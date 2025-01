Was ist der Sicherheitsstatus?

KI kann verwendet werden, um Cyberangriffe zu starten, und die zum Trainieren von KI verwendeten Daten können ein verlockendes Ziel für Sicherheitsverletzungen darstellen.

Zum Beispiel können große Sprachmodelle (LLMs) Angreifern helfen, persönlichere und ausgefeiltere Phishing-Angriffe zu entwickeln. Da es sich bei KI-Modellen um eine relativ neue Technologie handelt, bieten sie Bedrohungsakteuren auch neue Möglichkeiten für Cyberangriffe, wie etwa Angriffe auf die Lieferkette und Adversarial Attacks.

Die Antwort könnte eher mehr KI als weniger sein. Laut dem Data Breach Kostenreport können Unternehmen, die KI im Sicherheitsbereich und Automatisierung in ihren Security Operations Centern bereitstellen, die Systemsicherheit erhöhen und Kosten sparen.

Bei einem umfassenden Einsatz dieser Maßnahmen in allen Präventionsworkflows – Attack Surface Management (ASM), Red-Teaming und Posture Management – fielen in Unternehmen die durch Datenschutzverletzungen entstandenen Kosten im Durchschnitt um 2,2 Millionen US-Dollar geringer aus als in Unternehmen, die in ihren Präventionsworkflows keine KI nutzten. Dies ist die größte Kosteneinsparung, die im Bericht festgestellt wurde.