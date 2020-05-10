Eine der wichtigsten Entscheidungen, die eine anlagenintensive Branche treffen muss, ist die Frage, wie sie ihre Assets verwaltet und pflegt (also Ausrüstung, Gebäude und Maschinen). Das ist eine Entscheidung, die alle im Unternehmen betrifft, von den Bedienern über die Ingenieure bis hin zur C-Suite. Es gibt viele Theorien – einige reichen bis in die Zeit des römischen Streitwagens zurück – darüber, wie wir das Maximum aus den Maschinen in einem Unternehmen herausholen können. Die Lösung wird jedoch je nach den Bedürfnissen des Unternehmens und der Art und Weise, wie die einzelnen Unternehmen ihre Assets nutzen, unterschiedlich ausfallen. In diesem Beitrag erkunden wir das gesamte Spektrum des Asset-Managements und zeigen Ihnen, wie Sie die richtige Wahl für Ihr Unternehmen treffen.
Mittlerweile ist die Wartung sowohl zur Kunst als auch zur Wissenschaft geworden. Wir verwenden viel Energie darauf, einzigartige Ansätze und Techniken für etwas zu entwickeln, das eigentlich ganz einfach sein sollte. Das Hauptziel ist es, die Maschinen in einem nahezu neuwertigen Zustand zu halten, bis sie irreparabel beschädigt oder veraltet sind. Klingt nicht allzu schwierig, oder? Da das Angebot an Ansätzen und Lösungen komplex geworden ist, sind viele Menschen durch die scheinbare Aufspaltung des Asset-Managements in viele, sehr unterschiedliche Dinge verwirrt. Es fallen Begriffe wie CMMS, EAM, APM und OMG! Die letzte Option ist für schwerwiegende Pannen reserviert.
Die gute Nachricht ist, dass die Grundlage des Asset-Managements stärker ist als je zuvor. Die Aufgaben in den Bereichen Wartung, Zuverlässigkeit und Finanzmanagement zielen alle darauf ab, dass das Unternehmen versteht, wie es durch Zusammenarbeit den Wert seiner Assets maximieren kann. Werfen wir einen Blick auf die Entwicklung und darauf, wo man die einzelnen Elemente am besten einsetzt, um den größtmöglichen Erfolg zu erzielen.
Wir können im Bereich des Asset-Managements mit CMMS (computergestützte Wartungssysteme) klein anfangen. CMMS gibt es schon seit ein paar Jahrzehnten. Es entstand aus dem Bedürfnis heraus, die mühsamen Aufgaben im Zusammenhang mit der Planung, Verwaltung und Berichterstattung von Wartungsarbeiten zu bewältigen. CMMS-Lösungen sind ein hervorragender Ausgangspunkt für Unternehmen. Ihr Hauptnutzen liegt in der Automatisierung für Wartungs- oder Außendienstteams. Sie helfen bei der Verwaltung von Workflows, Ressourcen und Routing, vermitteln Betriebs- und Reparaturberatung und erstellen einen Datensatz für Berichterstattung und Audits.
CMMS-Anwender besitzen oft auch EAM oder Enterprise Asset-Management Plattformen, um den umfassenderen Asset-Management-Anforderungen des Unternehmens gerecht zu werden. EAM-Systeme bieten die entsprechende Transparenz und Unterstützung für das gesamte Unternehmen und den Betrieb. Es ist das Lebenselixier von anlagenintensiven Branchen wie Energie, Fertigung, Transport usw. EAM-Lösungen nutzen Daten aus dem gesamten Asset-Lebenszyklus: von Entwurf und Bau über Betrieb und Wartung bis hin zum Austausch von Assets, Equipment und Einrichtungen. Sie gehen über die Wartung hinaus und helfen Unternehmen, zusätzliche Bedürfnisse rund um Assets zu verwalten – wie Sicherheit, Umweltüberlegungen, Bestand, Mitarbeiterschulungen und viele weitere Bedürfnisse von Unternehmen, die Assets nutzen, um ihren Unternehmenswert zu schaffen.
Und schließlich haben Unternehmen, die sehr anlagenintensiv sind, in der Regel große Kapitalbudgets für ihr Equipment. Diese Unternehmen verknüpfen ihre Assets immer besser mit dem Unternehmenswert, um ihre Kapitalrendite zu steigern. Sie wollen mithilfe von Lösungen wie Asset Performance Management (APM) und Asset Investment Planning (AIP) leistungsfähigere Analyse im Zusammenhang mit dem Internet der Dinge (IoT) und künstlicher Intelligenz (KI) bereitstellen. Diese Lösungen verbinden die Produktion mit der Bilanz unter Verwendung von Echtzeitdaten über den Zustand und die Ausgaben der Assets. Sie tun dies, indem sie kontinuierlich den Wert und die Risiken aus den aktuellen Betriebsabläufen, Beständen und Produktionsausgaben modellieren. Durch die bessere Verwaltung, Vorhersage und Optimierung der Assets kann der operative Betrieb eine größere Rolle für die finanziellen Ergebnisse des Unternehmens spielen. Die Integration externer Daten, beispielsweise von Herstellern, Wetterdaten und sogar Daten zur Equipmentreparatur, ist aufgrund der Offenheit der mit APM und AIP verbundenen Plattformen oft einfacher.
Die Navigation durch das Asset-Management-Spektrum kann eine Herausforderung sein. Die Wahl der richtigen Asset-Management-Lösung für Ihr Unternehmen hängt von Faktoren wie Größe, Branche, Art der Assets, Geschäftszielen und Investitionen ab.
Melbourne Water nutzt eine IBM Maximo-Integration, um in seinen unterschiedlichen Anlagen Energiedaten zu konsolidieren und zu analysieren. Durch die Überwachung und Optimierung des Energieverbrauchs wird die Energieeffizienz verbessert und Emissionen werden reduziert.
Die IBM Maximo Application Suite – ein integriertes Paket intelligenter Software – hilft Ihnen, das volle Potenzial Ihrer Unternehmensassets auszuschöpfen. Verwalten und überwachen Sie Assets effektiver durch den Einsatz von fortschrittlichen Analysen, KI und Automatisierung, einschließlich vorausschauender Wartung zur Verbesserung der Asset-Zuverlässigkeit.