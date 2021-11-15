标签
在零售行业应用机器人流程自动化 (RPA) 的 10 个关键方法

出版 15 十一月 2021
机器人流程自动化 (RPA) 帮助零售行业简化关键工作流程、提供更具吸引力的客户体验，并适应日益数字化的世界。以下是具体方法。

正如零售和消费品行业的领导者所了解的，看似简单的将产品交到顾客手中的行为，实际上需要复杂的流程协作，包括库存管理、店铺规划、销售预测、企业资源计划 (ERP) 管理以及客户支持。随着客户期望的不断变化、供应链更加敏捷，以及全渠道体验成为常态，零售组织发现自己正面临日益复杂的商业环境。

Capgemini 估计，通过自动化客户退货、供应链管理、客户数据库更新、库存记录维护等关键流程，零售行业每年可节省高达 3400 亿美元。在零售中实现这种级别自动化的最有效方法之一是通过 机器人流程自动化 (RPA)，这是一种使用软件机器人执行通常由人工处理的结构化和重复性任务的自动化形式。

 

什么是零售行业中的机器人流程自动化 (RPA)？

部署 RPA 时，您创建的机器人将遵循预设脚本，完整复现人类员工在软件环境中完成任务所需执行的各个步骤。RPA 之所以能在零售与电子商务行业获得广泛应用，正是因为它为人员、流程与应用系统之间的多重交互提供了自动化解决方案，而这些交互正是现代零售战略的重要基石。

由于 RPA 机器人能够模拟人类操作行为，它们可成为通用集成枢纽，即使对于缺乏 API 的应用程序与软件系统也能实现无缝集成。例如，如果团队成员需要将数据从电子表格转移到客户关系管理 (CRM) 系统，机器人可以按脚本将数据在系统间转移，就像人工操作一样。无需额外的编程知识。

在零售业务中，RPA 通常应用于重复性任务，如数据收集、库存状态跟踪和处理简单的客户退货。

RPA 在零售行业的价值

RPA 在零售中的主要优势在于，它允许人工将重复性任务交给机器人同事，从而让员工专注于更具创造性、战略性和增值的工作。例如，RPA 可以减少数据转录、订单处理和客户支持等任务中的错误。无人值守的机器人可以被安排全天候处理可重复的工作，如数据库更新，从而加快完成速度。RPA 还可以与 AI 驱动的聊天机器人结合使用，协助客户和客服人员处理诸如产品查询或退货流程等基础任务。当客户或团队成员发出请求（例如查询订单状态）时，聊天机器人可以将请求传递给 RPA 机器人以执行任务。

RPA 本身可以自动执行简单、耗时、基于规则的任务。然而，RPA 也可成为通向更广泛自动化领域的重要门户，这得益于其成本低廉、部署相对简易，并能整合多个异构系统的独特优势。领先的 RPA 解决方案通常利用低代码或无代码平台，使技术知识有限的用户也能为机器人创建有效脚本，从而使 RPA 成为超自动化和更广泛流程优化的可行起点。

一旦 RPA 建立起来，零售商可以在这一基础上，通过将 RPA 的基本功能与先进的人工智能 (AI)机器学习工具结合，来自动化越来越复杂的任务。例如，业务规则管理系统 (BRMS) 不仅可以帮助 RPA 机器人模仿人类活动，还可以就执行哪些任务以及何时执行做出更明智的决策。工作流自动化软件可以创建由人工智能监控的完全自主的 RPA 流程。借助流程挖掘算法，零售商甚至可以深入挖掘 RPA 性能数据，并找到更多优化 RPA 部署的方法。

RPA 如何在零售业中发挥作用

在零售领域，RPA 可以部署用于执行后台办公和面向客户的功能。它可以执行任何需要明确、可重复步骤或操作结构化数据的任务。RPA 在零售行业中的典型应用程序包括：

  • 收集员工信息以用于后台用途，例如入职、工资单和日程安排
  • 生成和处理标准发票
  • 通过聊天机器人回答常见客户问题
  • 收集并汇总收银机报表
  • 向客户和供应商自动发送信息
RPA 在零售行业的优势

RPA 自动化重复性任务，为客户和员工带来双重好处。员工可以专注于更有成就感、更具参与性且对组织有更大影响的工作，从而提高工作满意度和生产力。同样，客户也会因为 RPA 提供的便捷和高效服务而感到满意，这不仅提升了客户满意度，还直接影响收入。根据普华永道 (PwC) 的数据，客户愿意为了优质的客户体验多支付 16%

RPA 在零售行业的一些具体优势包括：

  • 提升用户参与度：借助 RPA，面向客户的任务，如退货处理、订单更新和基于聊天的支持，都可以实时按需完成，使组织能够提供世界级的客户体验。当客户有更复杂的需求时，人类员工可以花更多时间提供有效的解决方案，因为重复性任务不再拖累他们。
  • 更高效的库存管理：RPA 可以跟踪库存数据，在库存水平低时提醒团队，并促进库存管理，从而避免库存过剩或供应不足。
  • 减少错误：在数据录入和表单准备方面，RPA 相较人工员工更不易出错，从而提高发票处理、订单管理和一般记录保存的准确性。
  • 获取更具战略价值的数据：RPA 可以更轻松地收集和分析客户情绪、购买行为及门店交易数据，这些数据可为门店规划、促销活动、新产品引入和定价等战略决策提供参考。
  • 节约成本：RPA 可以在更短的时间内完成与人类员工相同的任务，消除人为错误，大幅降低运营成本。
  • 增加收入：综合来看，RPA 带来的多重效益能够有效提升企业营收：它使企业能制定更智慧的运营规划，做出更具战略性的决策，并提供更优质的客户体验，这些正是赢得客户长期忠诚的关键要素。

