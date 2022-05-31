Es gibt eine explosionsartige Datenflut rund um Asset-Management-Prozesse. Diese Daten sind von unschätzbarem Wert, können aber nur genutzt werden, wenn sie ordnungsgemäß analysiert werden. Heute werden mehr als zwei Drittel der Daten aufgrund der Komplexität der Integration mehrerer Plattformen, Geräte und Assets sowie der langsamen, arbeitsintensiven Prozesse, die erforderlich sind, um sie nutzbar zu machen, ungenutzt. Das Ergebnis? Unterdurchschnittliche operationale Leistung und Zuverlässigkeitsprobleme, die sich am deutlichsten in Ausfallzeit und Defekten zeigen.
Hier kommt das Intelligente Asset Management ins Spiel.
Intelligent Asset Management (IAM) Lösungen nutzen Daten und KI, um die Leistung kritischer Assets zu optimieren und Unternehmensabläufe zu automatisieren.
Hier sind sechs Gründe, warum Ihr Unternehmen heute Intelligent Asset Management benötigt:
Intelligent Asset Management konzentriert sich auf die Automatisierung von Betriebsprozessen. Dies optimiert die Wartung und Verwaltung von Assets, um Engpässe und manuelle Arbeit zu reduzieren und die Betriebszeit, Produktivität und Kosten zu verbessern.
In der Welt des Gebäude- und Raummanagements setzen Unternehmen auf integrierte Arbeitsplatzmanagementlösungen, die Daten, IoT und KI nutzen. Diese Lösungen helfen Unternehmen dabei, einen sicheren und flexiblen Arbeitsplatz zu gestalten, die Mitarbeiterbindung zu erhöhen und die betriebliche Effizienz zu steigern.
Intelligent Asset Management trägt zur Umsatzsteigerung bei, da die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit von Assets erhöht wird.
Bergbauunternehmen zum Beispiel nutzen autonome Fahrzeuge für bestimmte Aufgaben. Equipment kann aus der Ferne überwacht werden – manchmal von der anderen Seite der Welt aus –, um den richtigen Öldruck oder die richtige Temperatur zu überprüfen und das Asset ordnungsgemäß am Laufen zu halten. Roboter, die in Minen unterirdisch arbeiten, können ohne Ausfallzeit arbeiten, wodurch das Sicherheitsrisiko bei gefährlichen Bedingungen wie Feuer, Überschwemmung, Einsturz oder giftigen Luftverschmutzungen gemindert wird.
Intelligent Asset Management erleichtert die Bereitstellung von Best Practices der Branchen, wie z. B. einen nachhaltigeren Betrieb.
IAM-Lösungen können KI, Wetterdaten, Klimarisikoanalysen und Kohlenstoffbilanzierungsfunktionen integrieren, sodass Unternehmen weniger Ressourcen für die Kuratierung dieser komplexen Daten aufwenden müssen und sich stattdessen auf deren Analyse zur Gewinnung von Erkenntnissen und zum Ergreifen von Maßnahmen konzentrieren können.
Intelligent Asset Management bedeutet den Aufbau eines unternehmensweiten Betriebssystems, das Geschäftsabläufe, Finanzen und Produktion auf allen Ebenen eines Unternehmens steuert, von der C-Suite bis zur Basis und entlang der Lieferkette.
Die sich ändernden wirtschaftlichen und regulatorischen Bedingungen stellen Öl- und Gasunternehmen vor die Herausforderung, ständig bessere Möglichkeiten zur Überwachung, Verwaltung und Wartung von Assets zu finden und gleichzeitig die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten.
Die Kuwait Oil Company benötigte eine Asset-Management-Lösung, die dieses breite Spektrum an Prozessen unter einem einzigen Dach integrieren konnte. Das Unternehmen verbesserte seine Produktionsziele durch Effizienzsteigerungen, indem es eine IBM Maximo for Oil and Gas-Lösung bereitstellte, und zwar nicht nur bei seinen Ölförder- und Bohrarbeiten, sondern in allen Geschäftsbereichen, einschließlich der Schifffahrtsaktivitäten und des Mitarbeiterkrankenhauses.
Intelligent Asset Management integriert Asset-Daten in No-Code- und Low-Code-Anwendungen für die visuelle Inspektion, die Remote Asset Monitoring und die vorausschauende Wartung, um Silos zu eliminieren und Transparenz im Unternehmen zu schaffen, ohne dass Data Scientists benötigt werden.
Im vergangenen Jahr half IBM Toyota beim Übergang von reaktiver, zyklusbasierter Instandhaltung zu proaktiver, auf Zuverlässigkeit ausgerichteter Instandhaltung. Der Automobilhersteller kann nun Anomalien erkennen und den Equipment-Zustand jederzeit messen sowie Ausfälle vorhersagen und beheben, bevor sie auftreten.
Erfahren Sie, wie IBM Toyota beim Aufbau einer intelligenteren Fabrik geholfen hat
Intelligent Asset Management entspricht einer einfachen, sicheren Datenarchitektur mit einer offenen, erweiterbaren Asset-Management-Plattform, die auf alle Daten, in jeder Cloud und an jedem Ort reagiert.
