Was ist vorausschauende Wartung?

Die vorausschauende Wartung stützt sich auf eine Vielzahl von Technologien, wie das Internet der Dinge (IoT), Vorhersageanalysen und künstliche Intelligenz (KI). Vernetzte Sensoren sammeln Daten von Anlagen wie der Betriebsausstattung. Erfasst werden sie in der Peripherie oder in der Cloud in einem KI-fähigen Enterprise Asset Management (EAM) oder Computerised Maintenance Management System (CMMS). Mithilfe von KI und maschinellem Lernen werden die Daten in Echtzeit analysiert, so dass ein Bild des aktuellen Zustands der Ausrüstungen entsteht. Wenn ein potenzieller Fehler festgestellt wird, wird eine Warnung ausgelöst und an das Wartungsteam weitergeleitet.

Die Fortschritte bei den Algorithmen des maschinellen Lernens ermöglichen nicht nur Fehlerwarnungen, sondern auch vorausschauende Wartungslösungen, mit denen sich der künftige Zustand der Ausrüstungen vorhersagen lässt. Anhand dieser Vorhersagen lässt sich die Effizienz wartungsbezogener Workflows und Prozesse, wie der Just-in-Time-Auftragsterminierung, der Versorgung mit Arbeitskräften und der Teilelieferketten, verbessern. Darüber hinaus gilt: Je mehr Daten erfasst werden, desto mehr Erkenntnisse werden generiert und desto besser werden die Vorhersagen. Das verschafft Unternehmen die Gewissheit, dass die Ausrüstungen optimal arbeiten.