RPA 在自动化处理手工性、重复性高、易出错且基于结构化数据的任务时最为高效，这类任务通常几乎无法依靠人工创造附加价值。RPA 也是让不同系统之间高效交互的一种有效方式。这些是在零售业中 RPA 的一些最常见应用场景：
IBM 提供功能完备的低代码 RPA 解决方案，助力零售企业规模化实现业务与 IT 流程自动化。借助 IBM Robotic Process Automation，组织既能享受传统 RPA 的便捷高效，又能融合经实践验证的 AI 洞察，打造更智能的自动化体系，加速数字化转型进程。
如需了解更多信息，请深入了解 RPA：买家指南和注册免费的 IBM Robotic Process Automation 软件试用版。
IBM Robotic Process Automation 这款软件旨在通过使用在计算机上模拟人类行为的软件机器人，自动执行重复且耗时的后台任务。它是 IBM 业务自动化解决方案的一部分。