蝴蝶效应。在流行文化中，蝴蝶效应一词是指初始情况的微小变化就能对更大系统产生深远的影响。
对于比利时标准制定和发布组织 Bureau voor Normalisatie (NBN) 来说，这一微小变化就是以机器人的形式引入了 IBM® Robotic Process Automation 软件。
标准的重要性怎么强调都不为过。它们可以提高产品和服务质量。可以提升效率并促进贸易。通过创造公平的竞争环境来支持国家经济和全球商业。根据 VUB（布鲁塞尔自由大学）2020 年发布的一项研究，仅在比利时，每新增制定和发布一项标准平均每年就会使比利时的国内生产总值 (GDP) 增加 204 万欧元。
作为欧洲标准化委员会 (CEN) 的比利时国家成员机构，NBN 为欧洲 (EN) 标准的制定和发布做出了贡献。平均而言，CEN 每年发布大约 1,100 个 EN 标准，NBN 也根据法律授权将所有这些标准作为比利时国家标准 (NBN EN) 发布。
NBN 也是国际标准化组织 (ISO) 的国家成员机构，对 ISO 标准的制定和发布同样做出贡献。尽管 NBN 不需要将所有 ISO 标准作为比利时标准 (NBN ISO) 实施，但通常它每年都会发布一些精选标准。近年来，比利时工业界对 NBN ISO 标准的需求有所增加。2020 年，NBN 将目光转向发布更多 ISO 标准。
使用 RPA 软件，NBN 每年注册 2,150 个 ISO 标准，而过去为 800 个
2021 年，使用自动化软件节省的时间为 650 小时
但是，这项工作必须手动完成。由于现有的内部自动化工具并非旨在支持 ISO 标准，NBN 需要手动收集信息并输入选票信息。该过程需要八周或更长时间，从而限制了 NBN 每年可以发布的 ISO 标准数量。
“这是一项枯燥的重复性工作，”负责发布流程的 NBN 生产专家 Catherine Michel 说道。“要注册标准，需要填写一些字段。每个字段都必须从不同的网站或屏幕上复制，而且必须搜索信息。所以出错的风险很高。此外，员工不可能整天都进行这项工作，因为他们还有其他任务。”
2020 年 10 月，NBN 与 Parplex 公司开展合作，后者是一家专注于机器人流程自动化 (RPA) 软件解决方案的技术公司。NBN 运营经理 Ellen Bartholomeeusen 表示：“了解到 Parplex 是 IBM 业务合作伙伴，这对我们来说非常重要。我们选择 Parplex 因为他们提出了最好的解决方案。”
合作从试运行开始，先处理一小部分选票。2021 年 1 月，试运行成功后，Parplex 转变工作重点，研究如何将 ISO 标准作为比利时标准实施的整个流程自动化，并配置名为 Otis 的机器人。Parplex 反复地进行调试和测试，对每个阶段的机器人进行了微调和验证。经过端到端测试，NBN 于 2021 年 5 月推出了 Otis。
Parplex 的所有者 Nordine Vandezande 表示：“IBM RPA 软件具有构建机器人和自动化 NBN 投票流程所需的所有功能。我们配置了完整的流程：根据标准创建选票并收集信息。机器人每天晚上运行。它基于包含 ISO 相关元数据（例如标准的编号和描述）的电子表格来运行。通过读取电子表格，机器人知道需要创建哪些选票以及需要关闭哪些选票。”
Otis 在完全由 Parplex 配置的工作站上运行。它与内部产品信息管理 (PIM) 系统、ISO 网站和 NBN 的软件即服务 (SaaS) 平台集成。这确保了信息实时到达其所属位置。
Michel 女士补充道：“每天早上我们都会立即看到哪些选票已正确执行，这些选票标记为‘ok’。在某些情况下，机器人无法填写字段，因为 ISO 系统中缺少信息或由于其他原因。在这些情况下，机器人会强调需要现场人为干预来进行更正或填写。”
Bartholomeeusen 女士还对该解决方案报告错误和漏洞的能力表示赞赏。“它通过向我们展示什么不起作用，使任务变得更容易，这样我们就可以很快完成任务，”她说。“我想说，只有 5% 的标准实施需要人为干预。从速度和质量的角度来看，实施机器人带来了巨大的附加值。”
每年发布的 NBN ISO 标准数量猛增。
早在 2019 年，NBN 仅发布了 140 项 NBN ISO 标准。2020 年，在学生实习生和 5 名制作选票的人员的共同努力下，它发布了 800 个。但是在 2021 年，利用自动化技术，它记录了 2,150 个 NBN ISO 标准，短短两年内就增加了 1,435%。
“有了 Parplex，我们可以处理大量标准，”Michel 女士表示。“当机器人首次启动时，我们进行了测试并发现了异常。每一次，Nordine 都能增强机器人处理异常情况的能力，因此机器人变得越来越好。”
她继续说：“我们已经取得了巨大的进步。到明年，我们将处理我们目录中以前没有的 ISO 标准。借助 IBM 自动化技术，我们加快了标准目录的完整性，并且我们将继续与 Parplex 合作。”
对于 NBN 而言，提高数据质量和节省时间同样重要。该中心每年完成约 4,000 张全国选票。对于那些与 EN 和 ISO 标准制定相关的投票，该机构估计在 2020 年和 2021 年每年节省了大约 150 个工作小时。对于 NBN ISO 标准，它在 2021 年节省了 500 个小时的工作时间。
Bartholomeeusen 女士说：“让我们的员工摆脱重复和乏味的任务对我们来说非常重要。”“客户可以更快地访问我们的内容。”Michel 女士表示同意：“作为一名 NBN 员工，我很高兴能够专注于更高价值和更高成效的任务。所以这个机器人是我最好的朋友。”
NBN （链接位于 ibm.com 外部）于 2003 年成立，并于 2007 年全面活跃，是比利时国家政府的一个机构，负责促进比利时、欧洲和国际标准的开发、发布和销售。它服务于广泛的行业，包括能源、建筑、消费品等。NBN 还提供促进标准传播和使用的服务，拥有 42,000 个标准组合。NBN 总部位于布鲁塞尔。
IBM 业务合作伙伴 Parplex（链接位于 ibm.com 外部）是一家屡获殊荣的机器人流程自动化解决方案、服务和支持提供商。凭借 20 多年的流程自动化经验，Parplex 知道如何避免常见陷阱以及如何帮助客户成功实施 RPA。Parplex 位于比利时的 Heusden-Zolder。
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美国出品，2022 年 8 月。
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