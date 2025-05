Was ist Schwachstellenmanagement?

Plattformen für das Schwachstellenmanagement bieten in der Regel Dashboards für die Berichterstellung über Metriken wie die mittlere Zeit bis zur Erkennung (Mean Time To Detect, MTTD) und die mittlere Zeit bis zur Reaktion (Mean Time To Respond, MTTR). Viele Lösungen führen auch Datenbanken mit identifizierten Sicherheitslücken, die es den Sicherheitsteams ermöglichen, die Behebung identifizierter Schwachstellen zu verfolgen und frühere Bemühungen zur Verwaltung von Sicherheitslücken zu überprüfen.

Diese Berichtsfunktionen ermöglichen es Sicherheitsteams, eine Basis für laufende Schwachstellenmanagement-Aktivitäten zu schaffen und die Programmleistung im Zeitverlauf zu überwachen. Berichte können auch dazu verwendet werden, Informationen zwischen dem Sicherheitsteam und anderen IT-Teams auszutauschen, die zwar für die Verwaltung von Assets verantwortlich sind, aber nicht direkt am Schwachstellenmanagement-Prozess beteiligt sind.