对于比利时标准制定和发布组织 Bureau voor Normalisatie (NBN) 来说，这一微小变化就是以机器人的形式引入了 IBM® Robotic Process Automation 软件。

标准的重要性怎么强调都不为过。它们可以提高产品和服务质量。可以提升效率并促进贸易。通过创造公平的竞争环境来支持国家经济和全球商业。根据 VUB（布鲁塞尔自由大学）2020 年发布的一项研究，仅在比利时，每新增制定和发布一项标准平均每年就会使比利时的国内生产总值 (GDP) 增加 204 万欧元。

作为欧洲标准化委员会 (CEN) 的比利时国家成员机构，NBN 为欧洲 (EN) 标准的制定和发布做出了贡献。平均而言，CEN 每年发布大约 1,100 个 EN 标准，NBN 也根据法律授权将所有这些标准作为比利时国家标准 (NBN EN) 发布。

NBN 也是国际标准化组织 (ISO) 的国家成员机构，对 ISO 标准的制定和发布同样做出贡献。尽管 NBN 不需要将所有 ISO 标准作为比利时标准 (NBN ISO) 实施，但通常它每年都会发布一些精选标准。近年来，比利时工业界对 NBN ISO 标准的需求有所增加。2020 年，NBN 将目光转向发布更多 ISO 标准。