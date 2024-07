Datenschutzgesetz von Colorado (CPA)

Gemäß CPA haben Sie bestimmte Rechte in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten.

Sie können Zugang zu den persönlichen Daten, die wir über Sie haben, beantragen oder diese aktualisieren oder korrigieren lassen. Je nach geltendem Recht verfügen Sie möglicherweise über weitere Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten.

Sie können beantragen, Ihre personenbezogenen Daten in einem geeigneten Format zu beziehen und an eine andere Partei zu übermitteln (auch als Recht auf Datenübertragbarkeit bekannt).

Sie können die Löschung der über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten beantragen.

Sie können sich gegen bestimmte Arten der Verarbeitung personenbezogener Daten entscheiden, z. B. gegen gezielte Werbung und den Verkauf Ihrer personenbezogenen Daten.

Wir verkaufen keine personenbezogenen Daten im Sinne des allgemeinen Verständnisses des Begriffs „Verkaufen" in diesem Gesetz. Ein Verkauf ist so definiert, dass auch die Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte gegen eine finanzielle oder geldwerte Gegenleistung als Verkauf gilt. Ausgewählte Dritte, wie z. B. Partner für Werbetechnologien, Datenanalyseanbieter und soziale Netzwerke, können Informationen sammeln oder entgegennehmen, damit IBM Sie mit gezielter Werbung versorgen kann. Diese Dritten können von der Nutzung dieser Daten für ihre eigenen Zwecke profitieren, z. B. zur Verbesserung ihrer eigenen Services, was unter Umständen als Verkauf im Sinne der erweiterten Definition dieses Gesetzes gilt.

Wählen Sie Kontakt (kontaktieren Sie uns) in der Kopfzeile dieser Seite, wenn Sie eine Anfrage zu Ihren Datenschutzrechten einreichen, bestimmte Verarbeitungsmethoden ablehnen oder andere Ihnen zur Verfügung stehende Rechte ausüben möchten, wie in der IBM Datenschutzerklärung beschrieben.

Wenn die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten diesem Gesetz unterliegt und Ihr Ersuchen als Kunde abgelehnt wurde, haben Sie das Recht, gegen diese Entscheidung Widerspruch einzulegen. Gegen die Entscheidung über Ihren Antrag können Sie Einspruch erheben, indem Sie direkt auf die E-Mail antworten, gegen die Sie Einspruch erheben, oder hier eine Beschwerde einreichen.

Möglicherweise haben Sie auch das Recht, sich beim Generalstaatsanwalt über das Ergebnis Ihres Widerspruchs zu beschweren. Sie können sich hier an den Generalstaatsanwalt oder hier an die Verbraucherschutzstelle wenden.