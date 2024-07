Vorbehaltlich Ihrer Benutzervorgaben, verwenden wir die Informationen, die wir erfassen, um mit Ihnen über relevante Produkte, Services und Angebote zu kommunizieren. Wir verwenden diese Informationen auch, um Ihre Onlinerfahrung mit unseren Inhalten und Anzeigen zu personalisieren und um interne Marketing- und Geschäftsinformationen zu entwickeln. Um Ihre Benutzervorgaben in Bezug auf die Marketingkommunikation per E-Mail, Telefon oder per Post zu aktualisieren, besuchen Sie das IBM Privacy Preference Center. Sie können auch eine Opt-out-Anforderung senden oder am Ende einer Marketing-E-Mail Unsubscribe (Abonnement beenden) auswählen. Wenn Sie Ihre Benutzervorgaben in Bezug auf die Informationen, die wir auf unseren Websites über Sie erheben, überprüfen oder festlegen möchten, klicken Sie in der Fußzeile der Website auf Cookie-Präferenzen.