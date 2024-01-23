一直有更多的药物处于开发阶段。从 2017 年到 2021 年，全球上市新药的数量比前五年增加了 47%（ibm.com 外部链接）。预测显示，到 2026 年，新药数量将进一步增长。

随着新药的开发，即使是最广泛的临床试验也无法囊括药物与个体以及其他药物相互作用的所有方式。这就是为什么药物警戒 (PV) 如此重要。它是药物安全的核心过程。

但药物对人体影响的相关信息非常复杂，尤其是在药物上市后，存在多种不同的原因。在使用 RPA 之前，Daewoong Pharmaceutical 的药物警戒 (PV) 团队每周对该公司的 100 多种产品执行一次药物警戒 (PV) 流程，其中包括高风险疾病的治疗药物，例如 PRS 抑制剂和肺纤维化治疗药物，期间全局数据收集对于确保安全至关重要。

这一流程涉及在全球和国家数据库以及医学文献和病例报告等结构化程度较低的来源中进行广泛搜索，以寻找有关不良反应和事件、非典型实验室结果等的任何数据。该团队必须搜索每个产品名称以及每个产品活性药物成分 (API) 的名称。有时需要额外搜索多个活性药物成分 (API) 的固定剂量组合。

在进行搜索的同时，药物警戒 (PV) 人员还需要截取屏幕快照并保存、下载源文档、记录搜索结果并将数据上传到 Daewoong Pharmaceutical 服务器。

通常情况下，这 100 种产品均需要一名团队成员花费一整天的时间来完成药物警戒 (PV) 流程。

显而易见的，这一流程可以采用自动化工具，但是第一次尝试得到的结果存在错误。药物警戒 (PV) 团队使用第三方 RPA 软件实现搜索流程的自动化。软件将调查结果转换为 Microsoft Excel 电子表格数据，并且需要手动重新处理并更正 Excel 与某些数据源之间的不兼容，导致报告延迟并抵消了自动化带来的效率收益。

尽管如此，团队坚信他们走在正确的道路上。他们只是需要一个更好的解决方案。