Vor CMMS war eine zentralisierte, dynamische Sichtbarkeit und automatisierte Verwaltung unpraktisch, da Wartungsinformationen früher in Papierdateien aufbewahrt und später über mehrere Tabellen hinweg verteilt waren.

Die frühesten Versionen von CMMS kamen in den 1960er Jahren auf und wurden typischerweise von großen Unternehmen verwendet. Technisches Personal nutzte Lochkarten und IBM-Mainframes, um computergestützte Aufzeichnungen zu erstellen und Wartungsaufgaben zu verfolgen. In den 1970er Jahren wurden Lochkarten durch Checklisten ersetzt, die von den Angestellten am Ende ihrer Schicht in CMMS-Systeme eingegeben wurden.

CMMS gewannen in den 1980er und 1990er Jahren bei kleineren und mittleren Unternehmen an Bedeutung, da Computer kleiner, erschwinglicher, verteilter und vernetzter wurden. In den 1990er Jahren begannen CMMS, Informationen über lokale Netzwerke oder LANs zu teilen.

In den 2000er Jahren konnten die CMMS-Funktionen mithilfe von Intranets und webbasierter Konnektivität auf eine Reihe mobiler Geräte, Feldanwendungen und Betriebsstandorte ausgeweitet werden.

Die neueste Generation von CMMS ist cloudbasiert und hochmobil. Diese Systeme bieten mehr Funktionalität und eine schnelle Implementierung, einfache Wartung und größere Datensicherheit.²