RPA 在零售行业的用例

RPA 在自动化处理手工性、重复性高、易出错且基于结构化数据的任务时最为高效，这类任务通常几乎无法依靠人工创造附加价值。RPA 也是让不同系统之间高效交互的一种有效方式。这些是在零售业中 RPA 的一些最常见应用场景：

  1. 自动化供应链管理：采购到付款的周期在很大程度上取决于准确的数据以及大量文件的准备和交换。为了简化流程，零售商可以编写能够将数据从 Oracle 和 SAP Ariba 等供应链管理系统复制到标准化订单中的机器人。RPA 机器人甚至可以通过在线门户提交订单。机器人还可以通过将发票数据输入 FreshBooks 和 Xero 等会计系统来帮助处理发票。
  2. 自动化库存管理：RPA 机器人可确保库存数据库不断更新。可以设置无人值守机器人按日执行任务，例如每日营业结束后自动提取各门店销售数据，同步更新至 Zoho Inventory 或 Square 等库存管理系统的记录中。如果配备了 AI 处理功能，该机器人甚至可以判断两个略有不同的名称是否指同一产品，从而消除录入错误。
  3. 供应和需求计划：RPA 机器人可以帮助零售商准备必要的报告，以便制定更广泛、更具战略性的供应和需求计划。团队可以使用有人值守的机器人，自动将来自多个文档和来源的数据汇总到单个电子表格中，以便轻松进行分析。如果 RPA 解决方案能够同时运行多个机器人，则可以立即生成此类综合报告。
  4. 订单管理自动化：RPA 技术能够优化从订单到收款流程中的关键环节。无人值守机器人可以编写脚本，将信息从 Shopify 等电子商务平台传输到 Fishbowl 等仓库管理系统，以便更快地完成订单。智能虚拟代理 (IVA) 能够解答客户关于订单状态的查询，它们通过调用 RPA 机器人从企业订单管理系统中实时获取相关数据详情。
  5. 促进销售分析：RPA 可以帮助零售商更精确地洞察消费者行为、店铺绩效和其他关键数据点。可以安排无人值守机器人定期从公司 POS 系统（如 NetSuite）提取数据，并创建报告供公司领导查看销售数据、店铺绩效和其他趋势。
  6. 退货处理：RPA 可全天候处理退货，并将人工干预降至最低。聊天机器人和交互式语音应答 (IVR) 技术可以引导客户完成退货流程。在此过程中，RPA 机器人可以在后台运行，更新库存系统、客户记录、会计记录以及参与处理退货的任何其他系统。
  7. 自动化虚拟代理：当今消费者的全渠道服务期望意味着，客户希望随时通过最便捷的渠道获得服务。聊天机器人可提供 7x24 小时全天候客户查询服务，并能调用 RPA 机器人执行基础任务，例如自动呈现高频问题的解答。这些助手还可作为客服人员的智能工具。若客服需重复处理同类请求（如重置客户登录凭证），可委托聊天机器人代为处理，从而告别手动操作。此时聊天机器人会将请求转交给 RPA 机器人执行。
  8. 欺诈检测：当反欺诈团队发现可疑订单时，他们可以使用 RPA 机器人来帮助调查。多组机器人可并行运作，通过实时比对客户数据库与其他记录来核验当前订单，并借助人工智能技术识别可能指向欺诈行为的异常数据
  9. 定制促销：RPA 机器人能够将客户历史购买数据从 Salesforce 等 CRM 系统同步至 HubSpot 等营销平台，这些数据可用于构建客户分群模型，为个性化优惠与广告投放提供支撑。此外，RPA 还能通过 IVA 聊天机器人与交互式语音应答系统，向客户传递个性化优惠信息，有效促进复购行为。
  10. 员工排班：当前众多零售商对实体门店和配送中心采用精准排班制，而 RPA 技术能有效简化这一流程。RPA 机器人可从 Excel 电子表格、Google 表单等文档中提取员工可用时间数据，并自动同步至 Sling 等排班管理系统，管理人员可据此高效生成排班方案。

IBM 为零售行业打造的 RPA

IBM 提供功能完备的低代码 RPA 解决方案，助力零售企业规模化实现业务与 IT 流程自动化。借助 IBM Robotic Process Automation，组织既能享受传统 RPA 的便捷高效，又能融合经实践验证的 AI 洞察，打造更智能的自动化体系，加速数字化转型进程。

  • Cobmax 销售中心，是电话营销和客户服务提供商，利用 IBM Robotic Process Automation 将后台操作减少了 50%。
  • 药品分销商 GAM 利用 IBM Robotic Process Automation 实现供应商加盟自动化，每天可节省员工 5 个小时的工作时间。

如需了解更多信息，请深入了解 RPA：买家指南和注册免费的 IBM Robotic Process Automation 软件试用版

