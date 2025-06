Was ist MFA (Multi-Faktor-Authentifizierung)?

Unternehmen verwenden Authentifizierungssysteme, um Benutzerkonten vor diesen Angriffen zu schützen. In den einfachsten Authentifizierungssystemen ist jedoch ein Passwort alles, was man braucht, um Zugang zu erhalten, was nicht viel sicherer ist als „Charlie hat mich geschickt“.

Laut Data Breach Kostenreport von IBM sind kompromittierte Anmeldedaten und Phishing die beiden häufigsten Cyberangriffsvektoren für Datenschutzverletzungen. Zusammen machen sie 31 % der Sicherheitsverletzungen aus. Beide Angriffsvektoren arbeiten hauptsächlich damit, Passwörter zu stehlen. Diese können von Hackern genutzt werden, um echte Konten und Geräte zu übernehmen und Chaos anzurichten.

Hacker greifen Passwörter an, weil sie durch Brute-Force-Angriffe oder Täuschung relativ leicht zu knacken sind. Da Passwörter oft wiederverwendet werden, reicht in vielen Fällen ein einziges gestohlenes Passwort, um in mehrere Konten einzudringen. Die Folgen eines gestohlenen Passworts können für Benutzer und Unternehmen erheblich sein und reichen von Identitätsdiebstahl und finanziellem Diebstahl bis hin zur Systemmanipulation und mehr.

Die MFA ergänzt Benutzerkonten um eine zusätzliche Sicherheitsebene und hilft, unbefugte Zugriffe zu verhindern, indem mehr Hindernisse zwischen Angreifern und ihren Zielen errichtet werden. Selbst wenn Hacker ein Passwort stehlen, benötigen sie mindestens einen weiteren Faktor, um Schaden anzurichten.

Die MFA kann Unternehmen auch dabei helfen, Compliance-Anforderungen zu erfüllen. Zum Beispiel verlangt der Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) ausdrücklich eine MFA für Systeme, die Kreditkartendaten verarbeiten.

Andere Datenschutz- und Sicherheitsvorschriften, wie der Sarbanes-Oxley (SOX) Act und die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), erfordern nicht ausdrücklich eine MFA. MFA-Systeme können Unternehmen jedoch dabei unterstützen, die strengen Sicherheitsstandards dieser Gesetze einzuhalten.

Es gab Fälle, in denen Unternehmen aufgrund von Datenschutzverletzungen gezwungen waren, die MFA einzuführen. Zum Beispiel befahl die Federal Trade Commission dem Online-Alkoholhändler Drizly nach einem Verstoß, von dem 2,5 Millionen Kunden betroffen waren, MFA einzuführen.1