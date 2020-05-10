Mittlerweile ist die Wartung sowohl zur Kunst als auch zur Wissenschaft geworden. Wir verwenden viel Energie darauf, einzigartige Ansätze und Techniken für etwas zu entwickeln, das eigentlich ganz einfach sein sollte. Das Hauptziel ist es, die Maschinen in einem nahezu neuwertigen Zustand zu halten, bis sie irreparabel beschädigt oder veraltet sind. Klingt nicht allzu schwierig, oder? Da das Angebot an Ansätzen und Lösungen komplex geworden ist, sind viele Menschen durch die scheinbare Aufspaltung des Asset-Managements in viele, sehr unterschiedliche Dinge verwirrt. Es fallen Begriffe wie CMMS, EAM, APM und OMG! Die letzte Option ist für schwerwiegende Pannen reserviert.

Die gute Nachricht ist, dass die Grundlage des Asset-Managements stärker ist als je zuvor. Die Aufgaben in den Bereichen Wartung, Zuverlässigkeit und Finanzmanagement zielen alle darauf ab, dass das Unternehmen versteht, wie es durch Zusammenarbeit den Wert seiner Assets maximieren kann. Werfen wir einen Blick auf die Entwicklung und darauf, wo man die einzelnen Elemente am besten einsetzt, um den größtmöglichen Erfolg zu erzielen.