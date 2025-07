Was ist Identitätssicherheit?

In dem Maße, in dem Organisationen Cloud-Services einführen, Remote-Arbeit unterstützen und diverse Endgeräte und Anwendungen verwalten, werden die Netzwerkgrenzen immer unschärfer und die auf dem Perimeter basierenden Schutzmaßnahmen immer weniger effektiv. Digitale Identitäten, die individuellen Profile, die Benutzer, Geräte oder Anwendungen in einem System repräsentieren, sind für die Aufrechterhaltung der Datensicherheit unverzichtbar geworden.

Laut dem IBM® Cost of a Data Breach Report sind gestohlene oder kompromittierte Zugangsdaten der häufigste anfängliche Angriffsvektor, der für 16 % der Datenschutzverletzungen verantwortlich ist. Wenn Hacker in die Hände von Zugangsdaten gelangen, nutzen sie diese, um gültige Konten zu übernehmen und deren Privilegien zu missbrauchen.

Identitätssicherheit hilft sicherzustellen, dass nur autorisierte Benutzer auf bestimmte Ressourcen zugreifen können, und minimiert gleichzeitig die Risiken identitäts- und Zugangsdaten-basierte Angriffe.

Mit effektiver Identitätssicherheit können Unternehmen Schwachstellen reduzieren, die betriebliche Effizienz verbessern und sich vor Cyberbedrohungen wie Phishing-Angriffen und Datenschutzverletzungen schützen.