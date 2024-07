Ihre Daten können von IBM Personalreferenten, IBM Recruitment Process Outsourcing, IBM Talent Acquisition Focals und Personalverantwortlichen von IBM in den jeweiligen IBM Konzerngesellschaften, die auf einer Need-to-know-Basis am Einstellungsverfahren beteiligt sind, eingesehen und an diese weitergegeben werden, soweit dies für Ihre Bewerbung für die Stelle, für die Sie in Frage kommen, relevant und notwendig ist. Dazu gehören auch IBM Konzerngesellschaften, die Stellenanzeigen auf einer Website, die nicht IBM zugehörig ist, oder auf der Website der Konzerngesellschaft veröffentlichen. Wenn eine Anzeige auf einer Website, die nicht IBM zugehörig ist, oder auf der Website der Konzerngesellschaft veröffentlicht wird, entnehmen Sie bitte weitere Einzelheiten über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten den auf dieser Website veröffentlichten Datenschutzerklärungen.

In einigen Fällen gibt IBM Ihre personenbezogenen Daten an Drittparteien weiter, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben oder zulässig ist, um die oben angegebenen Zwecke zu erreichen. Abhängig vom Land sind diese Drittparteien Lieferanten der von IBM eingesetzten Human-Resource-Informationssysteme und Lieferanten von Managementsystemen für Arbeits- und Gesundheitsschutz.

Ihre Informationen können von Mitarbeitern staatlicher Stellen nur eingesehen werden, wenn gesetzliche Berichtsanforderungen bestehen, oder von Vollzugsbehörden oder privaten Prozessparteien im Rahmen von Strafverfolgungsverfahren (Vollstreckungsbefehl, Vorladung oder Gerichtsbeschluss).

Wenn sich Ihre künftige Führungsposition außerhalb des Landes befindet, können wir Ihre personenbezogenen Daten aus dem Land, in dem Sie sich beworben haben, an andere Personen in derselben Funktion in einer oder mehreren IBM Konzerngesellschaften in anderen Ländern weitergeben, um Ihre Bewerbung zu bearbeiten, wobei wir sicherstellen, dass Ihre Daten gemäß den lokalen Gesetzen und den Anforderungen von IBM verarbeitet werden.

IBM hat verschiedene Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, unabhängig davon, wo sie sich befinden, z. B:

Vertragsklauseln, wie beispielsweise die von der EU-Kommission genehmigten und in mehreren anderen Ländern geltenden Klauseln. Sie können eine Kopie der EU-Standardvertragsklauseln (EU SCCs) hier anfordern.

Verbindliche interne Datenschutzvorschriften für Verantwortliche (IBM Binding Corporate Rules for Controllers, IBM BCR-C). Die BCR-C wurden von den europäischen Datenschutzbehörden und dem UK Information Commissioner's Office genehmigt. Weitere Informationen finden Sie unter IBM Controller Binding Corporate Rules (Mitarbeiterinformationen) hier.

Die in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Datenschutzpraktiken von IBM entsprechen dem System für grenzüberschreitende Datenschutzregeln von APEC (APEC Cross Border Privacy Rules System/APEC CBPR). Die APEC CBPR bieten Unternehmen ein System für den Schutz personenbezogener Daten, die zwischen den APEC-Mitgliedstaaten ausgetauscht werden. Weitere Informationen über das APEC-System finden Sie hier (link befindet sich außerhalb von ibm.com).

Weitere Informationen finden Sie hier.