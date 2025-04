Was sind Daten?

Daten ermöglichen es Unternehmen, Rohinformationen in verwertbare Erkenntnisse umzuwandeln, um das Kundenverhalten vorherzusagen, Lieferketten zu optimieren und Innovationen voranzutreiben.

Der Begriff „Daten“ stammt vom Plural von „Datum“, einem lateinischen Wort, das „etwas Gegebenes“ bedeutet: eine Definition, die auch heute noch relevant ist. Täglich stellen Millionen von Menschen Unternehmen Daten zur Verfügung, beispielsweise durch Interaktionen wie Impressionen, Klicks, Transaktionen, Sensormesswerte oder auch einfach nur durch das Surfen im Internet.

Unternehmen aus verschiedenen Branchen können diesen konstanten Informationsfluss dann nutzen, um Wachstum und Innovation voranzutreiben. E-Commerce-Händler beispielsweise nutzen riesige Datensätze und Datenanalysen, um die Nachfrage vorherzusagen und sicherzustellen, dass sie die richtigen Produkte zum richtigen Zeitpunkt auf Lager haben.

In ähnlicher Weise verwenden datengesteuerte Streaming-Plattformen Algorithmen für maschinelles Lernen nicht nur, um Inhalte zu empfehlen, sondern auch, um sie zu optimieren. Dabei wird analysiert, welche Szenen bei den Zuschauern am besten ankommen, um zukünftige Produktionsentscheidungen zu unterstützen.

Daten werden auch im Zeitalter der künstlichen Intelligenz (KI) immer wichtiger, da große, hochwertige Datensätze für das Training von Modellen für maschinelles Lernen erforderlich sind (weitere Informationen finden Sie unter „Die Rolle von Daten in der künstlichen Intelligenz (KI)“).

Darüber hinaus ist die Fähigkeit von KI zur Echtzeit-Datenverarbeitung in Bereichen wie der Cybersicherheit, wo eine schnelle Datenanalyse Bedrohungen identifiziert, bevor sie eskalieren, dem Finanzhandel, wo Entscheidungen in Sekundenbruchteilen den Gewinn beeinflussen, und dem Edge Computing, wo die Verarbeitung von Daten näher an der Quelle zu schnelleren Erkenntnissen, einer schnelleren Entscheidungsfindung und einer besseren Bandbreite führt, von entscheidender Bedeutung.