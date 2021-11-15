部署 RPA 时，您创建的机器人将遵循预设脚本，完整复现人类员工在软件环境中完成任务所需执行的各个步骤。RPA 之所以能在零售与电子商务行业获得广泛应用，正是因为它为人员、流程与应用系统之间的多重交互提供了自动化解决方案，而这些交互正是现代零售战略的重要基石。

由于 RPA 机器人能够模拟人类操作行为，它们可成为通用集成枢纽，即使对于缺乏 API 的应用程序与软件系统也能实现无缝集成。例如，如果团队成员需要将数据从电子表格转移到客户关系管理 (CRM) 系统，机器人可以按脚本将数据在系统间转移，就像人工操作一样。无需额外的编程知识。

在零售业务中，RPA 通常应用于重复性任务，如数据收集、库存状态跟踪和处理简单的客户退货。