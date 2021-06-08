标签
保险业 RPA 案例

检查受损车辆的保险评估员

了解机器人流程自动化 (RPA) 如何改变保险行业、其应用领域以及如何在自己的组织中部署该技术以提高效率。

RPA（即使用软件机器人来处理日常按键级任务）在保险行业比以往任何时候都更为重要。事实上，Novarica 的研究表明，超过半数的保险公司已部署 RPA，而 2018 年时该比例相比还不到四分之一。[1]

从承保和开户到投保人服务和索赔处理，RPA 正在改变保险公司的经营方式。通过解放员工的繁琐手动任务，保险公司正在提升效率、加快流程并打造更好的客户体验。对 RPA 业务案例的详细介绍如下。

 

什么是保险领域的机器人流程自动化？

在保险领域，RPA 是指使用基于规则的低代码软件“机器人”来处理人类员工的重复性任务，如收集客户信息、提取理赔数据、执行背景调查等。RPA 是超自动化这一大趋势的其中一部分，它可帮助组织实现流程转型，从而提高竞争力。

RPA 在保险领域的价值

RPA 可简化耗费员工时间、精力和士气的日常业务流程。通过在多个系统中部署 RPA 机器人，保险公司可提高准确性和效率，从而释放人力资源以便其专注于更具战略性的任务。成功案例表明，在金融服务领域部署 RPA 的第一年内，投资回报率可提高 200%

保险公司依赖各种旧版应用程序和系统。RPA 能以最少的编码帮助链接这些不同的系统，以便保险公司更快地进行运营、降低劳动力成本并深入了解新的业务创新领域。实际上，Gartner 预测：到 2025 年，企业编写的新应用程序中有 70% 将使用低代码或无代码技术。[2]

RPA 如何在保险领域发挥作用

RPA 可弥合旧版保险系统之间的差距，从而改善客户体验和运营效率。具体而言，RPA 平台可直接处理鼠标与键盘级别的操作，同时还可通过应用程序编程接口 (API) 与较低级别的系统相集成。企业在使用 RPA 构建工作流程时，可使用 API 连接器来实现端到端自动化。

RPA 解决方案非常适合分布式员工队伍，并可执行以下操作：

  • 在不同应用程序之间复制和粘贴数据
  • 打开电子邮件、收集数据并将其移至核心系统
  • 计算数据以创建月末盈利能力报告
  • 与工作流程自动化、规则引擎和其他组件相集成，以实现完全自动化的流程
  • 利用人工智能 (AI) 插件来增强机器人能力

RPA 在保险领域的优势

通过实施 RPA，保险公司可改善后台流程和面向客户的服务，同时转变工作环境。毕竟，员工不应受困于盲目的数据输入。

将 RPA 用于保险运营的部分主要优点包括：

  • 加快保险理赔处理速度：在传统理赔处理中，员工需从各种文件中收集信息并将其移至其他系统。现在，RPA 机器人只需点击一下即可移动大量理赔数据，因此客户在提交理赔申请时便可更快获得受理。
  • 更高的客户满意度：保险公司可通过 RPA 加快从新业务开户到保单取消等各类数据丰富型流程。RPA 可在多个系统中切换并自动移动数据，从而能节省人力并满足客户需求。
  • 提高数据准确性：通过用 RPA 替代手动流程，保险公司可消除发生人为错误的可能性。RPA 可提高数据的可靠性，而这对于满足监管合规性尤其重要。
  • 快速节省成本：RPA 是简化业务运营、提高生产力、实现整体成本节约的绝佳方式。此外，公司可将团队重新分配到更高优先级的工作，从而推动业务增长。
  • 投资保护：机器人可延长旧版系统的使用寿命，而这些系统可能会在几年内被替代；然后，可对机器人进行更新以与新系统配合使用。较之传统 IT 项目，配置它们的速度要快得多。
  • 交叉销售机会：聊天机器人一类的 RPA 工具可提供定制化的产品推荐，以提升客户体验。此外，RPA 还可用于新的业务创新，如即时定制人寿保险和按需财产保险。
  • 提高工作满意度：RPA 机器人使用智能文档处理功能来消除各种手动数据输入任务，以便员工从事更多增值活动。此功能可提高整个组织的士气。

RPA 在保险业中的用例

RPA 已在帮助保险公司改进各种数据处理任务：

  • 理赔管理：RPA 机器人可简化从首次损失通知 (FNOL) 到调整与结算的整个理赔流程。通过自动执行高量理赔流程，保险公司可解放理赔检查员的精力，以便解决关键问题和异常情况。标准索赔可在几分钟内得到处理，而员工则可专注于对企业至关重要的问题。
  • 承保：过去，承保人需分析多个数据源以确定风险，并为客户提供符合其需求的适当费率和保单。RPA 机器人可从内外部来源自动收集非结构化数据，并将其显示在中央仪表板上，以便更快做出决策。
  • 客户服务中心支持：数字工作者可为支持客户的人员提供支持。例如，客服可使用有人值守机器人或聊天机器人来实时处理服务请求。RPA 机器人可快速汇总客户与产品信息、增强员工协作并提高保单持有人留存率。
  • 注册表处理：通过将光学字符识别 (OCR) 与 RPA 相集成，可让保险公司自动解读注册表中的内容，并将这些信息引导到适当的工作流中。此功能可提高准确性和数据质量，同时减少保险积压问题。
  • 保单管理：保险经纪人可在 RPA 的支持下，为投保人打造更具吸引力的体验。RPA 解决方案结合使用了机器学习自然语言处理、智能 OCR 和分析，并可识别客户电子邮件的上下文并对其内容进行分类。这些解决方案可提取数据、更新系统、与人类用户互动以完成指令并传递确认信息，同时还可满足监管与法定要求。
  • 产品创新：保险公司正使用 RPA 来支持新类型的产品和服务，如按需报价、保单管理应用程序和客户门户。例如，可根据个人客户过往的驾驶行为来确定保费。或者，可对车辆损坏的图像进行自动分析，从而加快汽车保险理赔而无需理算师去往现场。

保险领域与 IBM 中的 RPA

IBM 正在构建业界最全面的自动化人工智能驱动式功能套件。借助 IBM Robotic Process AutomationLojacorr Network 一类的保险公司可实现以传统 RPA 的速度和轻松度自动执行更多的业务和 IT 流程。软件机器人或机器人可根据 AI 洞察分析采取行动，而无需延时即可完成任务并加快数字化转型。

获取作为 IBM Cloud Pak for Business Automation 一部分的 IBM Robotic Process Automation。要了解更多信息，请深入了解“RPA：非炒作买家指南”并注册免费 IBM Robotic Process Automation 软件试用

Robotic Process Automation (RPA)

