Was ist ein Angriffsvektor?

In der Epidemiologie sind Vektoren Erreger, die Infektionskrankheiten übertragen. Sie können von Lebewesen (Moskitos, Fledermäuse) bis hin zu leblosen Gegenständen (Spritzen, Papiergeld) reichen1 Das Verständnis dieser Vektoren hilft bei der Prävention und Übertragung von Krankheiten im Bereich der öffentlichen Gesundheit.

Ebenso hilft das Verständnis der Vielseitigkeit von Cyberangriffsvektoren Unternehmen (und den mit ihnen arbeitenden Cybersicherheitsexperten), Strategien und Tools zur Erkennung und Sanierung von Cyberbedrohungen zu entwickeln und bereitzustellen.

Ohne eine solche Erkennung und Sanierung können schwerwiegende Folgen eintreten. Angriffsvektoren ermöglichen häufig Datenschutzverletzungen, bei denen Bedrohungsakteure Zugang zu sensiblen oder vertraulichen Informationen erhalten.

Laut dem IBM Cost of a Data Breach 2025 Bericht betragen die durchschnittlichen Kosten einer Datenschutzverletzung 4,44 Millionen US-Dollar. Die Kosten entstehen durch Untersuchungen und Prüfungen von Datenschutzverletzungen; die Meldung von Datenschutzverletzungen an Kunden, Aufsichtsbehörden und Stakeholder; Vergleiche und Anwaltskosten; sowie durch Kundenverluste. Vorfälle sind in stark regulierten Bereichen besonders kostspielig, da Datenschutzverletzungen zu Bußgeldern führen können. Dem Bericht von IBM zufolge belaufen sich die durchschnittlichen Kosten einer Datenschutzverletzung im Gesundheitswesen im Jahr 2025 beispielsweise auf 7,42 Millionen US-Dollar.

Angriffsvektoren können auch von Hackern genutzt werden, um Assets zu deaktivieren oder zu zerstören, was zu erheblichen geschäftlichen und wirtschaftlichen Störungen führt. Im September 2025 führte beispielsweise ein Cyberangriff auf die Check-in-Systeme an Flughäfen in großen europäischen Städten zu Flugausfällen und Verspätungen. Anfang desselben Monats hatte ein Cyberangriff einen wochenlangen Stillstand bei einem großen britischen Automobilhersteller erzwungen.