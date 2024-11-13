探索影子数据，分析数据流，并揭示云端和 SaaS 应用程序中的漏洞，以降低潜在的数据安全风险
企业数据可以四处传播，但不必面临云数据风险和违规行为。借助我们针对云工作负载（AWS、Azure、GCP）和 SaaS 应用程序（SharePoint、OneDrive、Slack、Google Drive、Jira、Confluence 等）的统一数据安全性，控制云中的企业数据安全。Guardium DSPM 是您的一站式解决方案，可：
借助 DSPM 解决方案的持续监控功能，有助于组织避免因使用云的规模和复杂性而经常出现的安全和合规问题，同时缩小攻击面并消除安全盲点。该无代理的即插即用型解决方案可在几分钟内与云数据存储和 SaaS 应用程序连接，为安全专业人员提供即时价值，并支持他们回答包括数据隐私担忧在内的云数据关键问题。
借助 IBM Guardium DSPM，您可以提升数据安全状况管理 (DSPM) 战略，并充满自信地保护多云数据。
通过实际示例了解 DSPM 与 CSPM 之间的主要区别。
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一次数据泄露事件的平均成本为 488 万美元。
泄露事件涉及影子数据。
的数据泄露涉及跨多个环境存储的数据。
高效、准确地监督国家或地区之间的数据流，以帮助确保需要区域数据保留的监管合规。确定相关供应商及其责任方，以停止此类数据流并保持持续的数据合规性。
保护组织的数据并确定优先级，防止数据落入坏人之手。当敏感信息在不同云环境和各种 SaaS 应用程序之间移动时，请密切关注敏感信息的移动情况。
使用自动合规性检查、高级数据发现和强大的访问控制来有效应对不断发展的数据隐私法规。主动遵守 GDPR、CCPA 和 HIPAA 等法规，从而降低违规风险。
加强访问控制和权限，确保您的数据只与目标接收者安全共享，且未经授权的人无法访问。通过删除云供应商（AWS、GCP 和 Azure）或在您的 SaaS 应用程序（Google Drive、OneDrive、Slack、Salesforce 等）中可能暴露的所有敏感数据资产，来降低数据安全风险。
全面了解可以访问您组织的云工作负载的第三方供应商。快速确定哪些供应商有权访问敏感数据，以及他们是否拥有管理此类信息所需的安全控制和认证。增强访问控制，并评估维护或排除其数据访问是否合适，这有助于简化与外部供应商相关的风险评估。
合规审计可能非常耗时，而通过自动数据收集和报告则可简化该流程。此举可确保您的组织符合合规政策和流程，从而提高审计准备工作的效率。