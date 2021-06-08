RPA（即使用软件机器人来处理日常按键级任务）在保险行业比以往任何时候都更为重要。事实上，Novarica 的研究表明，超过半数的保险公司已部署 RPA，而 2018 年时该比例相比还不到四分之一。[1]

从承保和开户到投保人服务和索赔处理，RPA 正在改变保险公司的经营方式。通过解放员工的繁琐手动任务，保险公司正在提升效率、加快流程并打造更好的客户体验。对 RPA 业务案例的详细介绍如下。