在当今日益互联和更加自动化的世界中，运营技术 (OT) 安全的重要性至关重要。随着工业控制系统 (ICS) 和其他运营技术系统与企业网络和互联网的交织越来越紧密，其连接也暴露出可被网络威胁利用的漏洞。此类网络攻击的潜在后果不仅是经济损失，还可能破坏关键基础架构，甚至造成人员伤亡。

2023 年，高达 70% 的工业组织（ibm.com 外部链接）遭遇到网络攻击，令人震惊，这凸显了对强大的网络安全解决方案的需求。这些组织的平均数据泄露成本为 477 万美元，显然，企业必须优先考虑运营技术安全，以保障运营和利润，并降低安全风险。

IBM 通过为运营技术安全提供全面的安全服务，在运营技术安全市场中脱颖而出。我们的专家团队了解运营技术环境的独特需求，可以提供量身定制的解决方案来应对这些挑战。我们与 Claroty、Nozomi Networks、Palo Alto、TDi Technologies 和 Microsoft 等领先科技公司合作，提供一流的安全解决方案。

我们的服务涵盖从威胁检测和情报到事件响应和风险管理等各个方面。我们帮助企业保护其运营技术网络、管理其攻击面并保持强健的安全状况。此外，我们还提供实时监控、网络分段、端点保护和远程访问控制，以进一步增强安全性。

我们还理解生命周期管理在维护运营技术安全方面的重要性。通过定期更新和修补系统，我们可以帮助企业在新出现的威胁面前保持领先。此外，我们的资产发现服务可确保对所有运营技术设备进行统计和保护。

我们积极主动的运营技术安全方法可帮助企业降低网络风险，并保护其运营技术。借助 IBM 的运营技术安全服务，企业可以从容自信地驾驭其数字化转型之旅，因为他们知道，自己的关键基础架构和工业流程是安全的。

IBM 的安全运营还扩展到了管理与运营技术融合相关的风险，确保工作流顺畅，同时最大限度地减少停机时间。我们的漏洞管理策略包括实施防火墙和零信任模型，这些都是强大的运营技术网络安全的重要组成部分。我们还提供网络安全措施，例如 IT 网络分段，这些措施与我们的运营技术安全解决方案一起帮助抵御网络威胁。