RPA（即使用软件机器人来处理日常按键级任务）在保险行业比以往任何时候都更为重要。事实上，Novarica 的研究表明，超过半数的保险公司已部署 RPA，而 2018 年时该比例相比还不到四分之一。[1]
从承保和开户到投保人服务和索赔处理，RPA 正在改变保险公司的经营方式。通过解放员工的繁琐手动任务，保险公司正在提升效率、加快流程并打造更好的客户体验。对 RPA 业务案例的详细介绍如下。
在保险领域，RPA 是指使用基于规则的低代码软件“机器人”来处理人类员工的重复性任务，如收集客户信息、提取理赔数据、执行背景调查等。RPA 是超自动化这一大趋势的其中一部分，它可帮助组织实现流程转型，从而提高竞争力。
RPA 可简化耗费员工时间、精力和士气的日常业务流程。通过在多个系统中部署 RPA 机器人，保险公司可提高准确性和效率，从而释放人力资源以便其专注于更具战略性的任务。成功案例表明，在金融服务领域部署 RPA 的第一年内，投资回报率可提高 200%。
保险公司依赖各种旧版应用程序和系统。RPA 能以最少的编码帮助链接这些不同的系统，以便保险公司更快地进行运营、降低劳动力成本并深入了解新的业务创新领域。实际上，Gartner 预测：到 2025 年，企业编写的新应用程序中有 70% 将使用低代码或无代码技术。[2]
RPA 可弥合旧版保险系统之间的差距，从而改善客户体验和运营效率。具体而言，RPA 平台可直接处理鼠标与键盘级别的操作，同时还可通过应用程序编程接口 (API) 与较低级别的系统相集成。企业在使用 RPA 构建工作流程时，可使用 API 连接器来实现端到端自动化。
RPA 解决方案非常适合分布式员工队伍，并可执行以下操作：
通过实施 RPA，保险公司可改善后台流程和面向客户的服务，同时转变工作环境。毕竟，员工不应受困于盲目的数据输入。
将 RPA 用于保险运营的部分主要优点包括：
RPA 已在帮助保险公司改进各种数据处理任务：
IBM 正在构建业界最全面的自动化人工智能驱动式功能套件。借助 IBM Robotic Process Automation，Lojacorr Network 一类的保险公司可实现以传统 RPA 的速度和轻松度自动执行更多的业务和 IT 流程。软件机器人或机器人可根据 AI 洞察分析采取行动，而无需延时即可完成任务并加快数字化转型。
获取作为 IBM Cloud Pak for Business Automation 一部分的 IBM Robotic Process Automation。要了解更多信息，请深入了解“RPA：非炒作买家指南”并注册免费 IBM Robotic Process Automation 软件试用。
[1] Novarica Research Council，“保险领域的新兴技术：AI、大数据、聊天机器人、IoT、RPA 等”，2021 年 1 月。
[2] Gartner，“2021 展望：加快成果、超越 RPA 并实现超自动化”，2020 年 12 月 4 日。
IBM Robotic Process Automation 是软件，旨在通过使用在计算机上模拟人类行为的软件机器人，自动执行重复且耗时的后台任务。它是 IBM 业务自动化解决方案的一部分。
IBM Cloud Pak for Business Automation 是一套模块化的集成软件组件，用于运营管理和实现自动化。
探索使用低代码工具快速实现智能自动化的商业流程自动化解决方案。
IBM Robotic Process Automation 这款软件旨在通过使用在计算机上模拟人类行为的软件机器人，自动执行重复且耗时的后台任务。它是 IBM 业务自动化解决方案的一部分。