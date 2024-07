In der Industrie ist eine regelmäßige Wartung unerlässlich, um die Produktion vollumfänglich aufrechtzuerhalten und kostenintensive, zeitraubende Maschinenschäden zu vermeiden.



Der Begriff „vorbeugende Wartung” umfasst eine Vielzahl von vorgeschriebenen und allgemeinen Aufgaben. Jede Produktionskomponente innerhalb eines Systems erfordert gewisse regelmäßige Instandhaltungsmaßnahmen und die Geräte müssen üblicherweise zumindest gereinigt und geschmiert werden. In anderen Situationen kann eine umfassendere Wartung erforderlich sein, mit einer intensiven Überholung, Reparatur oder auch einem Austausch bestimmter Teile.



Auf übergeordneter Ebene kann vorbeugende Wartung auch die Instandhaltung des physischen Werks beinhalten, in dem sich die verschiedenen Produktionssysteme befinden. Zu den allgemeinen Aufgaben dieser Art der vorbeugenden Wartung gehört zu gewährleisten, dass die HLK-Systeme in einem funktionsfähigen Zustand sind, alle elektrischen Systeme funktionieren und Code-Standards entsprechen und die gesamte erforderliche Beleuchtung korrekt betrieben werden kann.