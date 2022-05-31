Es gibt eine explosionsartige Datenflut rund um Asset-Management-Prozesse. Diese Daten sind von unschätzbarem Wert, können aber nur genutzt werden, wenn sie ordnungsgemäß analysiert werden. Heute werden mehr als zwei Drittel der Daten aufgrund der Komplexität der Integration mehrerer Plattformen, Geräte und Assets sowie der langsamen, arbeitsintensiven Prozesse, die erforderlich sind, um sie nutzbar zu machen, ungenutzt. Das Ergebnis? Unterdurchschnittliche operationale Leistung und Zuverlässigkeitsprobleme, die sich am deutlichsten in Ausfallzeit und Defekten zeigen.

Hier kommt das Intelligente Asset Management ins Spiel.

Intelligent Asset Management (IAM) Lösungen nutzen Daten und KI, um die Leistung kritischer Assets zu optimieren und Unternehmensabläufe zu automatisieren.

Hier sind sechs Gründe, warum Ihr Unternehmen heute Intelligent Asset Management benötigt: